To πρώτο deep dive για το Football Manager 2027 είναι πλέον γεγονός. Τι μας «υπόσχεται» η Sports Interactive για το νέο παιχνίδι;

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους λάτρεις των videogames, σχετικά με το Football Manager.

Ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, αλλά το νέο παιχνίδι θα είναι στον «αέρα» τον επερχόμενο Νοέμβρη.

Λογικό είναι να υπάρχουν και αλλαγές, με στόχο τη βελτίωσή του, με τη Sports Interactive να δίνει το πρώτο deep dive για την έκδοση του 2027!

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Laissez-nous vous présenter l'interface améliorée de FM27 et vous expliquer comment nous facilitons la navigation à travers votre univers de jeu en réduisant le nombre de clics nécessaires.



Découvrez notre premier deep dive #FM27 🎥👇 pic.twitter.com/unBt8SAsho — Football Manager FRA (@FMFrance) September 22, 2026

Μέσα από ένα βίντεο διάρκειας: 6:07 λεπτών μάθαμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, για το βιντεοπαιχνίδι, που θα κάνει «πρεμιέρα» σε λίγο καιρό.

Το Football Manager 27 επιχειρεί να κάνει την καθημερινότητα του παίκτη αισθητά πιο απλή. Γι’ αυτό και προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον χρήσης.

Réponses à vos questions fréquentes suite à notre première vidéo Deep Dive #FM27 🎥



Incluant la prise en charge des écrans ultra-larges et bien plus encore 👇https://t.co/iN4OEYU0Ku — Football Manager FRA (@FMFrance) September 23, 2026

Η Sports Interactive έχει δουλέψει πάνω σε πιο «καθαρά» μενού, περιορίζοντας στοιχεία και πληροφορίες που επιβάρυναν την οθόνη, με στόχο η πλοήγηση να είναι ταχύτερη και με λιγότερα βήματα. Παράλληλα, επιστρέφουν ορισμένες γνώριμες λειτουργίες που είχαν παρουσία σε προηγούμενες εκδόσεις της σειράς.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται το παιχνίδι σε διαφορετικές οθόνες και αναλύσεις. Οι διατάξεις προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη. Παράλληλα, οι περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης επιτρέπουν στον καθένα να διαμορφώσει το περιβάλλον σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

📆 Date de sortie en novembre

🆕 Lancement d'un serveur communautaire

🔜 Dates des annonces



Découvrez ce qui vous attend pour #FM27 👇https://t.co/HnYRuEYFfI — Football Manager FRA (@FMFrance) August 28, 2026

Αλλαγές υπάρχουν και στην πρόσβαση στις βασικές αρμοδιότητες του προπονητή. Η διαχείριση του ρόστερ, οι τακτικές, το πρόγραμμα προπονήσεων και η κατανομή αρμοδιοτήτων είναι πλέον σε πιο άμεσα προσβάσιμα σημεία, ώστε ο παίκτης να πηγαίνει γρηγορότερα από τη μία ενότητα στην άλλη.

Πάντως, η Sports Interactive τόνισε παράλληλα ότι η παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών δεν έχει τελειώσει. Γι’ αυτό και οι λάτρεις του παιχνιδιού έχουν μείνει με… κομμένη την ανάσα!