Το γυαλί έχει «ραγίσει» για τα καλά και δεν… κολλάει ξανά και το Άνφιλντ δεν θα είναι ποτέ ξανά το «ίδιο μέρος» για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ!

Η επιστροφή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έγινε… viral για τους λάθος λόγους!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ (04/11, 1-0), για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Οι «reds» κέρδισαν το παιχνίδι και υποχρέωσαν τη «βασίλισσα» στην πρώτη της ήττα στα «αστέρια», για τη φετινή σεζόν.

Ωστόσο, το «πρόσωπο της βραδιάς» ήταν ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Το καλοκαίρι αποφάσισε να πει «αντίο» από την ομάδα, στην οποία «μεγάλωσε» και σε ελάχιστους μήνες επέστρεψε πίσω.

Παρ’ όλα αυτά, η υποδοχή του δεν έγινε σε ένα όμορφο κλίμα. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η αναμέτρηση, μία τοιχογραφία του που υπάρχει βανδαλίστηκε!

Workers are cleaning the Trent Alexander-Arnold mural after it was defaced pic.twitter.com/JvfAl65hud — Liverpool Echo (@LivEchonews) November 4, 2025

Ο 27χρονος μπακ δεν ξεκίνησε την αναμέτρηση και πέρασε ως αλλαγή στο 81ο λεπτό. Το «καλοσώρισμα» είχε πολλές αποδοκιμασίες και ένα σύνθημα για τον Στίβεν Τζέραρντ!

Κι όμως, οι οπαδοί της Λίβερπουλ, όταν μπήκε στο ματς ο πρώην παίκτης του στο ματς φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Στίβεν Τζέραρντ.

Σε μία κίνηση, που προφανώς και έγινε, ώστε να του «υπενθυμίσουν» ποιον θεωρούν Legend της ομάδας.

Trent entered the pitch wearing a Real Madrid shirt… and Liverpool fans did not forgive him 👀



The crowd began chanting:

🎶 “Steve Gerrard, Gerrard!” 🎶



…who, by the way, was watching the match live 🔥



Football fans have long memories… pic.twitter.com/UgFkpbIpIc — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 4, 2025

Παράλληλα, φαίνεται πως οι σχέσεις του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει «ψυχραθεί» και με τους παλιούς του συμπαίκτες. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ρωτήθηκε για το αν συνομίλησε με τον Άγγλο μπακ, πριν τη μεταξύ τους «μονομαχία».

Η απάντηση του Ολλανδού αμυντικού ήταν άμεση, καθώς ήρθε από μόνο μία λέξη καθώς απάντησε: «Όχι».

Σε ένα μέρος, που πλέον έγινε ξεκάθαρο πως είναι «αφιλόξενο» για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ…