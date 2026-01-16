Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League της επερχόμενης αγωνιστικής (17-18 & 19/01).

Σάββατο (17/01)

15.30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά

Ο αγώνας μοιάζει σαν η τελευταία ευκαιρία του Πανσερραϊκού για να διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία. Αν δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να συνεχιστεί και η συνεργασία με τον Σαραγόσα. Με τον Ισπανό τεχνικό η ομάδα των Σερρών έχει δώσει έξι παιχνίδια τα έχει χάσει όλα, χωρίς να πετύχει γκολ, 0-15 τέρματα.

Η Κηφισιά πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να κρατηθεί ασφαλής και χωρίς τους Παντελίδη, Τεττέη. Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ, θα έχει θέμα αν χάσει αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω πως είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του Λέτο για να ηττηθεί από τον Πανσερραϊκό. Θα πάω με το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,67.

Πανσερραϊκός: Αποχώρησαν ο βασικός εξτρέμ, Νούνελι (12/1), και ο φορ Μάρας (12/3). Εξέτισαν ο τερματοφύλακας Τιναλίνι (15 συμ.) και ο αμυντικός, Καλίνιν (9/0). Αποκτήθηκε ο 36χρονός εξτρέμ με εντυπωσιακή θητεία στη Σαχτάρ, Άλεξ Τεξέιρα.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Νέο απόκτημα ο εξτρέμ, Νούνελι, από τον Πανσερραϊκό.

Κυριακή (18/01)

17.00 ΑΕΛ-Άρης

Οριακό μοιάζει το παιχνίδι και για τις δυο ομάδες. Η ΑΕΛ πήρε σημαντικό βαθμό απ’ την Κηφισιά, ο Παντελίδης ζήτησε πέντε μεταγραφές για να μπορέσει να σώσει την ομάδα. Ο Άρης αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, χάνοντας εύκολα με 3-0 στο ΟΑΚΑ. Προέρχεται από καλή εμφάνιση στο πρωτάθλημα, στην ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ, μοιάζει πάντως πολύ δύσκολο να καταφέρει να πάρει την 5ή θέση και να βγει στην Ευρώπη. Δεν μου είναι ξεκάθαρο πού θα πάει το παιχνίδι, θα προτιμήσω να επιλέξω το πάσο.

ΑΕΛ: Αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του ο μπακ ,Μασόν (1/0), κάρτες ο μέσος Ατανάσοφ (15/1).

Άρης: Εκτός ο μεσοεπιθετικός, Μισεουί (6/1), μακροχρόνια τα άλλα προβλήματα.

19.00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Οι δύο ομάδες πέτυχαν τεράστιες προκρίσεις στην Αθήνα. Ο ΟΦΗ έκανε την απόλυτη έκπληξη κερδίζοντας με 1-0 την ΑΕΚ. Στο τέλος του παιχνιδιού έχασε τους Νους, Λαμπρόπουλο, που αποβλήθηκαν, αν δεν προλάβει ούτε ο Φούντας θα είναι αποδυναμωμένος. Είναι σε καλό φεγγάρι και δείχνει να ταιριάζει το 3-4-3 που επιλέγει στα τελευταία ματς ο Κόντης στο ρόστερ, όμως αυτή την εποχή ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι σε άλλο επίπεδο και παίζει ποδόσφαιρο βγαλμένο από playstation. Τρόμαξαν με την εμφάνιση τους οι παίκτες του Λουτσέσκου τον ανταγωνισμό και πέρασαν σαν… αέρας από το Καραϊσκάκης. Έχει απουσίες ο ΟΦΗ, έχει βελτιωθεί όμως αμυντικά παίζοντας με τρεις στόπερ. Ο «άσος» από κωμικές τιμές στο 1,15, πηγαίνει στο 2,22 με under 3,5.

ΠΑΟΚ: Από ίωση χτυπήθηκαν μεσοβδόμαδα και είναι αμφίβολοι Ντεσπόντοφ (13/2), Καμαρά (11/0), κάρτες ο Οζντόεφ (16/7).

ΟΦΗ: Αποβλήθηκε και δεν είναι διαθέσιμος ο Νους, τιμωρημένοι ο χαφ, Ανδρούτσος (14/1) και ο αρχηγός, Λαμπρόπουλος (15/1), συνεχίζει εκτός ο μεσοεπιθετικός Φούντας (11/1).

