Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League την Κυριακή (22/03).

Κυριακή (22/02)

19.00 ΑΕΚ – Κηφισιά

Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε το βατό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε μετά την ισοπαλία στην Τούμπα. Στα παιχνίδια με Λεβαδειακό εντός, Βόλο εκτός, ΑΕΛ εντός, Ατρόμητο εκτός, Κηφισιά εντός είχε την δυνατότητα με 5/5 να μπει με +4 στα Play Offs.

Όμως ήδη έχει χάσει τέσσερις βαθμούς και ισοβαθμεί με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Την περασμένη Πέμπτη (19/03) έδειξε άθλιο πρόσωπο και αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο στην εντός έδρας ήττα με 0-2 από την Τσέλιε.

Η Κηφισιά με τη νίκη που πέτυχε επί του Βόλου απέκτησε ένα σημαντικό μαξιλαράκι ασφαλείας 10 βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια λάθους, η Κηφισιά με «διπλό» έχει σοβαρές πιθανότητες για να μπει στα Play Offs 5-8. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ χαμηλά οι τιμές στον «άσο» δεν βρίσκω νόημα για να πάρω κάποια επιλογή.

AEK: Τιμωρημένος ο Μάριν (25/3).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Συμπλήρωσε κάρτες ο χαφ Έμπο (23/0).

19.00 Άρης – ΟΦΗ

Αγνοεί τη νίκη ο Άρης, στα τελευταία έξι παιχνίδια. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο με τον Γρηγορίου έχουν «στραβώσει» υπερβολικά. Με τον Ατρόμητο χάθηκαν δύο πέναλτι, πήρε κόκκινη κάρτα στη μικρή περιοχή του αντιπάλου ο Γκαρέ και έπαιξε από το 40ο λεπτό με παίκτη λιγότερο και έμεινε το παιχνίδι στο 0-0. Με παίκτη λιγότερο πήρε «λευκή» ισοπαλία και στις Σέρρες με καλύτερο παίκτη τον Αθανασιάδη.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 8η θέση στο +1 από τον Βόλο που παίζει εντός με τον ΠΑΟΚ και στο +2 από την Κηφισιά που παίζει εκτός με την ΑΕΚ. Το πιθανότερο σενάριο είναι ακόμη και η ήττα να οδηγήσει στα Play Offs Ευρώπης. Δεν είναι καλά πάντως ο ΟΦΗ, έκανε ένα άθλιο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μοιάζει σαν να έχει χαλάσει το κλίμα. Ευκαιρία να μπει ο Άρης με νίκη στα Play Offs, φτιάχνοντας την ψυχολογία του για την μάχη της 5ης θέσης. Ο «άσος» στο 1,63.

ΑΡΗΣ: Τιμωρημένοι ο μέσος Τεχέρο (24/0) και ο μπακ Μεντίλ (8/0). Επανέρχεται ο φορ Καντεβέρε (10/0), εξέτισε ο εξτρέμ, Γκαρέ (5/1).

ΟΦΗ:. Πρόβλημα στο δεξί άκρο της άμυνας, τραυματίας παραμένει Γκονζάλεθ (17/1), κάρτες ο Μαρινάκης (10/1), επιστρέφει ο χαφ Καραχάλιος (17/1).

19.00 Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το ιστορικό παιχνίδι με την Μπέτις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, αυτός ο αγώνας να έχει αφήσει κατάλοιπα στους παίκτες του Μπενίτεθ και ο Ισπανός τεχνικός να οδηγηθεί σε εκτεταμένο ροτέισον.

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί μία ευκαιρία στον Asteras AKTOR, να πάρει αποτέλεσμα που το έχει ανάγκη. Η ισοπαλία στην Λάρισα κράτησε την διαφορά στους πέντε βαθμούς, από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η εικόνα όμως είναι απογοητευτική, δεν ξέρω αν μπορέσουν οι παίκτες του Asteras AKTOR, να αξιοποιήσουν ακόμα και μία πραγματικά πολύ χαλασμένη ενδεκάδα του Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός και έφαγε τέσσερα στην ρεβάνς με την Μπέτις. Δεν είναι καλό νέο ο αποκλεισμός, για τον Asteras AKTOR, καθώς θα τα δει με μεγαλύτερη σοβαρότητα το παιχνίδι στην Τρίπολη. Το «διπλό» στο 1,78. .

Asteras AKTOR:Τιμωρημένος ο φορμαρισμένος εξτρέμ, Μπαρτόλο (24/8), εξέτισε ο χαφ Γιαμπλόνσκι (17/0), ερωτηματικό ο μέσος Τσίκο (11/1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κάρτες ο Κοντούρης (6/1), μακροχρόνια Ντέσερς (5/2), Πάλμερ-Μπράουν (13/0), χάνει τη σεζόν ο Σισοκό (4/0), εκτός οι Κάτρης (12/0) και Γεντβάι (16/4).

19.00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ο Λεβαδειακός, βρίσκεται στη χειρότερη του αγωνιστική κατάσταση από την ημέρα, που ο Παπαδόπουλος, ανέλαβε την ομάδα. Ακόμη και στο πρώτο μισό της πρώτης χρονιάς, που τα αποτελέσματα δεν ερχόντουσαν η εικόνα του Λεβαδειακού στο γήπεδο ήταν καλή και φώναζε για το τι ερχόταν.

