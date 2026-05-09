Σάββατο (09/05)

Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν

Είχε πολλή τύχη και στάθηκε όρθια στη Χοφενχάιμ παίρνοντας τον βαθμό στο τέλος η Στουτγκάρδη. Το παιχνίδι ήταν για πολλά με λίγα, η Χοφενχάιμ δεν το καθάρισε, πέταξε πολλές καθαρές αντεπιθέσεις και στο 94ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση σε 3-3 με γκολ του Τόμας, παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 69ο λεπτό και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 3-1. Λεβερκούζεν, Χοφενχάιμ, Στουτγκάρδη ισοβαθμούν στους 58 βαθμούς με τη Λεβερκούζεν να υπερέχει στη διαφορά τερμάτων. Στουτγκάρδη και Λεβερκούζεν παίζουν μεταξύ τους, την επόμενη αγωνιστική η Λεβερκούζεν υποδέχεται το Αμβούργο, η Στουτγκάρδη πηγαίνει στη Φρανκφούρτη. Η Χοφενχάιμ υποδέχεται τη Βέρντερ και κλείνει στην Γκλάντμπαχ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως και οι δύο ομάδες μοιάζει να χρειάζονται τη νίκη για να μείνουν στο παιχνίδι της 4ης θέσης. Μια πραγματικότητα που θα οδηγήσει σε ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι και τους δύο, που έχουν δεδομένες αμυντικές αδυναμίες. Το goal goal με over 3.5 στο 1,90.

Κυριακή (10/05)

18.30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Ίσως το παιχνίδι της χρονιάς. Με την ισοπαλία που πήρε η Έβερτον από τη Σίτι, η Άρσεναλ απέκτησε ξανά το μαξιλάρι ασφαλείας των 2 βαθμών σε περίπτωση που η Σίτι κερδίσει το παιχνίδι που χρωστάει. Το πρωτάθλημα μοιάζει να είναι στα χέρια της αρκεί να περάσει από την έδρα της Γουέστ Χαμ. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια με την πεσμένη αδιάφορη Μπέρνλι εντός και με την επίσης αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας εκτός. Να σημειώσουμε εδώ πως η Κρίσταλ Πάλας 3 ημέρες μετά το παιχνίδι με την Άρσεναλ θα δίνει τελικό Κόνφερενς Λιγκ, οπότε θα παίξει σίγουρα με αναπληρωματικούς. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν, είναι και το πιο δύσκολο για την ομάδα του Αρτέτα. Η Γουέστ Χαμ καίγεται, για την ακρίβεια παίζει για τη ζωή της. Έχει ξεκάθαρες αμυντικές αδυναμίες η ομάδα του Εσπίριτο, που οι παίκτες του Αρτέτα μπορούν να αξιοποιήσουν και να αγκαλιάσουν το πρωτάθλημα. Το διπλό στο 1,63.

22.00 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ

Με όσα έχουν γίνει στη Ρεάλ, το παιχνίδι με την Μπάρτσα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τρομερά πράγματα, τσακωμοί, σφαλιάρες, μπουκέτα και στο τέλος ο Τσουαμενί να στέλνει στο νοσοκομείο τον Βαλβέρδε, ο οποίος θα χάσει το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ δεν είναι και οι μόνοι παίκτες που πλακώθηκαν, απλά εκεί χάθηκε ο έλεγχος. Ο Αρμπελόα αποδείχθηκε λίγος για να κρατήσει τα αποδυτήρια και για να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο καράβι. Η Ρεάλ στην κατάσταση που πηγαίνει δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι στο Καμπ Νου. Ευκαιρία για την Μπάρτσα να πανηγυρίσει απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο άσος στο 1,65.