Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο (09-10/05).

Σάββατο (09/05)

16.00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

Ο Πανσερραϊκός γλύτωσε μία πολύ σκληρή ήττα από την ΑΕΛ με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που πήρε στο τέλος του αγώνα.

Η ισοπαλία πανηγυρίστηκε σαν νίκη, η αλήθεια όμως είναι πως κρατά την ομάδα του Σαραγόσα σε πολύ δύσκολη θέση.

Η Κηφισιά πέτυχε τεράστια νίκη στο Αγρίνιο, όμως, ακόμη δεν έχει σωθεί. Για την ακρίβεια αν ηττηθεί στις Σέρρες «μπλέκει» άσχημα. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, από τον Πανσερραϊκό και θα είναι περίεργο να χάσει από αυτή την ομάδα, σε τρίτο σερί παιχνίδι. Είναι ισχυρό το διακύβευμα, δεν περιμένω να πάει «ψηλά» το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,70.

Πανσερραϊκός: Προλαβαίνει πιθανότατα ο αμυντικός, Γκελασβίλι (26/1), που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, πιο δύσκολα ο πολύτιμος επιθετικός μεσοεπιθετικός, Τεϊσέιρα (15/3).

Κηφισιά :Εξέτισε ο μέσος, Ρουκουνάκης (14/1).

17.00 ΑΕΛ – Asteras AKTOR

«Βράζουν» και δικαιολογημένα με τον Φωτιά στη Λάρισα. Το αυστηρό πέναλτι που έδωσε, στέρησε δύο σημαντικούς βαθμούς και κρατά την ΑΕΛ στην τελευταία θέση. Το παιχνίδι με τον Asteras AKTOR μοιάζει σαν τελευταία ευκαιρία.

Οι Αρκάδες κέρδισαν τον αδιάφορο Ατρόμητο, έφτασαν στους 28 βαθμούς τον Πανσερραϊκό και βρίσκονται σε τροχιά σωτηρίας. Η επιλογή Φέστα, έχει κάνει την ΑΕΛ, ομάδα που θα ψάξει για νίκες στο 1-0, ομάδα που στοιχηματικά είναι για under. Στο 1,61 το under 2,5.

ΑΕΛ: Σημαντική η επιστροφή του μεσοεπιθετικού, Κακουτά (10/1), τιμωρημένος ο μπακ, Μασόν (15/0), στην εξέδρα και ο τιμωρημένος κόουτς, Φέστα.

Asteras AKTOR: Χωρίς προβλήματα.

19.30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Έμπλεξε άσχημα ο Παναιτωλικός με την εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά. Βρίσκεται μόλις στο +3 από την παραμονή. Έχει την τύχη να πηγαίνει στην έδρα του αδιάφορου Ατρόμητου. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα μετράει και ακολουθούμε το κίνητρο. Το «διπλό» στο 3,25 δίκαιο.

Ατρόμητος: Τιμωρημένος κόουτς, Κέρκεζ. Λογικά επιστρέφει ο εξτρέμ, Γιουμπιτάνα (30/5).

Παναιτωλικός: Τιμωρημένος ο στόπερ, Σιέλης (26/0).

Κυριακή (10/05)

17.00 Άρης – ΟΦΗ

Δεν μπορείς να ασχοληθείς στοιχηματικά με τα παιχνίδια των Play Offs για το Conference League. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απ’ τον ΟΦΗ, ουσιαστικά «ακύρωσε» την διαδικασία. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Άρης αξιοποίησε πως το μυαλό των παικτών του Κόντη ήταν στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το άδειασμα ψυχολογικό και σωματικό που έφεραν οι πανηγυρισμοί και κέρδισε με 2-0. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι.

Αρης: Τιμωρημένος ο ανεβασμένος φορ, Καντεβέρε (14/1), πιθανότατα επιστρέφει ο Μορόν (23/4). Στο 50-50 ο μέσος, Χόνγκλα (10/1), και ο μπακ, Μεντίλ (10/0).

ΟΦΗ: Παραμένουν εκτός ο κίπερ, Χριστογεώργος (21 συμ.), ο μπακ, Γκονζάλεθ (18/1) και ο στόπερ, Χριστόπουλος (7/0).

17.00 Βόλος – Λεβαδειακός

Ακόμα μπαίνουν γκολ στη Λειβαδιά. Η ομάδα του Παπαδόπουλου απελευθερωμένη από το άγχος, καθώς χάθηκε η πιθανότητα για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, μέσω των Play Offs κέρδισε με 5-2 τον Βόλο. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, δεν γίνεται να ασχοληθούμε στοιχηματικά με το παιχνίδι.

Βόλος :Παρελθόν ο χαφ, Μπουζούκης (25/0), τιμωρημένος ο νεαρός αμυντικό,ς Λυκουρίνος (1/0).

Λεβαδειακός: Προς επιστροφή ο στόπερ, Χάνα (13/0).

19.30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε όμως να αξιοποιήσει την υπεροχή του και αποδείχθηκε πως δεν έχεις τους μεσοεπιθετικούς με την ποιότητα και την κλάση των Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια.

Η εικόνα των δύο ομάδων, οι αμυντικές αδυναμίες που βγάζει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, η άθλια κατάσταση του Μεϊτέ, η ανάγκη για νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και η δυσκολία των αμυντικών του Μεντιλίμπαρ να σταματήσουν τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, με οδηγεί στο Goal/Goal σε απόδοση 2,00.

Ολυμπιακός: Χτύπησε ο Τζολάκης, αλλά πιθανότατα προλαβαίνει.

ΠΑΟΚ:. Μάχη με τον χρόνο ο Χατσίδης (12/3), άγνωστο τι θα κάνει με τον Μεϊτέ, που βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Δεν προλαβαίνουν οι Ντεσπόντοφ (18/3), Καμαρά (23/4), Λόβρεν (17), Γιακουμάκης (20/7).

19.30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ κερδίζει και μπορεί στο τέλος του παιχνιδιού να είναι ακόμη και πρωταθλήτρια αν το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης λήξει ισόπαλο. Ακόμη, όμως, και αν υπάρξει νικητής, θα χρειάζεται να πάρει έναν βαθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια για να κλειδώσει το πρωτάθλημα.

Με λίγα λόγια η ΑΕΚ απέναντι σε ένα αδιάφορο αντίπαλο, που ο προπονητής του είναι φευγάτος και δεν έχει πετύχει γκολ στα Play Offs, παίζει ένα πρωτάθλημα. Ο «άσος» στο 1,52.

ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Μάνταλος (22/3), δεν έχει προβλήματα

Παναθηναϊκός: Τιμωρημένος ο Ερνάντεθ (10/2), ερωτηματικό ο Ρενάτο (13/1), επιστρέφει ο Σιώπης (20/0,), τέλος ο Γεντβάι (18/4), εκτός ο Κάτρης (14/0), ο Ίνγκασον, ο Πελίστρια και φυσικά οι Ντέσερς, Σισοκό.