Είναι σημαντικό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για να δείξει στον ίδιο του τον εαυτό πως μπορεί να επιστρέψει στους αρχικούς παραμέτρους και να κατακτήσει τα Play Offs, αυτό που έχει δείξει στο γήπεδο πως αξίζει με βάση την εικόνα της ολόκληρη την χρονιά.

Με την ισοπαλία που πήρε ο Ατρόμητος επί της ΑΕΚ, ανέβηκε στην 7η θέση και ακόμη και με ήττα θα πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα για να χάσει την 8άδα. Πιστεύω πως θα δείξει χαρακτήρα ο Λεβαδειακός, δεν θα ηττηθεί και δεν θα πάει ψηλά το σκορ. Επιλογή το 1Χ με under 3,5 σε απόδοση 1,62.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τρέχει να προλάβει ο Κωστή (22/5), εξέτισαν ο σημαντικός εξτρέμ Παλάσιος (23/5) κι ο μέσος Λαμαράνα (11/0), κάρτες ο μεσοεπιθετικός Γκούμας (9/1), αμφίβολος ο αρχηγός/στόπερ, Λιάγκας (18/1).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Εξέτισαν οι αμυντικοί χαφ, Τσιγγάρας (23/1), Μουντές (19/1), ο μεσοεπιθετικός Μίχορλ και ο στόπερ, Μανσούρ. Τιμωρημένος ο βασικός χαφ, Μουτουσαμί (21/3).

19.00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει φόρμα ενόψει Play Offs. Είναι σημαντικό που στο Ηράκλειο πέτυχε δύο γκολ ο Ελ Κααμπί, ενώ περιμένουν τη βελτίωση του Ποντένσε και του Τσικίνιο. Η αγωνιστική άνοδος αυτής της τριάδας, μπορεί να δώσει τη δυναμική που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΛ ήταν ανώτερη από τον Asteras AKTOR, δεν κατάφερε να κερδίσει, κράτησε όμως το +5 από την επικίνδυνη ζώνη. Δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι από το Καραϊσκάκης, ποντάρισμα στην καθαρή νίκη του Ολυμπιακού. Ο «άσος» με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1,66.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κάρτες ο Ρέτσος (20/2), εκτός ο Έσε (20/0).

ΛΑΡΙΣΑ: Τιμωρημένοι ο κίπερ, Αναγνωστόπουλος (12 συμ.), ο στόπερ, Ηλιάδης (11/0), o μπακ, Όλαφσον (9/0) και ο μεσοεπιθετικός, Μούργος (21/0).

19.00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη της παραμονής, που θα ορίσει σε έναν βαθμό και τι είδος Play Outs θα δούμε. Ο Παναιτωλικός βρίσκεται στην 11η θέση, οκτώ βαθμούς πάνω από τον υποβιβασμό, εννέα βαθμούς πάνω από τον ουραγό Πανσερραϊκό. Ο ομάδα του Πανσερραϊκου, με ένα ρεκόρ 2-2-1 στα τελευταία 5 παιχνίδια μείωσε στους 6 βαθμούς από την παραμονή.

Η εικόνα πάντως που δείχνει ο Παναιτωλικός, από τις αρχές Φεβρουαρίου και μετά δεν είναι για να δώσει μάχη παραμονής, ο «άσος» θα κάνει πιο εύκολη την ζωή του Παναιτωλικού και θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η λογική λέει πως θα έχει εύκολη παραμονή ο Παναιτωλικός, θα πέσει χωρίς μάχη ο Πανσερραϊκός και θα δούμε μάχη παραμονής ανάμεσα σε ΑΕΛ και Asteras AKTOR. Ο «άσος» θα οδηγήσει σε αυτό το σενάριο, σε απόδοση 1,87. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ:. Εξέτισε ο φορ, Μπάτζι (5/2), επιστρέφει και ο στόπερ, Σιέλης (19/0), παραμένει εκτός ο εξτρέμ, Σμυρλής (13/1).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ:. Ερωτηματικό ο χαφ, Μπεν Σαλάμ (6/1).

19.00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έστω και μέσω της ισοβαθμίας, θα μπει πρώτος στα Play Offs τίτλου, αν περάσει από τον Βόλο. Με «διπλό» εξασφαλίζει την πρώτη θέση και την καλή ψυχολογία ενόψει Play Offs. Ο Βόλος προέρχεται από ένα απογοητευτικό αρνητικό σερί, 0-3-7 το 2026 που τον οδηγεί στα Play Outs και σε ρόλο ρυθμιστή για την παραμονή. Ίσως και αυτό να είναι ο στόχος της ομάδας, να μην μπλέξει με τα Play Offs Ευρώπης και να πάει σε μία διαδικασία που ξέρει καλά. Η αλήθεια είναι πως από το +11 που βρίσκεται από την παραμονή δεν κινδυνεύει. Περιμένω καθαρή νίκη του ΠΑΟΚ, το «διπλό» με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1,90.

ΒΟΛΟΣ: Τιμωρημένοι ο χαφ Μπουζούκης (22/0) και ο μεσοεπιθετικός Κόμπα (32/4), δύσκολα και ο εξτρέμ Τζόκα (22/4).

ΠΑΟΚ:. Παραμένουν εκτός οι Γιακουμάκη (19/7) Ζίβκοβιτς (19/2), Κένι (18/2). Κάρτες ο μεσοεπιθετικός, Ιβανούσετς (17/0).