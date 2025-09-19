Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος του Σαββάτου και της Κυριακής (20-21/09).

Σάββατο

18.00 Κηφισιά-Άρης

Η Κηφισιά έκανε τη μεγάλη έκπληξη της 3ης αγωνιστικής κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Λέτο με άγνοια κινδύνου και τον Τεττέι να οργιάζει κέρδισε με 3-2 τους «πράσινους» και οδήγησε στην έξοδο τον Βιτόρια. Το πρόβλημα της έδρας πάντως παραμένει. Το παιχνίδι με τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο. Ο Άρης στην πρεμιέρα του Χιμένεθ πέτυχε τεράστια νίκη στο Περιστέρι. Ο Μανόλο, άλλαξε πολλά, εφάρμοσε μία διάταξη με καθαρό 6άρι τον Ράτσιτς, προστατευμένο απο τους Μοντσού, Γαλανόπουλο. Στα άκρα χρησιμοποίησε τον ξεχασμένο Ντουντού αριστερά και σκόραρε, τον Μαρουτσάν, που κατέγραψε 7/7 ντρίμπλες. Μεσοβδόμαδα έπαιξε ξανά στο Αγρίνιο κέρδισε με 0-1 με γκολ του Μορόν στο 90ο λεπτό, κέρδος πως ο Ισπανός φορ έχει σκοράρει και στα δύο παιχνίδια με τον Μανόλο στον πάγκο και δείχνει να έχει μεγαλύτερη διάθεση. Θα πάω με το «διπλό», καθώς ο Άρης βγάζει δυναμική με την αλλαγή προπονητή και ξέρει καλύτερα το γήπεδο του Αγρινίου απο την Κηφισιά, καθώς κέρδισε εκεί την περασμένη Τετάρτη. Το διπλό στο 1,95.

Kηφησιά:Τραυματίας ο μέσος Μαϊντάνα, σταθερά λείπει ο εξτρέμ, Σόουζα.

ΑΡΗΣ: Τραυματίες ο μέσος Πέρεθ, ο εξτρέμ Δώνης, οι επιθετικοί Αλφαρέλα, Καντεβέρε, ο μεσοεπιθετικός Γένσεν και ο στόπερ Άλβαρο.

18.00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

Με διαφορά η χειρότερη ομάδα, των τριών πρώτων αγωνιστικών είναι ο Πανσερραϊκός. Τρεις ήττες με άθλιες εμφανίσεις χωρίς να πετύχει γκολ. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο μοιάζει σαν τελευταία ευκαιρία να κρατήσει ο Ιταλός τεχνικός, Κριστιάνο Μπάτσι, τη θέση του. Ο Ατρόμητος, για ακόμα μία φορά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του, την περασμένη εβδομάδα και ηττήθηκε με 1-2 απο τον Άρη. Ο Ατρόμητος παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Θα πάω με τα δύο πράγματα που πιστεύω πως δεν θα συμβούν, δεν περιμένω να πάει ψηλά το σκορ, δεν περιμένω να μπουν πάνω πολλά τέρματα. To X2Δ με under 3,5 στο 1,70.

Πανσερραϊκός: Τιμωρημένος ο νεοφερμένος εξτρέμ Γκριν (3/0), τραυματίες οι μπακ Ουαγκέ, Αρμουγκόμ και ο φορ Λεό.

Ατρόμητος : Παραμένει εκτός ο εξτρέμ Τσιλούλης, εξέτισε όμως ο εξτρέμ Μπάκου.

20.00 Βόλος-Αστέρας

Ο Βόλος και την περσινή χρονιά έπαιρνε πολύ πιο εύκολα βαθμούς εκτός από ότι εντός έδρας. Την φετινή σεζόν, το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ήρθε εκτός έδρας, με ένα μεγάλο διπλό στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Παντελίδη, έζησε την απόλυτη αυτοκτονία την περασμένη αγωνιστική. Κέρδιζε με 2-0 εντός έδρας την ΑΕΛ και ισοφαρίστηκε σε 2-2. Ο Παντελίδης είναι σίγουρα σε πίεση και χρειάζεται αποτέλεσμα στον Βόλο. Ο Φεράντο είναι προπονητής, που οι ομάδες του έχουν επιθετική νοοτροπία και φέρνουν πολλά Goal Goal. Την περασμένη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη νίκη με αμφίσκορο, περιμένω να συνεχίσει σερί, το Goal Goal στο 1,98.

Βόλος: Δεν έχει μπει ακόμα ο μέσος Τσοκάνης.

Αστέρας: Χωρίς σοβαρά προβλήματα.

20.30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

Ντροπιαστική ήττα στο κύπελλο με 4-1 στη Λιβαδειά για τον ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα πάντως που αναγκάζει τους παίκτες του Λουτσέσκου να δουν σοβαρά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, για να ζεστάνουν τον κόσμο τους. Δεν έχει ξεκίνησε καλά τη σεζόν η ομάδα του Πετράκη. Μπορεί να έκανε το «διπλό» στο Αγρίνιο, η εικόνα όμως στα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν προβληματική. Μεσοβδόμαδα έχασε 0-1 στο κύπελλο απο τον Άρη. Δεν μπορεί να πάει ψηλά το σκορ ο ΠΑΟΚ έχει όμως υποχρέωση νίκης, ο άσος με under 3,5 στο 1,91.

ΠΑΟΚ: Έλειψε λόγω ίωσης στα δύο τελευταία ο Κωνσταντέλιας (2/0), τραυματίας παραμένει ο Ντεσπόντοφ (2/1).

Παναιτωλικός: Εκτός ο μπακ Αποστολόπουλος (3/0), λείπουν σταθερά ο μπακ/χαφ Μαυρίας και ο στόπερ Μλάντεν.

Κυριακή

17.30 ΑΕΛ-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέρασε με «διπλό» απο την πολύ δύσκολη έδρα της Λειβαδιάς. Ακολουθεί ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι και αν το πάρει, δείχνει πως φέτος έχει δυναμική τίτλου. Η αλήθεια είναι πως ενισχύθηκε σοβαρά στις μεταγραφές. Ο Μαρίν έχει δείξει πως κάνει ιδανικό δίδυμο με τον Πινέδα στον άξονα, η ομάδα έχει ταχύτητα με τους Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτα, Ζίνι να εναλλάσσονται στο γήπεδο. Την τελευταία ημέρα, έγινε το απόλυτο κόλπο, που απέκτησε και τον Ζοάο Μάριο. Μεγάλο αποτέλεσμα πήρε η ΑΕΛ στην Τρίπολη, αυτή η ΑΕΚ, όμως δημιουργεί εμπιστοσύνη. Το «διπλό» στο 1,40.

ΑΕΛ: Ερωτηματικό αν μπει αποστολή το μεγάλο απόκτημα Ουάρντα και ο επίσης νεοφερμένος, Βινιάτο (εξτρέμ). Τραυματίες ο μπακ Κοσονού και ο στόπερ Φεριγκρά.

ΑΕΚ:Λείπει σταθερά ο Περέιρα, το παλεύει ο Γκατσίνοβιτς.

18.00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Πραγματικά καλή ομάδα ο Λεβαδειακός. Παίζει το ποδόσφαιρό του και έχει φιλοδοξίες. Την περασμένη αγωνιστική, είχε ευκαιρίες όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Το τελικό πάντως 0-1 απο την ΑΕΚ ήταν δίκαιο. Μεσοβδόμαδα όμως έδειξε, πως είναι ικανή η ομάδα του Παπαδόπουλου για μεγάλα πράγματα, με τον θρίαμβο 4-1 επί του ΠΑΟΚ. Φοβικός ο ΟΦΗ, του Ράσταβατς με τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να χάνει 0-2 για να αρχίζει να βάζει τους επιθετικούς του. Παίζει μπάλα ο Λεβαδειακός και είναι ομάδα για να διεκδικήσει στόχους. Θα πάω με τον άσο στο 2.15.

Λεβαδειακός: Δίχως αγωνιστικά προβλήματα.

ΟΦΗ: Δύσκολα ξανά ο εξτρέμ Ζανελάτο.

21.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Με τον Κόντη προπονητή θα συνεχίσει μέχρι νεοτέρας. Το κλίμα είναι άθλιο, η εικόνα δραματική. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο Champions League, δεν έχει σκοράρει σε κανένα απο τα τέσσερα πρώτα ημίχρονα που έχει δώσει. Ο Παναθηναϊκός, είναι μέσα στην εσωστρέφεια, ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό. Η λογική λέει πως δύσκολα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, επίσης μοιάζει απίθανο στην κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ομάδες να δούμε ένα ντέρμπι με πολλα τέρματα. Το Χ2Δ με under 3,5 σε απόδοση 1,80.

Παναθηναϊκός: Εκτός ο σημαντικός Πελίστρι.

Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ παραμένουν οι Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.