Είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και τη «μεγάλη εικόνα» πλην όμως τα μαθηματικά δείχνουν στον Ολυμπιακό τον δρόμο της εστίασης.

Όταν παίζεις με τη φωτιά, κάποια στιγμή θα τσουρουφλιστείς και αυτό έπαθε το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στην Basket City ο Ολυμπιακός από την ενθουσιώδη Βίρτους Μπολόνια που έχει φτιάξει ένα σύνολο περιορισμένων δυνατοτήτων για μακροημέρευση αλλά ικανό να κάνει τη ζημιά στη μια βραδιά.

Οι Πειραιώτες την γλίτωσαν στο Κάουνας δύο βράδια πριν, στην Ιταλία όμως έγιναν μάρτυρες της ίδιας ιστορίας αλλά από την αντίστροφη.

Το μικρό δείγμα, τα συνεχόμενα ταξίδια και η συσσωρευμένη κόπωση σωματική και πνευματική ακόμα καλά καλά δεν άρχισε ο «μαραθώνιος» με 5 παιχνίδια σε διάστημα μιας εβδομάδας αναμφίβολα αποτελούν καλές αφορμές για να… ρίξει ο Ολυμπιακός την ήττα του από τη Βίρτους.

Αν σε αυτό προστεθεί και η απουσία του βασικού σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ, ακόμα περισσότερο. Πλην όμως ο τρόπος που αυτή ήρθε, ανέδειξε για μία ακόμα φορά το ζήτημα προς επίλυση στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο». Κι αυτό αρχίζει και τελείωνει στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός δέχεται στις πρώτες αυτές τρεις στροφές 120 πόντους ανά εκατό κατοχές αν και διαθέτει το επιθετικό ταλέντο και το στυλ πλέον αυτό το νούμερο να το… καμουφλάρει. Δεν θα είναι όμως πάντοτε έτσι.

Κανένα καμπανάκι κινδύνου και η αγαπημένη καταστροφολογία δεν χωράει σε advanced stats τριών αγωνιστικών, αρκεί να τονιστεί πως η καλύτερη ομάδα σε αμυντική επίδοση πέρυσι μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ήταν η Παρί.

Πλην όμως δείχνει την κατεύθυνση στα… ιδιαίτερα που απαιτούνται για να βελτιωθεί το νούμερο αυτό. Αρχής γεννομένης από τη λέξη ριμπάουντ που πρέπει φεύγει ως εισοδοποίηση από το προπονητικό επιτελείο κάθε πρωί και βράδυ για καλημέρα και καληνύχτα προς τους παίκτες.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης εξασφαλίζουν σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές μόλις το 58,5 των διαθέσιμων ριμπάουντ που διεκδικούνται στη δική τους ρακέτα, την ίδια ώρα που την περασμένη περίδο ήταν η 2η καλύτερη ομάδα της λίγκας στον τομέα αυτό με 70,7%.

Φυσικά και η αποσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, κορυφαίου στο είδος του, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο γεγονός αυτό αλλά και τα 17 επιθετικά ριμπάουντ που είχαν κατά μέσο όρο Μπασκόνια, Ζαλγκίρις και Βίρτους στα τρία αυτά πρώτα παιχνίδια, είναι φορτίο μεγάλο και βαρύ.

Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς οφείλουν να είναι περισσότερο προσεκτικοί σε αυτό το σκέλος του παιχνιδιού, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ούτως ώστε να θυμηθεί ο Ολυμπιακός τη χαμένη του ταυτότητα και το αμυντικό του φίλτρο.