21.00 AEK-Παναθηναϊκός

Δεν έχει μπει καλά το 2026 για την ΑΕΚ. «Γκέλα» στο πρωτάθλημα και κακή εμφάνιση με τον Άρη, αποκλεισμός-σοκ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson απ’ τον ΟΦΗ με νέα απογοητευτική εμφάνιση. Θα μείνει αρκετά πίσω αν τριτώσει το κακό. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα, δείχνει πιο φρέσκος με τις μεταγραφές, έχει γίνει πιο γρήγορος και έχει ξεκινήσει με δύο νίκες με 3-0 το 2026. Περιμένω με τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης και τους γρήγορους εξτρέμ που πλέον διαθέτει να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Έχει ταλέντο και θα δώσει τα πάντα για τη νίκη η ομάδα του Νίκολιτς. Σε κακή κατάσταση ο Γιόβιτς, περιμένω να ξεκινήσει για πρώτη φορά ο Βάργκα στην ενδεκάδα. Θα ποντάρω πως θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Το Goal/Goal στο 1,88.

ΑΕΚ: Λογικά επιστρέφει μετά από καιρό ο Ζίνι (3/2), σταθερά λείπει ο Περέιρα (2/0).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μακροχρόνια εκτός ο Ντέσερς (5/2).

Δευτέρα (19/01)

18.00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τιμές φαβορί τον Λεβαδειακό μακριά από το γήπεδό του, όμως αν βγάλουμε τη φανέλα, η εικόνα που δείχνουν οι παίκτες του Παπαδόπουλου στο γήπεδο είναι εντυπωσιακή. Ο Λεβαδειακός έχει νούμερα πρωταθλητισμού, παίζει πραγματικά εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και βάζει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό για τη «μάχη» της 4άδας. Αντίθετα η τελευταία εικόνα του Παναιτωλικού είναι απογοητευτική. Τέσσερις σερί ήττες με 0-11 τέρματα και χωρίς να μπορέσει σε κανένα παιχνίδι να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του Αγρινίου. Με βάση όσα δείχνουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο, το «διπλό» στο 1,85 δίκαιο.

Παναιτωλικός: Αμφίβολοι παραμένουν ο μέσος, Μπουχαλάκης, (12/0) και ο νεοφερμένος χαφ, Σατσιάς, (1/0) που χτύπησε στο ντεμπούτο του, εκτός και ο εξτρέμ Σμυρλής (8/0). Κάρτες ο αμυντικός, Αγαπάκης (7/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο εκ των πρώτων σκόρερ του, Όζμπολτ, (14/8), δύσκολα ξανά ο εξτρέμ, Βέρμπιτς (10/4), φρέσκο πρόβλημα ο μεσοεπιθετικός, Γκούμας (7/1).

20.00 Βόλος-Ατρόμητος

Προβληματική εικόνα του Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό, έχασε χωρίς να είναι καθόλου ανταγωνιστικός. Οι παίκτες του Κέρκεζ έχουν ρεκόρ 1-1-6 στα οκτώ τελευταία. Συνεχίζουν πάντως να έχουν καλύτερη εικόνα μακριά απο το γήπεδο τους. Φυσιολογική πτώση βγάζει η ομάδα του Βόλου, περιμένω να έχει τον έλεγχο του αγώνα και να προσπαθεί να το κερδίσει στο γκολ.

Περιμένω συντηρητικό παιχνίδι, θα πάω στο under 2,5 στο 1,63.

Βόλος: Επιστρέφει ο σκόρερ, Λάμπρου (15/5), εξέτισε ο μπακ, Μύγας (15/0), λογικά επανέρχεται και ο εξτρέμ, Τζόκα (14/3). Τραυματίας παραμένει ο χαφ, Μαρτίνες (13/1), κάρτες ο φορ, Μακνί (15/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Έκλεισε τον Μήτογλου και τον Ελβετό εξτρέμ Τσούμπερ. Εξέτισαν ο φορ, Οζέγκοβιτς (12/2) και ο χαφ, Τσιγγάρας (15/0).