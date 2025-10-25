Σάββατο 25/10

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

Εκπληκτικό το δίδυμο Τετέ – Παντελίδη. Οργίασε και στην Τρίπολη, οδηγώντας την Κηφισιά σε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα. Το 2-2 αδικεί τις προσπάθειες των παικτών του Λέτο. Ο Παναιτωλικός αξιοποίησε το αριθμητικό πλεονέκτημα και επικράτησε με 4-2 στο ντεμπούτο του Αναστασίου. Στο «11 εναντίον 11» όμως είχε προβλήματα. Καλύτερη η εικόνα της Κηφισιάς, η οποία πλέον θα έχει συγκεκριμένη έδρα, καθώς θα χρησιμοποιεί μέχρι το τέλος της σεζόν τη Νεάπολη. Ο άσος στο 2,02 είναι δίκαιος.

Κηφισιά: Αμφίβολη η επιστροφή του μπακ Χουχούμη (6/0) και του στόπερ Πέτκοφ (1/0).

Παναιτωλικός: Τιμωρημένος ο στόπερ Στάγιτς (7/0), δεν προλαβαίνουν οι στόπερ Σιέλης (5/0) και Γκαρθία (4/0). Αγώνα δρόμου κάνει ο επιθετικός Αγκίρε (7/2). Εξέτισαν ο φορ Άλεξιτς (6/1) και ο χαφ Κοντούρης (4/0).

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

Οι δύο ομάδες με τη μικρότερη δημιουργία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μοιάζει δεδομένο πως ο στόχος τους θα είναι η παραμονή στην κατηγορία. Η εικόνα τους δείχνει ότι θα δυσκολευτούν. Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στη 12η θέση, εξαιτίας της τυχερής νίκης που πέτυχε μέσα στον Αστέρα. Πρώτο παιχνίδι που μπορεί να «χτυπήσει» με τον Μαλεζά στον πάγκο η ΑΕΛ, η οποία θα έχει και την καλή επιστροφή του Ατανάσοφ. Ακραίο θα ήταν να την αφήσει ο Πανσερραϊκός τέσσερις βαθμούς πίσω — θα πάω με το Χ2Δ στο 1,62.

Πανσερραϊκός: Εκτός παραμένουν ο βασικός χαφ Ομοενγκά (3/0), ο μπακ Αρμουγκόμ και ο μέσος Γκιγιομέ. Αμφίβολος ο επιθετικός Λεό.

ΑΕΛ: Εξέτισαν ο μεσοεπιθετικός Σαγκάλ (5/0) και ο μέσος Ατανάσοφ (6/1).

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Αδικήθηκε ο ΟΦΗ στο Αγρίνιο. Ήταν ανώτερος για 64 λεπτά, προηγήθηκε δύο φορές, αλλά πλήρωσε ένα αυστηρό πέναλτι που δόθηκε στον Ανδρούτσο και συνδυάστηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ούτε από 2-0 δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη ο Ατρόμητος στο Περιστέρι. Συνολικά, η εικόνα της ομάδας του Βόκολου είναι προβληματική. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στους έξι βαθμούς και είναι πίσω από τους αρχικούς τους στόχους (οκτάδα). Ο νικητής θα μπει στο κόλπο. Με βάση την εικόνα και τις δυνατότητες των δύο ομάδων, πιο πιθανό να δώσει μάχη για την οκτάδα ο ΟΦΗ. Ο άσος στο 2,15.

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο μέσος Ανδρούτσος (6/1), φρέσκο πρόβλημα ο μπακ Χατζηθεοδωρίδης (6/0), συνεχίζει εκτός ο μπακ Γκονζάλεθ (5/1). Καλή επιστροφή ο επιθετικός Φούντας (3/0).

Ατρόμητος: Χάνει ακόμη ένα ο μπακ Κίνι (4/0), ερωτηματικό ο εξτρέμ Τζοβάρας (5/1), μακροχρόνια εκτός ο εξτρέμ Τσιλούλης.

Παιχνίδι απόδειξης, ντέρμπι εξιλέωσης.

