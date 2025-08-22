Επιστροφή στη δράση και μαζί η στήλη με την στοιχηματική ανάλυση των ευρωπαϊκών ντέρμπι από τον Τσάρλυ. Τα προγνωστικά των επόμενων ημερών.

ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

O Άρης απέκτησε 16 ποδοσφαιριστές. Ενίσχυσε το Ελληνικό στοιχείο με τους Αθανασιάδη, Γιαννιώτα, .Δώνη. Απέκτησε μεταξύ άλλων τους Πέρεθ, Ρέτσιτς, Φατινγκά, Καντεβέρε, Γιένσεν. Δέχτηκε όμως σοβαρή σφαλιάρα με τον αποκλεισμό του απο την χαμηλής δυναμικότητας Αράζ. Ο Ουζουνίδης βρίσκεται σε αμφισβήτηση μετά από αυτό το αποτέλεσμα υπάρχουν φήμες πως ο τεχνικός διευθυντής Ρέγιες έχει εντολή και κοιτάει για Ισπανό τεχνικό, ώστε να είναι έτοιμος αν δεν έρθει καλό ξεκίνημα. Στον Βόλο επέστρεψε μετά από 5 χρόνια ο Ισπανός Χουάν Φεράντο που πέρυσι έσωσε τον Πανσερραϊκό. Κέρδισε τον ΠΑΣ 4-0 στο κύπελλο. Στο τελευταίο φιλικό 2-0 τον Λεβαδειακό. Ο Φεράντο έχει επιθετική φιλοσοφία και πέρυσι ο Πανσερραϊκός έφερνε συνέχεια Goal Goal, το οποίο δίνεται σε απόδοση 2,00.

20.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

*Κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει επίσημη πρεμιέρα για φέτος στο άδειο Καραϊσκάκης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Κατέκτησε για πλάκα το περσινο νταμπλ. Είχε άδειο καλοκαίρι, μπόρεσε να ξεκουραστεί και είχε άνετο χρόνο για να κάνει προετοιμασία. Φάνηκε και απο την απόφαση του Μεντιλίμπαρ να μην χρησιμοποιήσει βασική ενδεκάδα στα δύο τελευταία φιλικά με Νάπολι 1-2 και Ίντερ 0-2, πως δεν θέλει να φορμάρει τόσο νωρίς την ομάδα του. Έχει σοβαρές απουσίες καθώς κουβαλούν τιμωρίες οι Καμπελά, Στρεφέτσα, λογικα εκτός οι Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ με μικροπροβλήματα τραυματισμών. Αναμένεται να ξεκινήσει ο Πνευμονίδης.

Συνεχίζει με Παντελίδη ο Άστέρας που έκανε συνολικά 9 μεταγραφές. Ξεχωρίζει ο αριστερός μπακ Σιλά (Μονπελιέ) με σοβαρή καριέρα στο Γαλλικό πρωτάθλημα. Στο τελευταίο φιλικό έχασε 2-1 από τον Άρη. Χωρίς εξτρέμ ο Ολυμπιακός, θα δυσκολευτεί να πάει ψηλά το σκορ, έχει λογικό ποντάρισμα στον άσο αλλά με under 3,5 που βρίσκεται στο 1,83.

Εκτός για τον Αστέρα ο μεσοαμυντικός Αλάγκμπε, αμφίβολοι οι νεοφερμένοι Μεντιέτα (εξτρέμ), Ιβάνοφ (στόπερ).

22.00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

100 χρόνια ιστορίας κλείνει φέτος ο Παναιτωλικός. Έμεινε ο έμπειρος τεχνικός Πετράκης, όμως έφυγαν σοβαροί παίκτες κορμοί. Οι Τσάβες, Λιάβας, Μπακάκης, Πέρεθ, Ντίαζ, Μπουζούκης, Λομόνικο, κουβάλησαν τα τελευταία χρόνια την ομάδα και αποτελούν παρελθόν. Πρέπει να δούμε αν έχουν αντικατασταθεί επάξια.Στο Κύπελλο κέρδισε στις καθυστερήσεις 2-1 την Νίκη Βόλου με γκολ του νεοφερμενου επιθετικού Αγκίρε στο 97′. Δεν προχώρησε η αλλαγή διοίκησης και άργησε ο σχεδιασμός, καθώς τον ανέλαβε ο «φευγάτος» Σπανός. Την τεχνική ηγεσία ο Βόκολος, καλή προσθήκη μοιάζει του Ογκνιένοβιτς. Συντηρητικά περιμένω να διαχειριστούν και οι δύο προπονητές το παιχνίδι. Το under 2,5 εμφανίζεται στα 7/8 πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων ανεξαρτήτου έδρας και πληρώνει 1,56.

Κυριακή

20.15 ΑΕΚ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Η εποχή Αλμέιδα αποτελεί παρελθόν και το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς εντελώς διαφορετικό. Ποιο συντηρητικός ο νέος τεχνικός, στο ξεκίνημα της σεζόν πάντως μπερδεύει με τον ρόμβο που εφαρμόζει τους παίκτες του. Θετικό που πήγε σε καθαρό 4-4-2 στις Βρυξέλλες και πήρε το 1-1 απο την Άντερλεχτ. Ο Πανσερραϊκός μοιάζει αποδυναμομένος όμως θα πρέπει να περιμένουμε και το γήπεδο για να έχουμε σίγουρες απαντήσεις. Άλλαξε όλος ο περσινός κορμός, στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο πρώην βοηθός του Λουτσέσκου, ο 50χρονός Ιταλός Κριστιάνο Μπάτσι.Αποκλείστηκε στο κύπελλο χάνοντας στα πέναλτι από την Καβάλα.Λογικά θα βρει τρόπο να κερδίσει η ΑΕΚ, δύσκολο όμως ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ να πάει ψηλά το σκορ. Ο άσος με under 3,5@ 2,02.

Βγήκε με τράβηγμα στο ημίχρονο ο Γκατσίνοβιτς απο το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, δεν θα αγωνιστεί. Νοκ άουτ για τον Πανσερραϊκό ο νεοφερμένος μπακ Αρμουγκόμ.

21.00 ΠΑΟΚ – ΛΑΡΙΣΑ

*Κεκλεισμένων των θυρών.

Ο ΠΑΟΚ μέσα στην εβδομάδα που πέρασε ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του, αποκτώντας τον Ζαφείρη για τον Γενάρη με 12 εκατ. Στο γήπεδο όμως δεν πήγαν καλά τα πράγματα, ήταν προβληματική η εικόνα του με την Ριέκα και ηττήθηκε με 1-0 και τρέχει για τον επαναληπτικό. Την ΑΕΛ ανέλαβε ο Γιώργος Πετράκης. Μεταγραφικά μεταξύ άλλων απέκτησε τους έμπειρους απο την Σούπερ Λιγκ, Στάικο, Χατζηστραβό, Δεληγιαννίδη, Παντελάκη. Στο κύπελλο πέρασε με 1-2 απο την Καλαμάτα, πάντως το ρόστερ δεν μοιάζει έτοιμο για τις ανάγκες της κατηγορίας. Θα έχει το μυαλό του στην ρεβάνς και κουρασμένα πόδια ο ΠΑΟΚ, δεν πιστεύω όμως πως θα αφήσει βαθμούς. Ο άσος με under 3,5 στο 2,02.

Δευτέρα

19.30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Ο Λεβαδειακός έπαιξε ελκυστικό ποδόσφαιρο την περσινή σεζόν και μπαίνει με δίψα στο φετινό πρωτάθλημα. Κράτησε τον βασικό κορμό, τον πετυχημένο δουλευταρά προπονητή Παπαδόπουλο και έχει σαν απώλεια τον πρώτο σκόρερ Ζίνι. Πραγματοποίησε μεταγραφικό μπαμ, κλείνοντας τον Παλάσιος, ενώ στο ρόστερ υπάρχουν άλλοι δύο πρώην παίκτες του ¨τριφυλλιού¨ καθώς ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Βέρμπιτς και αποκτήθηκε ο Λοντίγκιν. Στο Κύπελλο κέρδισε τον Μακεδονικό με 2-1.

Η Κηφισιά έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο πέρυσι στην δεύτερη κατηγορία και δίκαια πήρε την άνοδο. Παρέμεινε ο Σεμπάστιαν Λέτο στελεχωμένος απο τους Μπασινά, Κυριάκο Βαζέχα. Στο Κύπελλο απεκλεισε στα πέναλτι την Αναγέννηση Καρδίτσας. Απέκτησε μεταξύ άλλων τον χαφ Πέρεθ απο τον Παναθηναϊκό, τον Χουχούμη και στήριξε την ομάδα που κέρδισε την άνοδο. Μοιάζει να βρίσκεται σε πιο υψηλό επίπεδο ο Λεβαδειακός. Στόχος είναι να μπει ανάμεσα στην 5η και στην 8ή θέση και έχει το ρόστερ για να το πετυχει. Ο άσος στο 2,02.

