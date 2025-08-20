Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αναμένεται να προσδώσουν μία «φρέσκια» ματιά, στο πολυαναμενόμενο Football Manager 2026;

Το Football Manager 2026 βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, έπειτα από το πρώτο teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η Sports Interactive.

Αυτό αφορούσε την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, παρέχοντας μια ματιά στη Match Day experience.

Η αλήθεια είναι πως η νέα έκδοση αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές και καινοτομίες, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, σίγουρα το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά, είναι η ολοκαίνουργια engine, που θα διαθέτει.

Ωστόσο, αυτά τα δύο δεν θα είναι τα μοναδικά νέα χαρακτηριστικά, τα οποία θα διακρίνουν το Football Manager 2026 και όπως είναι λογικό, ανεβάζουν στα… ύψη τις προσδοκίες.

REASONS TO GET HYPED FOR FOOTBALL MANAGER 2026



✅ Brand new match engine

✅ Premier League licensing

✅ Women's football for the first time

✅ New user interface

✅ Brand new game for the first time in two years

✅ New tactical roles

✅ More detailed stadiums



SO EXCITED. pic.twitter.com/0DtMuT6Cnm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 20, 2025

Τι άλλο νέο έρχεται;

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εδώ και αρκετούς μήνες, για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοφιλούς παιχνιδιού θα συμπεριληφθεί κανονικά και το ποδόσφαιρο γυναικών.

Παράλληλα, μία ακόμα αλλαγή που ξεχωρίζει, αφορά το περιβάλλον χρήστη, το οποίο θα είναι επίσης αναβαθμισμένο.

Ακόμα, θα προστεθούν κάποιοι νέοι ρόλοι στη δημιουργία των τακτικών, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της στρατηγικής του εκάστοτε προπονητή.

Τέλος, σημαντική διαφορά λέγεται πως θα παρατηρείται και στην απεικόνιση των σταδίων, όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.