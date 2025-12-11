Όλα τα γκολ της 6ης αγωνιστικής του Champions League. Μόνο σε ένα παιχνίδι, δεν υπήρχαν γκολ: σε εκείνο ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η League Phase του Champions League οδεύει προς το τέλος της, αφού απομένουν μόλις δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωσή της.

Μετά από έξι ματς, στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Άρσεναλ: η μοναδική ομάδα που έχει διατηρήσει το απόλυτο, κάνοντας το 6/6.

Ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου, που ηττήθηκε μονάχα από την Άρσεναλ, ενώ οι «μάχες» για τις θέσεις 1-8 αλλά και 8-24, κορυφώνονται.

Έτσι και στην 6η αγωνιστική, υπήρξαν πολλά γκολ, στην προσπάθεια για βαθμούς αλλά και βελτίωση της θέσης, μέσω της διαφοράς τερμάτων.

Αν «χάσατε» κάποιο, πάντως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στα παρακάτω βίντεο, όλα τα γκολ της αγωνιστικής… μαζεμένα!

Δείτε τα βίντεο: