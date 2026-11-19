Με αφορμή την επίσημη κυκλοφορία του GTA 6, οι παίκτες των Μαϊάμι Χιτ έλαβαν ένα special δώρο από τη Rockstar.

Σε μια εντυπωσιακή προωθητική ενέργεια για το GTA 6, η Rockstar χάρισε σε παίκτες των Μαϊάμι Χιτ συλλεκτικά, μη εμπορικά διαθέσιμα, PS5 Pro.

Τα πακέτα παραδόθηκαν σε ειδικές βαλίτσες και περιλάμβαναν το παιχνίδι, δύο χειριστήρια και μια ασημί κονσόλα διακοσμημένη με χαραγμένους φοίνικες, το λογότυπο «VI» και ροζ-μπλε μεταλλικές λεπτομέρειες στον εξαερισμό.

CONFIRMED: Rockstar games has sent the Miami Heat players a customized GTA 6 PS5 Pro edition console and controllers.



This one of the most INSANE gaming care packages we’ve seen😳 pic.twitter.com/vNpPi3ZU60 — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 18, 2026

Η συνεργασία αυτή πηγάζει από την άμεση σύνδεση του τίτλου με το Μαϊάμι, καθώς η πόλη και η Φλόριντα αποτελούν την έμπνευση για την in-game Vice City και την πολιτεία Leonida αντίστοιχα.

Για να τιμήσουν το γεγονός, οι Χιτ αγωνίστηκαν για ένα βράδυ με ειδικές εμφανίσεις σε ένα παρκέ βαμμένο στα ροζ και μπλε χρώματα της κονσόλας, ενώ η καμπάνια επεκτάθηκε σε όλη την πόλη με διαφημίσεις στο αεροδρόμιο και τους δρόμους, τη μετονομασία ενός νυχτερινού κέντρου στα πρότυπα του παιχνιδιού και τη λειτουργία πραγματικών καταστημάτων Burger Shot.