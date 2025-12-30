Οι πρώτες σκέψεις, εν όψει του 2026, για τις νέες βελτιώσεις στο Football Manager, από την Sports Interactive.

Το Football Manager 2026 δεν παύει να φέρνει βελτιωτικές αναβαθμίσεις, στην προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους της Sports Interactive, ώστε να διορθώσουν τις αρχικές αστοχίες.

Ήδη έχει γίνει μία τεράστια ενημέρωση μέσα στον Δεκέμβριο, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ημέρες, οι αναβαθμίσεις πρόκειται να συνεχιστούν και εντός του 2026.

Πάντως, πέρα από τα λάθη που υπήρχαν, φαίνεται πως εισακούονται και αρκετές επιθυμίες των χρηστών. Ίσως, η πιο χαρακτηριστική αφορά την επαναφορά των «shouts», κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Τι νέο, όμως, πρόκειται να έρθει για το Football Manager, μέσα στο 2026; Ας ρίξουμε μια ματιά στην ανακοίνωση της Sports Interactive.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της SI:

«Μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μας ενημέρωσης στις 15 Δεκεμβρίου, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τα επόμενα βήματα για το FM26.

Αναμένουμε να συνεχίσουμε τις ενημερώσεις στα μέσα Ιανουαρίου με προγραμματισμένες κυκλοφορίες κάθε 2-3 εβδομάδες. Παρόλο που έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στις βελτιώσεις απόδοσης, στην τελειοποίηση και στις βελτιώσεις ποιότητας, και η συνολική εμπλοκή των παικτών είναι ισχυρή σε όλες τις πλατφόρμες, αναγνωρίζουμε ότι κάποια προβλήματα των παικτών εξακολουθούν να υφίστανται.

Ιδιαίτερα, υπάρχουν συνεχιζόμενες ανησυχίες από νέους και υφιστάμενους παίκτες σχετικά με διάφορες πτυχές της διεπαφής χρήστη (UI) και της πλοήγησης, και λαμβάνουμε όλα τα εφικτά μέτρα για τη βελτίωση και των δύο, όπως έχουμε ήδη κάνει με τις οθόνες ημιχρόνου και μετά τον αγώνα στην τελευταία ενημέρωση για PC/Mac.

Παράλληλα, προχωράμε σε προσαρμογές στα μέσα και επιπλέον χαρακτηριστικά για να βελτιώσουμε την αίσθηση εμβύθισης. Τα διαγράμματα πάσας είναι σχεδόν έτοιμα, και εξετάζουμε και άλλες περιοχές που θα ενισχύσουν το αίσθημα του “συνδεδεμένου κόσμου”.

Μετά την ολοκλήρωση των Προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ στα τέλη Μαρτίου, θα ακολουθήσει ένα βελτιωμένο International Management μοντέλο σε μια δωρεάν ενημέρωση, με τα υπόλοιπα επίσημα στοιχεία του τουρνουά να είναι πιθανό να έρθουν αργότερα, μετά την κυκλοφορία των τελικών κιτ του τουρνουά. Οι κανονικές μας ενημερώσεις Μεταγραφών Χειμώνα (Φεβρουάριος & Μάρτιος) θα συνδυαστούν με τις παραπάνω ενημερώσεις, με τις ακριβείς ημερομηνίες να επιβεβαιώνονται εν καιρώ.

Είμαστε επίσης ενήμεροι για τις πρόσφατες συζητήσεις της κοινότητας σχετικά με επιπλέον τρόπους παιχνιδιού. Παρόλο που δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες, μπορείτε να περιμένετε μια ξεχωριστή ανακοίνωση για μελλοντικές πρωτοβουλίες σύντομα, η οποία σηματοδοτεί τη συνεχή δέσμευσή μας για περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα.

Κατανοούμε ότι οι αλλαγές που επισημαίνονται παραπάνω δεν θα αντιμετωπίσουν όλες τις ανησυχίες των παικτών. Να είστε βέβαιοι ότι όλα τα σχόλιά σας, οι προτάσεις και τα αιτήματά σας εξετάζονται διεξοδικά, όπως συνέβαινε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του franchise. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην ακρόαση και την ανταπόκριση, μέσω συνεχιζόμενων ενημερώσεων και μελλοντικών εκδόσεων του παιχνιδιού.

Όλοι στη SI εργάζονται ακούραστα για να παραδώσουν τις βελτιώσεις που χρειάζεται να γίνουν για να ενισχύσουν την εμπειρία σας περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε για την συνεχή υποστήριξή σας και για τη βοήθειά σας να διαμορφώσουμε τη μελλοντική μας κατεύθυνση».