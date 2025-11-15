Η Εθνική ομάδα γνώρισε τρεις ήττες στην σειρά, δέχτηκε απο τρεις τριάρες και έμεινε εκτός διεκδίκησης εισιτηρίου για το Μουντιάλ. Καταφέραμε να αποκλειστούμε απο την 4η αγωνιστική, να μην έχουμε πιθανότητες ούτε για τη δεύτερη θέση. Το χειρότερο είναι πως τη δεύτερη θέση την χάσαμε απο μία πολύ κατώτερη ομάδα. Οι Σκωτσέζοι ένα πράγμα ήξεραν να κάνουν καλά, να είναι απειλητικοί στα στημένα. Αυτό το μοναδικό τους πλεονέκτημα, στάθηκε αρκετό για να μας κερδίσουν.

Ενοχλητικό κλίμα

Ήταν απίστευτα ενοχλητικό, το κλίμα που υπήρξε μετά απο το παιχνίδι στην Γλασκώβη. Ηττηθήκαμε απο μία πολύ κατώτερη ποιοτικά ομάδα σε ενα κομβικό για την ύπαρξη συνέχειας στην προσπάθεια που κάναμε για να προκριθούμε στο Παγκόσμιο κύπελλο ματς και το κλίμα ήταν πως παίξαμε καλά. Κάπου τα έχουν μπλέξει οι διεθνείς μας τα πράγματα. Δεν αγωνίζονται σε σύλλογο, ώστε να μπορούν να χάνουν και να ελπίζουν πως θα διορθώσουν τα λαθη τους στην συνέχεια. Στην Εθνική ομάδα, τα πράγματα είναι διαφορετικά, εδώ η στιγμή δεν γυρίζει πίσω, το κάθε λάθος κοστίζει και μετρά το αποτέλεσμα. Αν δεν το πάρεις χάνεις τον στόχο σου και η επόμενη σου ευκαιρία έρχεται μετά απο δύο χρόνια και δεν είναι καν σίγουρο πως εσύ σαν αθλητής, θα είσαι «παρών» για να την δώσεις. Διδακτικές ήττες ικανοποίησης δεν χωράνε σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, ούτε έχουν νόημα οι συζητήσεις για την ποιότητα και το είδος του ποδοσφαίρου που παίξαμε.

Η καλύτερη ομάδα του ομίλου

Η ευκαιρία χάθηκε, πολύ νωρίς, τα χρόνια που απέχουμε απο τις μεγάλες διοργανώσεις έγιναν τουλάχιστον 14. Καθώς η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, είναι το Euro του 2028. Θα περάσουν δύο χρόνια, για να μπει ξανά η Εθνική μας σε διαδικασία προκριματικών αγώνων. Στον όμιλο μας, Δανία και Σκωτία έχουν απο 10 βαθμούς, με τους Δανούς να έχουν +11 τέρματα και οι Σκωτσέζοι +5. Οι Δανοί είναι η καλύτερη ομάδα και την Τρίτη θα έχουν σίγουρα πάρει την πρώτη θέση. Υποδέχεονται τη Λευκορωσία και στην χειρότερη για εκείνη περίπτωση θα χρειαστεί να πάρουν αποτέλεσμα στη Γλασκώβη, ασφαλώς και αν χρειαστεί θα το πάρει. Πιστεύω όμως πως δεν θα χρειαστεί. Η Δανία υποδέχεται τη Λευκορωσία, που ήταν άθλια στα προκριματικά. Δεν πήρε βαθμό και συνολικά είχε 2-15 τέρματα. Οι Δανοί στο πρώτο παιχνίδι τους κέρδισαν με 6-0, θα διασκεδάσουν το παιχνίδι, θα κερδίσουν με μεγαλύτερη διαφορά από ένα τέρμα και θα βάλουν πάνω απο 2,5 τέρματα. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ 1,5 και over 2,5 πηγαίνει στο 1,47.

Χωρίς πίεση θα κερδίσουμε.

Οι διεθνείς μας, θα φροντίσουν να μας το κάνουν ακόμη πιο βαρύ. Δεν έχουν πίεση, δεν υπάρχει διακύβευμα, θα παίξουν το ποδόσφαιρο τους και θα κερδίσουν. Στο τέλος θα μιλάνε για ατυχία, αδικία και θα πάνε την κουβέντα αλλού. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που δεν πάμε στις μεγάλες διοργανώσεις είναι η απουσία χαρακτήρα. Αυτή η ομάδα δεν έχει νοοτροπία νικητή, είναι εκπαιδευμένη με την αποτυχία και ξέρει πάντα να βρίσκει δικαιολογίες. Σε αυτήν την προκριματική διαδικασία, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο ενοχλητικά, γιατί χάθηκε εντελώς και η στόχευση, σαν να μην υπήρχε γνώση ότι μιλάμε για Εθνική ομάδα και η προσπάθεια αφορά, συγκεκριμένα παιχνίδια και μετρά η ουσία. Δεν υπάρχει λόγος, να μάθουμε τους παίκτες να παίζουν ένα δύσκολο – πιο επιθετικό στη λογική του ποδόσφαιρο – καθώς δεν υπάρχει χρόνος να το διδάξουμε και μέσα απο αυτό να έρθουν τα αποτελέσματα. Σήμερα δεν υπάρχει κίνητρο, ελεύθερα θα παίξουμε όποτε θα είμαστε αυτή που πρέπει. Ο άσος στο 2,33.