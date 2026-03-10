Ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός και μπασκετικός ΠΑΟΚ σε πανίσχυρα οικονομικά χέρια. «Πέταξαν» στη λίστα των πλυσιότερων Μαρινάκης και Μυστακίδης.

Ανέκαθεν ο χώρος του αθλητισμού προσέλκυε μεγάλα κεφάλαια. Ανθρώπους επιφανείς στον τομέα δραστηριότητάς τους που ήθελαν για λόγους επενδύσεων αλλά και συναισθηματικούς σε ορισμένες περιπτώσεις – κυρίως κατά το παρελθόν – να… μπουν στον (πρωτ)αθλητισμό.

Τέτοιοι και μάλιστα αρκετά ανεβασμένοι οικονομικά τον τελευταίο χρόνο μοιάζουν οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Τέλης Μυστακίδης. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε η περιβόητη λίστα του οικονομικού περιοδικού Forbes με τους πιο ισχυρούς οικονομικά ανθρώπους στον πλανήτη. Δισεκατομμυριούχους που αντέχουν στο πέρασμα των χρόνων, διατηρώντας ή και μεγαλώνοντας τις περιουσίες τους.

Ανάμεσα σε αυτούς συναντά κανείς και το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πέρα από την ναυτιλία έχει δραστηριοποιηθεί και στον…. κόσμο της στρογγυλής θεάς. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε με τις υψηλές βλέψεις, είδε την «αυτοκρατορία» του να μεγαλώνει τους τελευταίους μήνες πάνω από 2 δισ. δολάρια, «γράφοντας» θεαματική άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί να γνέφει με ικανοποίηση βλέποντας το όνομά του να «σκαρφαλώνει» 167 θέσεις στη σχετική λίστα, όντας πλέον μαζί με την οικογένειά του στην 567η θέση αυτής.

Εξίσου θεαματική άνοδο είχε και ο Τέλης Μυστακίδης, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατ. ευρώ στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, στο «τιμόνι» του οποίου κάθισε τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Έλληνας «Βασιλιάς του χαλκού» μεγάλωσε την προσωπική του περιουσία κατά 1,2 δισ. δολάρια τον τελευταιό χρόνο, πλησιάζοντας πλέον αρκετά στην 1000άδα των πιο ισχυρών οικονονικά ανθρώπων της Γης. Από τα 3 δισ. δολάρια και την 1219 θέση, πήγε στα 4,2 και την 1011η.

Κοντά βρίσκεται και ο… συμπαίκτης των αδερφών Αγγελόπουλων στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Η οικογένεια Τσάκου που έγινε το περασμένο καλοκαίρι εκ των βασικών χορηγών των «ερυθρολεύκων» με την εταιρία «Αρρενα» λίγο πριν μπουν στο δικό τους ΣΕΦ και εμπλακούν κι εκεί, ακολουθεί εκείνη του Σπύρου Λάτση και της οικογένειάς του στην 8η θέση των Ελλήνων εφοπλιστών (1189 θέση παγκοσμίως).

Ανάμεσα στους Έλληνες κροίσους και δισεκατομμυριούχους, συναντά κανείς και τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο με 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.