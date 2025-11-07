Να περπατούν στο San Siro και να μην το πιστεύουν. Οι παίκτες της Καϊράτ Αλμάτι έπαθαν «πλάκα», όταν μπήκαν στο ιταλικό γήπεδο!

Τα προκριματικά του Champions League είχαν μία «έκπληξη», που κανένας δεν μπορούσε να περιμένει.

Η Καϊράτ Αλμάτι από το… πουθενά, με μία σταθερή πορεία μπόρεσε να «χωθεί» στη League Phase των «αστεριών»!

Μία ομάδα, που κανείς δεν περίμενε πως θα κάνει «ντεμπούτο» στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Μπορεί οι ποδοσφαιριστές της να διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ώστε να έρθουν από το Καζακστάν στην Ευρώπη, αλλά οι εμπειρίες που αποκτούν είναι μοναδικές.

Ποιος να τους το έλεγε πως θα παίξουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης; Ποιος θα το πίστευε πριν λίγους μήνες, πως θα παίζουν για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης μέσα στο San Siro;

Ένα από τα πιο «θρυλικά» και επιβλητικά γήπεδα, που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ευρώπη! Σε ένα ματς, που η ομάδα από το Καζακστάν μπορεί να μην κέρδισε, αλλά μπόρεσε, έστω και για λίγα λεπτά να αγχώσει την Ίντερ.

Οι «νερατζούρι» πήραν προβάδισμα με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, αλλά ο Οφρί Αράντ στο 55’ έκανε το 1-1! Ωστόσο, ο Κάρλος Αουγκούστο στο 67ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-1, δίνοντας το «τρίποντο» στους Ιταλούς!

Ένα παιχνίδι που μπορεί οι ποδοσφαιριστές της Καϊράτ Αλμάτι να έφυγαν με… άδεια τα χέρια, αλλά θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη τους.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο στα social media, που έχει κάνει τον «γύρο του κόσμου».

Αυτό δείχνει τους παίκτες των Καζάκων στην «αναγνωριστική βόλτα», που «τρελάθηκαν» όταν μπήκαν στο ιταλικό γήπεδο. Αρκετοί έβγαζαν φωτογραφίες, βίντεο, ενώ άλλοι μιλούσαν χαμογελαστοί με τους αγαπημένους τους!

Σε μία στιγμή, που σίγουρα θα έχουν να «μιλούν» για αυτήν, όταν τελειώσουν την καριέρα τους.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τους ποδοσφαιριστές της Καϊράτ Αλμάτι: