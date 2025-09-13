Σάββατο (13/09)

19:00 Γιουβέντους-Ίντερ

Η Γιουβέντους, με τις μεταγραφές των Ντέιβιντ και Οπεντά, απέκτησε ένα στοιχείο που της έλλειπε τα προηγούμενα χρόνια: ταχύτητα στην επίθεση. Έχει πάντα έναν γρήγορο επιθετικό και τη δυνατότητα να μετατρέπει όποτε θέλει το 3-4-2-1 σε 3-4-1-2 υπό την καθοδήγηση του Τούντορ. Στη Γένοβα, πάντως, η νίκη και το 2/2 ήρθαν με κεφαλιά του Βλάοβιτς. Η Ίντερ, στη δεύτερη αγωνιστική, ηττήθηκε 1-2 από την Ουντινέζε, παρουσιάζοντας αμυντικά προβλήματα. Με τους Λαουτάρο και Τουράμ έχει το ταλέντο να σκοράρει στο Τορίνο, όμως η Γιουβέντους έχει γεμίσει με επιθετικές λύσεις και η άμυνα της ομάδας του Κίβου δεν είναι συνεπής. Το Goal Goal στο 1,90 είναι δικαιολογημένο.

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήγε με ρεκόρ 0-2-1 σε ένα θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα στη διακοπή. Έχασε εκτός έδρας 2-1 από την Εσπανιόλ, έμεινε ισόπαλη 1-1 εντός με την Έλτσε και με το ίδιο αποτέλεσμα εκτός από την Αλαβές. Η Βιγιαρεάλ κέρδισε τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια με τις πιο αδύναμες, μέχρι στιγμής, ομάδες του πρωταθλήματος, 2-0 την Οβιέδο και 5-0 τη Χιρόνα. Στο πρώτο δύσκολο παιχνίδι έχασε στο 94ο λεπτό την ευκαιρία να κάνει το 3/3, καθώς ισοφαρίστηκε στο Βίγκο από τη Θέλτα. Η Ατλέτικο μπήκε σε κρίση στη διακοπή και έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη. Περιμένω από την ομάδα του Σιμεόνε να δείξει χαρακτήρα, καθώς αν δεν κερδίσει κι αυτό το παιχνίδι, θα μείνει από νωρίς πολύ πίσω στη βαθμολογία. Ο άσος στο 1,87.

Κυριακή (14/09)

18:30 Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ντέρμπι του Μάντσεστερ σε μία εποχή που καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι καλά. Η Σίτι, μετά την εύκολη νίκη στην πρεμιέρα στο Μολινό, είχε δύο άσχημες εμφανίσεις. Ηττήθηκε με 0-2 εντός από την Τότεναμ και 2-1 στο Μπράιτον, με δίκαιη ανατροπή. Έδειξε χαλαρή, με χαλαρή νοοτροπία. Ο Γκουαρντιόλα προσπαθεί να κάνει ανανέωση, αφήνοντας στον πάγκο παίκτες με προσωπικότητα για να περάσει νέους, που δεν δείχνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν. Στο ντέρμπι θα κάνει πρεμιέρα ο Ντοναρούμα, με την ελπίδα να μαζέψει την κατάσταση στα μετόπισθεν. Στα πρώτα παιχνίδια, όμως, τα λάθη στο χτίσιμο από χαμηλά είναι πολλά, η άμυνα χαρίζει επιθέσεις και υπάρχει μια συνολική χαλαρή διάθεση από όλους. Η Γιουνάιτεντ έχει τα χάλια της. Δόθηκαν πραγματικά πολλά λεφτά για να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που δεν ανήκουν στο πιο υψηλό επίπεδο. Είναι τρελό, αλλά η επιθετική τριάδα Σέσκο, Κούνια, Μπουεμό κόστισε 225 εκ. ευρώ. Η Γιουνάιτεντ έχασε στην πρεμιέρα 0-1 από την Άρσεναλ, έμεινε ισόπαλη 1-1 τη δεύτερη αγωνιστική με τη Φούλαμ και κέρδισε με πέναλτι στις καθυστερήσεις 3-2 την Μπέρνλι. Ήταν άναρχη στο τελευταίο παιχνίδι, πριν τη διακοπή που έπρεπε να κερδίσει, δέχτηκε πολλές φάσεις. Θα επιλέξω το Goal Goal με over 2,5 στο 1,83, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν σοβαρές αδυναμίες που δεν είναι εύκολο να μην αξιοποιηθούν από τους αντίπαλους επιθετικούς.

