Πίσω από τις λέξεις του Βαγγέλη Λιόλιου αναφορικά με το «γαλανόλευκο» μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, κρύβεται η Μονακό.

Άρτι αφιχθείς από τη Ρίγα της Λετονίας και με τα… μουστάκια που δεν έχει να γελάνε και να κορδώνονται γεμάτα ικανοποίηση, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε κάνει λόγο από την αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλος για «χρέος» να οδηγηθεί το μπάσκετ εκ νέου ψηλά επί της προεδρίας του.

Για να συμβεί αυτό, πρωταρχικός του στόχος ήταν και παραμένει η παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον προπονητικό «θώκο» της γαλανόλευκης. Πως να ήταν και αλλιώς άλλωστε τα πράγματα; Συνταγή που κερδίζει γιατί να αλλάξει;

Ο διετής κύκλος συνεργασίας του Kill Bill με την ελληνική Ομοσπονδία για τη θέση του head coach της Εθνικής ομάδας ολοκληρώθηκε, με την πρόθεση από πλευράς ΕΟΚ να μοιάζει σαφής, ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη. Ο Βασίλης Σπανούλης να παραμείνει στη θέση του, ως είχε για να οδηγήσει την «Επίσημη Αγαπημένη» στα επόμενα μεγάλα τουρνουά του Μουντομπάσκετ 2027 και των Ολυμπιακών Αγώνων 2028 στο Λος Άντζελες.

Γεγονός το οποίο θα ήθελε και ο 43χρονος προπονητής να συμβεί. Πλην όμως οι διευθετήσεις τις οποίες ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος, μεταξύ άλλων στην παρουσία του στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, μόνο ως αμελητέα «αγκάθια» δεν μπορούν να θεωρηθούν. Απαιτούνται χειρουργικοί χειρισμοί. Και όπου γκρίζες ζώνες, κρύβεται η Μονακό.

Φάκελος Σπανούλης στην Εθνική: Τα δεδομένα και το… λευκό χαρτί Ο πρώτος «γαλανόλευκος κύκλος» του Βασίλη Σπανούλη ολοκληρώθηκε με πρόσημο θετικό και το Ole.gr παραθέτει τα δεδομένα της επόμενης ημέρας.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει έργο και σαν προπονητής, υπέγραψε τον περασμένο χειμώνα συμβόλαιο συνεργασίας 1μιση έτους με την Μονακό, ξεκαθαρίζοντας στους Μονεγάσκους τη συνθήκη αναφορικά με την Εθνική ομάδα. Κάτι που σεβάστηκαν στο Πριγκιπάτο, θέλοντας να πορευθούν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο τους. Και δικαιώθηκαν αν αναλογιστεί κανείς πως έφτασαν μία… ανάσα από την κατάκτηση της Euroleague.

Μέρος των συμφωνηθέντων «υποχωρήσεων» της Μονακό ήταν και η περίοδος της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, την οποία όσο κι αν παρακολουθούσε ο «Kill Bill», δεν ήταν εκ του σύνεγγης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε.

Οι φιναλίστ της Euroleague, έδωσαν το οκ να πάρει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης και τον άμεσο συνεργάτη του Κώστα Χαραλαμπίδη, με το δεξί του χέρι, Ηλία Καντζούρη, να μένει στο Μονακό για να τρέξει την προετοιμασία. Κι εκείνος μέλος της Εθνικής.

Και όταν ο «Kill Bill» γύρισε πίσω στο «Gaston Medecin» ως μεταλλιούχος πλεόν και έχοντας εκπληρώσει τον πρωταρχικό στόχο και σκοπό του, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου Αλεξέι Φεντερίτσεβ, τον καλωσόρισε χαμογελαστός, με μία ατάκα-λέξη που μπορεί να λέει και πολλά. «Κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός ο τύπος (σ.σ. Σπανούλης), είναι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πίσω για εμάς…».

Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψιν τις πολύ υψηλές προσδοκίες του υπάρχουν πλέον στο Πριγκιπάτο μετά την περσινή σεζόν αλλά και το γεγονός πως το επόμενο καλοκαίρι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις Εθνικής ομάδας παρά μόνο δύο ‘παράθυρα’ μέσα στη σεζόν, κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι δεν θα είναι αν δεν διαφοροποιηθούν οι υφιστάμενες συνθήκες.

Εξού και η λέξη που αποκωδικοποιείται πίσω από τα λεγόμενα του Βαγγέλη Λιόλιου και η οποία αποτελεί ‘κλειδί’ ανάμεσα στην τριμερή αυτή ουσιαστικά συζήτηση, είναι μία. ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Μία μακρά και «καυτή» σεζόν βρίσκεται προ των πυλών για την Μονακό και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος καλείται και προτίθεται κι εκείνος από την πλευρά του να αφοσιωθεί πλήρως στους Μονεγάσκους. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όσο κι αν ο σύλλογος και οι ανθρωποί του, είχαν ως προτεραιότητα τον «Kill Bill» στην μετά Σάσα Ομπράντοβιτς εποχή, άλλο τόσο και η παρέα του Μάικ Τζέιμς αποτελούσε πολύ μεγάλη ευκαιρία/πρόκληση για τον Έλληνα τεχνικό να επιστρέψει πολύ γρήγορα, υπό άλλο πόστο, στη Euroleague όπου ανήκει.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα καθώς και την δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου πως… «Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα», φαντάζει από δύσκολο έως απίθανο να βρεθεί μία (οριστική λύση) άμεσα.

Ακριβώς επειδή και η «νύφη» (Εθνική ομάδα) και ο γαμπρός (Βασίλης Σπανούλης), θα ήθελαν να συνεχίσουν έναν βίο κοινό μετατρέποντάς τον και σε ανθόσπαρτον, απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί και κανένας λόγος για βιασύνη. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν μοιάζει και αναγκαίο.

Οι επόμενες υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» δεν αργούν (27/11 με Ρουμανία και 30/11 με Πορτογαλία), με την επιλογή ενός εκ των συνεργατών του Σπανούλη ως φυσική παρουσία εκείνο το δεκαήμερο, να μοιάζει ως το πιθανότερο σενάριο. Και βλέπουμε μέχρι το επόμενο διάλειμμα των προκριματικών (27/2 και 2/3), με μία συνταγή που ίσως ακολουθηθεί και τότε.

Με γνώμονα την επιθυμία τόσο της Ομοσπονδίας όσο και του Βασίλη Σπανούλη να τα βάλουν κάτω από το επόμενο καλοκαίρι, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και το συμβόλαιό του με την Μονακό.