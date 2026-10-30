Το Football Manager 2027 είναι διαθέσιμο δωρεάν για μερικές ημέρες. Όσα πρέπει να κάνετε για να έχετε πρόσβαση.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη κυκλοφορία του Football Manager 2027 έχει ξεκινήσει, όμως μέχρι τότε και για μερικές ημέρες, οι λάτρεις του δημοφιλούς παιχνιδιού θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα έκδοση εντελώς δωρεάν!

Με αφορμή την κυκλοφορία του FM27, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά δωρεάν δοκιμής για υπολογιστές, η οποία ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης (29/1) και θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσφέρει προσωρινή πρόσβαση στον τίτλο αντί για μόνιμη προσθήκη στη βιβλιοθήκη των παικτών, δίνοντας έτσι στην κοινότητα την ευκαιρία να αξιολογήσει το παιχνίδι πριν την αγορά του, ως μια κίνηση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μετά τα προβλήματα του Football Manager 2026.

Παράλληλα, όσοι αποφασίσουν να αποκτήσουν το παιχνίδι εντός αυτού του διαστήματος θα επωφεληθούν από έκπτωση 10% και τη δυνατότητα μεταφοράς της προόδου τους, έχοντας τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από νωρίς το ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και τις νέες λειτουργίες.

Play Football Manager 27 for free on PC/Mac now until 3rd Nov 👔



Choose your club, shape the team, Make The Call. — Football Manager (@FootballManager) October 29, 2026

Παρακάτω οι τρόποι για να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Football Manager 2027, ανάλογα με την πλατφόρμα:

– Xbox:

1. Πληκτρολογήστε «Football Manager 27» στην εφαρμογή Xbox.

2. Επιλέξτε το «Football Manager 27 Free Preview».

3. Κάντε κλικ στο «Get free».

4. Επαναλάβετε το βήμα 1.

5. Κάντε κλικ στο «Football Manager 27».

6. Κάντε κλικ στο «Install».

– Epic Games:

1. Μεταβείτε εδώ

2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Football Manager 27 Launch Preview».

3. Κάντε κλικ στο «Add to Cart».

4. Ολοκληρώστε την παραγγελία δωρεάν.

5. Κάντε λήψη.

-Βήματα για το Steam:

1. Φορτώστε τη σελίδα του Football Manager 27 στο Steam.

2. Επιλέξτε το πράσινο κουμπί «Play Game».