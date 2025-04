🏆 To win the Champions League:



🇪🇸 Barcelona – 32%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – 27%

🇫🇷 PSG – 23%

🇮🇹 Inter – 18%



🔹 Tuesday, 29 April:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal vs 🇫🇷 PSG



🔸 Wednesday, 30 April:

🇪🇸 Barcelona vs 🇮🇹 Inter



(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/qK1c0y7JMm