Το Football Manager 2026 έρχεται και θα έχει μία μεγάλη καινοτομία, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, η Sports Interactive έδωσε μία πρώτη «γεύση», για το Football Manager 2026!

Μετά από έναν χρόνο, όπου το δημοφιλές παιχνίδι απείχε, ουσιαστικά, από τις αγορές, ήρθε η στιγμή να κάνει την επανεμφάνισή του, πλήρως ανανεωμένο.

Στο πρώτο teaser που ήρθε στο «φως», το περιεχόμενο αφορούσε την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, παρέχοντας μια ματιά στη Match Day experience.

Back. Better. Building for the season ahead.#FM26 Match Day First Look. Coming soon. pic.twitter.com/zLcBEUvOQq — Football Manager (@FootballManager) August 13, 2025

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως άπαντες αναμένουν μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις στο Football Manager 2026. Διαφοροποιήσεις που έχουν προαναγγελθεί, εδώ και αρκετό καιρό από την εταιρεία.

Η μεγαλύτερη καινοτομία

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται, η μεγαλύτερη καινοτομία που αναμένεται να έχει το FM26, θα αφορά τη νέα engine που θα διαθέτει. Και αυτό, διότι πρόκειται να χαρίσει μία «φρέσκια» πνοή στο παιχνίδι.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Football Manager 2026, θα είναι η πρώτη έκδοση της σειράς, που θα χρησιμοποιήσει τη Unity engine.

Μία κίνηση που αποτελεί την σπουδαιότερη τεχνολογική βελτίωση, μετά από την εισαγωγή των 3D γραφικών, πίσω στο 2009!

Τι αλλαγές πρόκειται να φέρει; Ας σταθούμε στις σημαντικότερες, που δεν είναι άλλες από τα γραφικά, που θα είναι αρκετά πιο ρεαλιστικά, αλλά και το gameplay, το οποίο θα έχει περισσότερο φυσική ροή.

Μένει να φανεί πια, πότε θα τεθεί σε κυκλοφορία η νέα έκδοση, αλλά και ποια θα είναι η τελική του μορφή.