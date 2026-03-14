Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο (14-15/03).

Σάββατο (14/03)

17.00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Τεράστιο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώριο λάθους. Μαζί με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται στο -2 από την ΑΕΚ και ασφαλώς ούτε που θέλουν να σκέφτονται ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του το ενδεχόμενο να ανοίξει περισσότερο η διαφορά. Προβληματίζει η ανάπτυξη και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι «ερυθρόλευκοι» να σκοράρουν στα ντέρμπι.

Ο ΟΦΗ έχασε πολύ εύκολα και τα δύο παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να ήταν άνετος, αν κρατούσε το «διπλό» στον Βόλο, όμως δέχτηκε γκολ στην τελευταία άμυνα από πέναλτι. Έλειψε σκληράδα και αμυντική συγκέντρωση στην ομάδα του Κόντη στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οκτώ σερί νίκες μετρά ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο για το πρωτάθλημα, 7/7 με OVER 1,5. Το «διπλό» με Over 1,5 στο 1,47.

ΟΦΗ: Θα εκτίσει ο μεσοεπιθετικός Θεοδοσουλάκης (18/2), τραυματίας παραμένει ο σημαντικός μπακ Γκονζάλεθ (17/1), μακροχρόνια ο χαφ Καραχάλιος (17/1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Μπρούνο (13/0), εκτός ο Έσε (20/0).

19.30 Πανσερραϊκός – Άρης

Έγιναν ακραία πράγματα για να μην κερδίσει ο Άρης τον Ατρόμητο. Έχασε δύο πέναλτι, έμεινε νωρίς με παίκτη λιγότερο σε φάση που προσπάθησε να σκοράρει ο Γκαρέ, χτύπησε με τις τάπες αντίπαλο αμυντικό.



Στα δύο παιχνίδια με τον Γρηγορίου έχει δείξει αγωνιστική βελτίωση ο Άρης, όμως μετρά μόνο έναν βαθμό. Ο Πανσερραϊκός έχει πάρει επτά βαθμούς στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.



Με το τεράστιο «διπλό» στην Τρίπολη έφτασε στο -1 από τον Asteras AKTOR και στο -6 από την παραμονή. Αν κερδίσει τον Άρη, μπαίνει γερά στη μάχη για την παραμονή. Ο Άρης θέλει νίκη για να εξασφαλίσει την είσοδο στα Play Iffs Ευρώπης. Περιμένω και από τις δύο ομάδες ένα επιθετικό παιχνίδι. Το Goal/Goal στο 2,20.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Αμφίβολος ο στόπερ Ντε Μάρκο (21/2).

ΑΡΗΣ: Εκτός ο φορ Καντεβέρε (10/0), ο εξτρέμ Δώνης (8/1), τιμωρημένος ο εξτρέμ Γκαρέ (5/1).

20.00 ΑΕΛ- Asteras AKTOR

Μεγάλο χτύπημα για τον Asteras AKTOR η εντός έδρας ήττα επί του Πανσερραϊκού. Ο αγώνας στη Λάρισα μοιάζει με τελικό παραμονής. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει κάτι, για να μείνει στη μάχη για τη σωτηρία. Βελτιωμένη η ΑΕΛ με τον Παντελίδη, δεν είναι όμως φόβητρο.

Στο -5 από την παραμονή ο Asteras AKTOR, αν χάσει δύσκολα θα βρει τρόπο για να επιστρέψει στη μάχη της παραμονής. Παίζει μισή κατηγορία, θα πάω με το Χ2Δ στο 1,60.

ΛΑΡΙΣΑ: Αμφίβολος ο εξτρέμ Σίστο (4/0), εξέτισε ο μπακ Αποστολάκης (9/0). Εκτός ο Στάικος (11/0).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τιμωρημένος ο χαφ Γιαμπλόνσκι (17/0).

Κυριακή (15/03)

16.00 Κηφισιά – Βόλος

Κομβικό παιχνίδι για τους στόχους των δύο ομάδων. Η Κηφισιά βρίσκεται στην 11η θέση, άνοιξε την αγωνιστική στο +8 από την παραμονή και στο -4 από την 8άδα.



Ο Βόλος δεν έχει νίκη το 2026, «τρέχει» ένα αρνητικό ρεκόρ 0-3-6, που έφερε την ομάδα από την 5η στην 9η θέση. Ο Μπράτσος θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του νίκη μετά από τέσσερα παιχνίδια (0-3-1 ρεκόρ), ώστε να μην μπλέξει ο Βόλος με τα Play Outs. Ομάδα που φέρνει εύκολα Goal/Goal η Κηφισιά, δίκαιο στο 1,89.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Λογικά επιστρέφει ο μπακ Χουχούμης (10/0), μακροχρόνια ο μπακ Μαϊδάνα (10/0).

