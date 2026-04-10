Σάββατο (11/04)

16.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

H Μπορούσια Ντόρτμουντ πήρε στο τέλος τεράστιο «τρίποντο» στη Στουγκάρδη. Δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, επέστρεψε απ’ το 2-0 στο 80ο λεπτό, το παιχνίδι στην Φράιμπουργκ σε 2-3, όμως κατάφερε να εξασφαλίσει την 2ή θέση. Έχει προβάδισμα 11 βαθμών που δεν πρόκειται να το χάσει στις τελευταίες έξι αγωνιστικές.

Από την 5ή θέση, η διαφορά είναι στους 14 και στους 15 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οι Βεστφαλοί υποδέχονται την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ και η αλήθεια είναι πως βαθμολογικά είναι άνετη, μετά το «διπλό» στην Στουτγκάρδη. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκεται στην 6ή θέση, στο -5 από την 4άδα και δεν έχει περιθώρια να χάσει το παιχνίδι. Βαθμολογικά το κίνητρο το έχουν οι φιλοξενούμενοι που δεν έχουν χάσει στις τρεις τελευταίες επισκέψεις στο Βεστφάλεν και φέτος πήραν την πρόκριση στο Κύπελλο, κερδίζοντας με 1-0. Το Χ2Δ στο 1,85.

21.45 Αταλάντα – Γιουβέντους

Τεράστιο παιχνίδι για την πρώτη 4άδα. Η Αταλάντα κερδίζοντας στη Βερόνα 1-0 και την Λέτσε 3-0 εκτός ανέβηκε στην 7η θέση και βρίσκεται στο -5 από την 4άδα. Η Γιουβέντους, αξιοποιώντας τη «λευκή» ισοπαλία της Κόμο και μείωσε την διαφορά στον έναν βαθμό. Αυτή την αγωνιστική η Κόμο έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ίντερ, οπότε μοιάζει σαν ευκαιρία για προσπέραση για την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η Γιουβέντους στα τελευταία έξι επίσημα παιχνίδια που έχει παίξει στο Μπέργκαμο έχει πάρει αποτέλεσμα σε όλα με under 3,5. To X2Δ με under 3,5 στο 1.98.

Κυριακή (12/04)

18.30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

Η Τσέλσι βρίσκεται στην 6η θέση στο -1 από την 5άδα, η Μάντσεστερ Σίτι στην δεύτερη στο -9 από την Άρσεναλ με ένα παιχνίδι λιγότερο. Χρειάζεται η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, να περάσει με «διπλό» από την Τσέλσι, να κερδίσει το παιχνίδι που χρωστάει με την Κρίσταλ Πάλας, αλλά και να κερδίσει την επόμενη αγωνιστική την Άρσεναλ για να μπει στην μάχη του πρωταθλήματος. Δεν πιστεύω πως είναι σε θέση να τα καταφέρει. Στο Στάμφορντ Μπριτζ θα αναμετρηθούν δύο ομάδες, που είναι δύσκολο να κρατήσουν το… μηδέν, όταν ο αντίπαλος τους έχει ποιότητα και ρυθμό στην ανάπτυξη. Το Goal/Goal στο 1,50.

21.45 Κόμο – Ίντερ

Τεράστιο παιχνίδι. Η γηπεδούχος Κόμο κάνει υπερβατική προσπάθεια για να παίξει στο επόμενο Champions League, βρίσκεται στην 4η θέση στο +1 από την Γιουβέντους, η Ίντερ έχει πάρει προβάδισμα τίτλου επτά βαθμών. Η επιστροφή του Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε την καλύτερη φετινή απόδοση της Ίντερ και ένα θρίαμβο με 5-2 επί της Ρόμα.

Ασφαλώς δεν θέλει να βάλει σε κίνδυνο την κατάκτηση του τίτλου. Θα ποντάρω στο να πάρει η Ίντερ αποτέλεσμα και να μην πάει ψηλά το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 σε απόδοση 1,93

Σάββατο (11/04)

16.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερ Λεβερκούζεν Χ2Δ@ 1,85

21.45 Γιουβέντους – Αταλάντα Χ2Δ under 3,5@ 1.98

Κυριακή (12/04)

18.30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Goal Goal@ 1,50

21.45 Κόμο – Ίντερ Χ2 UNDER 3,5@ 1,93