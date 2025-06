Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον απλώς ένα άθλημα. Είναι μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων, ένα συνεχές «σόου», χωρίς διαλείμματα. Πολλές φορές με οδυνηρά αποτελέσματα, στους ποδοσφαιριστές και σε όλους όσοι ζουν σε αυτό το περιβάλλον. Μέσα σε αυτή τη φρενίτιδα και παράλληλα με την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές φωνές διαμαρτυρίας για την επέκταση του ήδη επιβαρυμένου αγωνιστικού προγράμματος, μια σημαντική παρέμβαση από τη FIFPRO, τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, έρχεται να μιλήσει για όσα πραγματικά χρειάζονται οι αθλητές, προκειμένου να είναι υγιείς και να αγωνίζονται στο μάξιμουμ τις απόδοσής τους.

Μια νέα επιστημονική μελέτη με τη συμμετοχή 70 ειδικών ιατρικής και απόδοσης, καθορίζει 12 ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Τουλάχιστον 4 εβδομάδες πλήρους αποχής από κάθε αγωνιστική ή εμπορική δραστηριότητα κάθε καλοκαίρι, υποχρεωτικές εβδομαδιαίες ημέρες ανάπαυσης και διάλειμμα στο μέσον της σεζόν, ανάπαυση μετά από μακρινά ταξίδια, ειδικά μέτρα προστασίας για νεαρούς παίκτες. Οι ειδικοί προτείνουν ακόμα μια περίοδο συνολικού “μπλακ άουτ”, δηλαδή δύο εβδομάδες χωρίς καν τηλεφωνική επαφή των ποδοσφαιριστών με τις ομάδες και τις εθνικές, προκειμένου να επέλθει η σωματική και πνευματική ξεκούραση που χρειάζεται μια απαιτητική σεζόν.

Παράλληλα με αυτή την επιστημονική έρευνα, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μια διοργάνωση της FIFA με 32 συλλόγους, διάρκειας σχεδόν ενός μήνα. Ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου, ελάχιστα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση εθνικών πρωταθλημάτων και ολοκληρώνεται μέσα στον Ιούλιο, αφήνοντας μηδενικά περιθώρια για την off-season ξεκούραση. «Η υγεία των παικτών δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι προαιρετική. Είναι προϋπόθεση», δήλωσε κατηγορηματικά ο ιατρικός διευθυντής της FIFPRO, Βίνσεντ Γκούτεμπαρζ.

Προφανώς, τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι πολλά και οι αντιθέσεις τεράστιες. Όλα είναι καταγεγραμμένα, μιας και η FIFPRO όλο αυτό το διάστημα δημοσιεύει data που έχουν να κάνουν με την υπερφόρτωση των ποδοσφαιριστών. Ο μέσος του Ολυμπιακού, Μάρκο Στάμενιτς, για παράδειγμα, είναι πρώτος στη λίστα με τα διεθνή ταξίδια, μιας και είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Τη σεζόν 2024/25 ταξίδεψε 23 φορές και διένυσε 158.479 χιλιόμετρα! Όλο αυτό, προφανώς, έχει αντίκτυπο στην απόδοσή του ποδοσφαιριστή. Τόσο σε επίπεδο συσσωρευμένης σωματική κόπωσης, αλλά και σε επίπεδο πνευματικής κόπωσης. Οι επιστημονικές συστάσεις κάνουν λόγο για διαχείριση της κόπωσης από τα ταξίδια και λήψης αποφάσεων κατόπιν εκτίμησης και του jet lag. Πού ακριβώς γίνεται αυτό;

It’s not only players saying it.



70 medical specialists and high-performance experts agree.



Football needs minimum player protection standards, now. pic.twitter.com/TbCzoysSiU