ΒΟΛΟΣ: Μετά από καιρό επέστρεψε ο χαφ Μαρτίνες (13/1), μακροχρόνια ο στόπερ Ατζιάκουα (3/0).

18.00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Ο ΠΑΟΚ με πολλά προβλήματα πήρε ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης.



Έμεινε στους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό, στο -2 από την ΑΕΚ. Ασφαλώς δεν υπάρχει περιθώριο για να γίνει λάθος στα δύο παιχνίδια που μένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Στην ενδεκάδα θα βρίσκεται σίγουρα ο Κωνσταντέλιας, κάτι που αναμένεται να μεταμορφώσει τον ΠΑΟΚ, μπήκε στις προπονήσεις και ο Πέλκας. Σε ελεύθερη πτώση ο Λεβαδειακός, που πρέπει να βρει ο Παπαδόπουλος τρόπο να φορμάρει την ομάδα του στα Play Offs για την 5η θέση. Ο «άσος» στο 1,37 δεν είναι ευκαιρία, με under 3,5 πηγαίνει στο 1,98.

ΠΑΟΚ: Δύσκολα θα προλάβει κάποιος εκ των Γιακουμάκη (19/7), Ζίβκοβιτς (19/2), Κένι (18/2), έτοιμος για βασικός ο Κωνσταντέλιας, επέστρεψαν Πέλκας, Παβλένκα στις προπονήσεις.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Κάρτες ο χαφ Λαμαράνα (11/0), επιστρέφει ο αρχηγός/στόπερ Λιάγκας (18/1), δύσκολα ο εξτρέμ Βέρμπιτς (13/4).

19.30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Τεράστιο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε την ατυχία να πηγαίνει στο Περιστέρι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Τσέλιε, φρόντισε όμως να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Έκανε περίπατο στη Σλοβενία, κέρδισε με 4-0 και καθάρισε την πρόκριση.

Δεν θα έχει πάντως εύκολο έργο, η ομάδα του Περιστερίου βρίσκεται στην 8η θέση, κλείνει στη Λιβαδειά και κάνει προσπάθεια να γλυτώσει τα Play Outs. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη ο Ατρόμητος, αλλά το παιχνίδι είναι πιο δύσκολο από ό,τι δείχνουν οι αποδόσεις του διπλού. Καλύτερα πάσο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Τιμωρημένοι οι αμυντικοί χαφ Τσιγγάρας (23/1) και Μουντές (19/1), ερωτηματικό ο μπακ Ούρονεν (20/0).

ΑΕΚ: Επιστρέφει στον πάγκο από τιμωρία ο Νίκολιτς. Χωρίς προβλήματα.

21.00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι αγώνων με την Μπέτις και αναμένεται να πάει σε ροτέισον και να κάνει δοκιμές στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Το κλίμα μοιάζει να έχει γυρίσει οριστικά. Οι παίκτες του Μπενίτεθ κατέθεσαν ψυχή και πέτυχαν μία τεράστια νίκη με 1-0 επί της Μπέτις και όλοι περιμένουν τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης.

Υπάρχουν πάντως ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τους Ισπανούς και θα έχουν θέληση και τρεξίματα. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να κρατηθεί η θετική ενέργεια που υπάρχει στην ομάδα. Ο Παναιτωλικός είναι πολύ βελτιωμένος και βγάζει επιθετικότητα στα τελευταία παιχνίδια του. Οι μεταγραφές του Φάρλεϊ Ρόσα, του Μπαντζί, το ανέβασμα του Ματσάν έχουν φέρει ένα θετικό ρεκόρ 3-0-2 που έχει φέρει την ομάδα του Αγρινίου στο -4 από την 8άδα, στο +6 από την παραμονή. Περιμένω ένα επιθετικό παιχνίδι, γιατί έχει ο Παναιτωλικός το γκολ και ταχύτητα στην επίθεση. Το OVER 2,5 ψηλά στο 1,93.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διαθέσιμοι οι Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Τουμπά, που δεν αγωνίστηκαν με την Μπέτις λόγω καρτών. Κάρτες ο Γεντβάι (16/4), επέστρεψε μετά από καιρό ο Τσιριβέγια (16/0), μακροχρόνια Ντέσερς (5/2), Πάλμερ Μπράουν (13/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Εξέτισε ο μπακ Μαυρίας (13/1), τιμωρημένος ο νεοφερμένος φορ Μπάτζι (5/2), αμφίβολος ο εξτρέμ Σμυρλής (13/1).