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

Μοιάζει με αγώνα απόδειξης για τον Λεβαδειακό. Η ομάδα του Παπαδόπουλου έχει θέσει ως στόχο τις θέσεις 5–8 και η εικόνα της δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την 5η θέση, δηλαδή τον Άρη. Δεν δικαιολογείται η αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων — μόνο τα ονόματα εξηγούν το 2,75 στον άσο. Πολλά τα προβλήματα του Χιμένεθ. Πέρα από τις απουσίες, έχει να διαχειριστεί και ένα σύνολο με προβληματική φυσική κατάσταση. Άθλιο το θέαμα και από τις δύο ομάδες στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Με βάση την αγωνιστική εικόνα, ο άσος στο 2,75 είναι κάτι παραπάνω από υψηλός.

Λεβαδειακός: Συνεχίζει εκτός ο εξτρέμ Βέρμπιτς (3/1), αμφίβολος ο στόπερ Χάνα (6/0).

Άρης: Νέο πρόβλημα – θα λείψει καιρό ο επιθετικός Καντεβέρε (5/0). Εκτός ο στόπερ Φαμπιάνο (7/1) και οι μπακ Μεντίλ (4/0), Φρίντεκ (5/0). Σταθερά εκτός ο εξτρέμ Πέρεθ (2/0). Πιθανή επιστροφή του χαφ Ράτσιτς (5/0).

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Η πρόσληψη του Ράφα και η αποχώρηση Παπαδημητρίου αναμένεται να βοηθήσουν στη δημιουργία κλίματος συσπείρωσης στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας δεν βελτιώθηκε ούτε με τον Κόλμαν, τυχερός που δεν έχασε όλο το παιχνίδι με την Κηφισιά και έμεινε στο 2-2. Η Κηφισιά πέτυχε γκολ ανατροπής που ακυρώθηκε. Δεν γίνονται θαύματα με μία προπόνηση· περιμένω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά χωρίς να πάει ψηλά το σκορ. Ο άσος από το 1,30 με under 3,5 στο 2,02.

Παναθηναϊκός: Με πιθανότητες επιστροφής ο Σάντσες (5/0), σταθερά εκτός οι Ντέσερς (2/1) και Πελίστρι.

Αστέρας: Ερωτηματικό ο μπακ Σιλά (4/0).

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

Στην κορυφή βρέθηκε ο ΠΑΟΚ με δύο συνεχόμενες νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Το μομέντουμ έφτιαξε, ο Ραζβάν είναι ξανά δυνατός, όπως και το κλίμα μέσα στην ομάδα. Την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ πέτυχε ιστορική νίκη με 3-4 στην έδρα της Λιλ — αποτέλεσμα που ανεβάζει την ψυχολογία, αλλά καταπόνησε τους ποδοσφαιριστές. Επικίνδυνη ομάδα ο Βόλος, δυνατή στην αντεπίθεση. Ο Φεράντο και πέρυσι ήταν «προπονητής του Goal–Goal», με 6/7 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Θα χρειαστεί δύο γκολ ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει· στο 2,25 ψηλά το Goal–Goal.

ΠΑΟΚ: Εκτός οι Οζντόεφ (7/1) και Τάισον (7/1), όπως και ο Καμαρά. Επέστρεψε ο Παβλένκα (6 συμ.), αλλά πάει καλά ο Τσιφτσής.

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Μοιάζει σαν και οι δύο ομάδες να αναζητούν εξιλέωση μέσα από αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός για την «εξάρα» στη Βαρκελώνη (αν και υπάρχει άλλοθι από την άδικη αποβολή, το αποτέλεσμα είναι βαρύ), αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα δύο ντέρμπι που έχει δώσει μέχρι σήμερα — 1-1 στη Λεωφόρο και ήττα 2-1 στην Τούμπα. Η ΑΕΚ για την άθλια εμφάνιση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Νίκολιτς, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την αδύναμη Αμπερντίν, προέρχεται από τρία προβληματικά ματς: ήττα 3-1 από την Τσέλιε, τυχερή νίκη 2-3 με την Κηφισιά και ήττα 0-2 από τον ΠΑΟΚ. Σε όλα αυτά τα παιχνίδια υπήρχαν παρόμοια ζητήματα: τα εξτρέμ δεν βοηθούν τα μπακ, τα μπακ παίζουν άμυνα με πίσω βήματα, το «6άρι» είτε δεν υπάρχει εί