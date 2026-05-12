Τρίτη (12/05)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Ο Αστέρας πήρε ισοπαλία στη Λάρισα και σε συνδυασμό με την ήττα του Πανσερραϊκού από την Κηφισιά, ανέβηκε στο +1 από τον υποβιβασμό. Η ομάδα του Σαραγόσα δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει εντός έδρας. Τρέχει ένα αρνητικό εντός έδρας ρεκόρ (0-3-3), είναι όμως αήττητη σε έξι σερί εξόδους (4-2-0)! Ο Πανσερραϊκός έχει και εντυπωσιακό ρεκόρ απέναντι στον Αστέρα, 7-2-0 ανεξαρτήτως έδρας. Πιστεύω πάντως πως μεταξύ των δύο ομάδων πιο πιθανό είναι να σωθεί ο Αστέρας. Ακόμη και η ισοπαλία κρατά στο +1 την ομάδα της Τρίπολης, θα πάρω το 1Χ με το under 3,5 στο 1,60.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Έλειψε κι αποτελεί ερωτηματικό ο μπακ Σιλά (22/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Παραμένει ερωτηματικό ο σημαντικός επιθετικός Τεϊσέιρα (15/3).

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

*Ο αγώνας γίνεται στη Λεωφόρο.

Η Κηφισιά πέτυχε σπουδαίο διπλό με ανατροπή στις Σέρρες και εξασφάλισε την παραμονή της. Ο Ατρόμητος εδώ και καιρό παίζει έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή και αυτό κόστισε δύο συνεχόμενες ήττες από ομάδες με ισχυρό κίνητρο. Σήμερα και οι δύο ομάδες είναι άνετες, περιμένω ένα επιθετικό παιχνίδι με γκολ και από τους δύο. Το Goal Goal στο 1,75.

ΚΗΦΙΣΙΑ: 50-50 ο μέσος Πέρεθ (22/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Αμφίβολος ο μπακ Μουντές (26/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΛ

Ο Παναιτωλικός αξιοποίησε την έλλειψη κινήτρου του Ατρομήτου και πέτυχε ένα διπλό ανάσα. Βρίσκεται πλέον στο +6 από την παραμονή και αν δεν χάσει από τη Λάρισα, δεν θα κινδυνέψει. Η ΑΕΛ βρίσκεται στο -3 από την παραμονή, τρέχει ένα μεγάλο σερί 12 αγώνων χωρίς νίκη (0-7-5), (0-2-1) ρεκόρ με τον Φέστα. Χρειάζεται διπλό στο Αγρίνιο για να έχει ελπίδες για την παραμονή. Η ανάγκη για νίκη της ΑΕΛ οδηγεί στο Goal Goal σε απόδοση 1,85.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Σκαρφάλωσε έτσι στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη και με ακόμη μία νίκη το Σάββατο σφραγίζει και τυπικά την παραμονή του. Εξέτισε ο στόπερ Σιέλης (26/0), καιρό λείπει ο αμυντικός Ουναΐ (13/0).

ΑΕΛ: Εξέτισε ο μπακ Μασόν (15/0), επιστρέφει από τιμωρία κι ο κόουτς Φέστα.

Τετάρτη (13/05)

ΒΟΛΟΣ – ΑΡΗΣ

Η κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΟΦΗ δημιούργησε συνθήκες ώστε να είναι εντελώς αδιάφορη η διαδικασία των πλέι οφ, που θα έδινε εισιτήριο στο Κόνφερενς αλλά δεν δίνει το παραμικρό. Οι ομάδες μπορούν να φέρουν ό,τι θέλουν, δεν έχει νόημα να γίνει η παραμικρή ανάλυση.

ΒΟΛΟΣ: Τραυματίας αποχώρησε ο μέσος Τσοκάνης (10/0), αμφίβολος ο στόπερ Κάργας (25/1).

ΑΡΗΣ: Εξέτισε ο φορ Καντεβέρε (14/1).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

Ο Λεβαδειακός κρατά στα χέρια του την 5η θέση, αλλά δεν δίνει το παραμικρό. Ο Κόντης ήταν αιχμηρός για την εικόνα των παικτών του μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, κάτι όμως που είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Δεν υπάρχει κίνητρο για αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε στοιχηματικά.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ερωτηματικό ο καλός χαφ Κωστή (25/5), τιμωρημένος ο μέσος Λαμαράνα (16/0).

ΟΦΗ: Σταθερά λείπει ο μπακ Γκονζάλεθ (18/1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός παρότι ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, πήρε μόλις 1 βαθμό και έμεινε οριστικά εκτός τίτλου. Τώρα ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού όμως δεν ξέρει πώς είναι να παίζει για να έρθει δεύτερος. Δεν ταιριάζει αυτή η πραγματικότητα στον χαρακτήρα του συλλόγου. Ο Παναθηναϊκός παίζοντας αναγκαστικά με 4-2-3-1 ήταν πιο επιθετικός και απειλητικός στη Φιλαδέλφεια. Στο τέλος πλήρωσε πως δεν είχε σοβαρές λύσεις από τον πάγκο και οι παίκτες που ήρθαν βοήθησαν να κλειστεί η ομάδα και ηττήθηκε. Θα παίξει ελεύθερα, το κίνητρο μπορεί να είναι μονόπλευρο υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά οι ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να υπηρετήσουν σε ντέρμπι τόσο χαμηλές αποδόσεις. Θα πάω με το Goal Goal στο 2,20.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τραυματίας αποχώρησε ο Ποντένσε (20/2), εκτός με χιαστούς και ο Γιαζίτσι (21/2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Φρέσκα προβλήματα οι Ίνγκασον (15/0), Πελίστρι, αμφίβολοι Μπακασέτας (22/5), Ρενάτο (13/1), εξέτισε ο Ερνάντεθ (10/2).

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το κοντό του ρόστερ. Η ομάδα εμφανίστηκε με προβλήματα και αγωνιστικά άδεια στα πλέι οφ. Υπάρχει το εξής πρόβλημα στην αξιολόγηση του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, μπορεί να βγάλει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της και αυτό φάνηκε στο μεταξύ τους παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Το κίνητρο όμως το έχει ο ΠΑΟΚ, κάτι που δεν μπορώ να αποκλείσω να παίξει τον ρόλο του. Περιμένω να μην ηττηθεί ο ΠΑΟΚ και να μην πάει πολύ ψηλά το σκορ. Το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,65.

ΠΑΟΚ: Κάρτες ο Ζαφείρης (15/0), επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Τάισον (28/6), προσπαθεί αλλά δύσκολα να επιστρέψει ο Γιακουμάκης (20/7).

ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα, δεδομένα όμως με ροτέισον.