Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για trade στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνιστώντας ταυτοχρόνως και την αποδυνώμωση του «κύκλου» των ρομαντικών.

Η πολυαναμενόμενη και διαφαινόμενη απομάκρυνση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω αλλαγής από το Μιλγουόκι, μπήκε στο τελικό της στάδιο τις τελευταίες ώρες μετά την ενημέρωση του έργκριτου Σαμς Σαράνια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ που μεγάλωσε και γιγαντώθηκε στον «θαυμαστό κόσμο» μαζί με τους Μπακς αλλάζοντας ταυτοχρόνως και το στάτους του, είχε έρθει η ώρα να πάει παρακάτω.

Στη Φλόριντα εκείνος και τα «ελάφια», βρήκαν τις προϋποθέσεις για να λάμψει ξανά μέσα από το σύνολο διεκδικώντας πράγματα, με τους Χιτ να αποτελούν το νέο κεφάλαιο της τεράστιας καριέρας του.

Όπως ήταν λογικό, η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει… σεισμό και στις δύο μεριές του ωκεανού, συνιστώντας ταυτόχρονα ένα ακόμα «χτύπημα» στους ρομαντικούς του σπορ. Αν και ο Greek Freak το στήριξε το εγχείρημα των Μπακς όσο γινόταν και όσο πήγαινε.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Μετά από 13 σεζόν στο Ουισκόνσιν όπου τα έζησε όλα, ο Γιάννης αλλάζει πολιτεία κάνοντας χώρο στον Τζοέλ Εμπίντ για τον μακροβιότερο παίκτη πλέον σε μια ομάδα της Ανατολής. Μέχρι να ολοκληρωθεί και επισήμως το deal του καλοκαιριού, ο χάλκινος στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που είχε παραμείνει τα περισσότερα χρόνια σε ένα brand της ανατολικής περιφέρειας.

Πλέον τα πρωτεία πηγαίνουν στον επτά φορές All-Star Τζοέλ Εμπίντ (από το 2014 στους Σίξερς οι οποίοι τον επέλεξαν κιόλας στο draft), ο οποίος βέβαια έχει παίξει σχεδόν τα μισά ματς του Αντετοκούνμπο σε μια ομάδα (979 ο μεν, 555 ο δε).

Εκείνος βέβαια που έρχεται πρώτος – από τους εν ενεργεία – σε ολόκληρο το NBA, είναι με διαφορά ο Στεφ Κάρι που από το 2009 ανήκει, αγωνίζεται και κάνει τη διαφορά με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.