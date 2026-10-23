Το Football Manager 2027 πλησιάζει και η Sports Interactive επεφύλασσε ένα… δώρο για τους λάτρεις του παιχνιδιού.

Με αφορμή την κυκλοφορία του FM27, ανακοινώθηκε την Τετάρτη (21/10) μια ειδική προσφορά δωρεάν δοκιμής για υπολογιστές, η οποία θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου.

Launch Preview Free Weekend 🙌



Play Football Manager 27 for free from 29 October (6pm GMT) until 3 November.



Wishlist now to be notified when it's available on PC/Mac across Steam, Epic, Microsoft Store, Xbox Game Pass and PC Game Pass. — Football Manager (@FootballManager) October 21, 2026

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τις εκδόσεις για υπολογιστές και προσφέρει προσωρινή πρόσβαση στον τίτλο αντί για μόνιμη προσθήκη στη βιβλιοθήκη των παικτών, δίνοντας έτσι στην κοινότητα την ευκαιρία να αξιολογήσει το παιχνίδι πριν την αγορά του, ως μια κίνηση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μετά τα προβλήματα του Football Manager 2026.

Παράλληλα, όσοι αποφασίσουν να αποκτήσουν το παιχνίδι εντός αυτού του εξαημέρου θα επωφεληθούν από έκπτωση 10% και τη δυνατότητα μεταφοράς της προόδου τους, έχοντας τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από νωρίς το ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και τις νέες λειτουργίες.