Σάββατο (07/02)

17.00 ΑΕΛ – Παναιτωλικός

Μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Η ΑΕΛ είναι ευεργετημένη από την παρουσία του Σάββα Παντελίδη. Ο έμπειρος τεχνικός την έχει μεταμορφώσει, τρέχει ένα ρεκόρ 3-2-0 πραγματοποιώντας πορεία σωτηρίας. Ο Παναιτωλικός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, προέρχεται από 7 σερί ήττες με 1-17 τέρματα. Ο Αναστασίου παίζει τη θέση του στη Λάρισα, περιμένω να παρουσιάσει μία ομάδα όσο γίνεται πιο συμπαγή με στόχο να πάρει έστω τον βαθμό. Θα πάω στο Under 2,5 στο 1,57.

ΛΑΡΙΣΑ: Κάρτες ο μπακ Κοσονού (16/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Νέο απόκτημα ο Αργεντινός φορ Γκαρσία (πρώην του Βόλου). Εξέτισαν ο μέσος Σατσιάς (2/0), ο εξτρέμ Εστεμπάν (18/2) και ο στόπερ Σιέλης (15/0).

18.00 Αστέρας – Βόλος

Σαν τελικός μοιάζει το παιχνίδι για τον Αστέρα. Ο Ράσταβατς πήρε απόφαση να παρατήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κατέβασε μία ενδεκάδα με πολλές αλλαγές κάνοντας ξεκάθαρο πως έχει σαν απόλυτο στόχο να κερδίσει το παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν έχει πάρει βαθμό στα τρία πρώτα παιχνίδια, αν όμως ο Αστέρας παίξει όπως στο ντεμπούτο του Σέρβου τεχνικού με την ΑΕΚ, θα κερδίσει τον Βόλο. Ξεκάθαρη βαθμολογική διόρθωση για την ομάδα του Φεράντο, που προέρχεται από 5 σερί ήττες. Τον έχει αναγάγει σε τελικό τον αγώνα στην Τρίπολη, ο άσος στο 1,90.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Έκτη σερί ήττα σε όλες τις διοργανώσεις κι όγδοο δίχως νίκη (0-2-6), 0-0-3 με Ράσταβατς. Εξέτισαν οι στόπερ Ιβάνοφ (14/1), Τριανταφυλλόπουλος (13/0), ο χαφ Μούμο (13/0) και ο μπακ Σιλά (11/0). Λείπει εσχάτως ο φορ Μακέντα (16/3).

ΒΟΛΟΣ: Σταθερά τραυματίας ο χαφ Μαρτίνες (13/1).

20.00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εξέλιξη του πρωταθλήματος και για τις δύο ομάδες. Η Κηφισιά δεν έχει νίκη χωρίς τους Τετέι, Παντελίδη. Έχει ρεκόρ 0-1-3 το 2026, ενώ έχει να κερδίσει στο πρωτάθλημα από τις 26 Νοεμβρίου. Βρίσκεται στο +6 από την παραμονή και αρχίζει πλέον να καταλαβαίνει πως θα δώσει σκληρή μάχη για την παραμονή. Ο Ατρόμητος έχασε εύκολα και δίκαια 1-2 από τον ΟΦΗ, δείχνοντας πως δεν μπορεί να κοιτάξει τα πλέι οφ· μπαίνει στην αγωνιστική στο +4 από την παραμονή και αν έχει κερδίσει ο Αστέρας νωρίτερα τον Βόλο, θα νιώσει έντονη πίεση. Πιστεύω πως δεν θα χάσει η Κηφισιά και δεν θα πάει ψηλά το σκορ. 1Χ Δ.Ε. με Under 3,5 στο 1,72.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Λείπει εσχάτως ο μπακ Λαρούσι (11/2). Νέο απόκτημα ο Πορτογάλος χαφ Μπένι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Νέο απόκτημα ο εξτρέμ Ουκάκι, αποχώρησαν και ο Παλμεζάνο μετά τον φορ Οζέγκοβιτς.

Κυριακή (08/02)

16.00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

Ήταν κατώτερη η ΑΕΚ για 57 λεπτά, η είσοδος του Βάργκα άλλαξε το παιχνίδι, προηγήθηκε και από μία αδράνεια στην άμυνα έχασε τους 3 βαθμούς. Διαμαρτύρεται για το πέναλτι στο φινάλε, αλλά και για τη μη αποβολή του Ποντένσε. Σε κάθε περίπτωση μένει στη μάχη του τίτλου και πηγαίνει στην πιο αδύναμη έδρα του φετινού πρωταθλήματος. Δεν έχει εικόνα για να παραμείνει στην κατηγορία ο Πανσερραϊκός, ούτε για να δώσει μάχη με την ΑΕΚ. Το διπλό με ασιατικό χάντικαπ -1,5 στο 1,72.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Εξέτισαν οι μέσοι Μπρουκ (13/0), Ομεονγκά (14/0) και οι μπακ Καλίνιν (11/0), Λύρατζης (16/0).

ΑΕΚ: Κάρτες ο αρχισκόρερ Γιόβιτς (18/12) και ο Ρέλβας (16/0).

17.00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Και για τους δύο το μεγάλο παιχνίδι μοιάζει να είναι αυτό της Τετάρτης. Πρόκειται για μία ιστορική ρεβάνς, με τον ΟΦΗ να διεκδικεί να φτάσει για 4η φορά στην ιστορία του σε τελικό Κυπέλλου και τον τρομερό Λεβαδειακό του Παπαδόπουλου για πρώτη. Θα ξεκουράσουν και οι δύο παίκτες και θα κρυφτούν για τη ρεβάνς της Τετάρτης. Θα πάω πάσο.

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο εξτρέμ Νους (15/5), ερωτηματικό ο χαφ Καραχάλιος (17/1).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένοι ο κίπερ Λοντίγκιν (18 συμ.) και ο σημαντικός χαφ Τσοκάι (19/0), εκτός ο στόπερ Μάγκνουσον (11/0), αμφίβολοι παραμένουν ο αρχηγός/στόπερ Λιάγκας (18/1) και ο εξτρέμ Λαγιούς (15/4).

19.00 Άρης – ΠΑΟΚ

Μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έκανε εύκολη τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό κερδίζοντας 0-1 στη Λεωφόρο δίχως να χρειαστεί να σπαταλήσει πολλές δυνάμεις. Ο Άρης στο Αγρίνιο πέτυχε σημαντική νίκη που κράτησε και τον Χιμένεθ στον πάγκο του, αξιοποιώντας το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε νωρίς. Είναι ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, δυσκολεύεται όμως παραδοσιακά στο Βικελίδης. Η λογική λέει πως θα έχει τον έλεγχο και θα ψάξει για νίκη στο όριο. Δεν περιμένω να πάει ψηλά το σκορ, δύσκολο να χάσει ο ΠΑΟΚ. Χ2 Δ.Ε. με Under 3,5 στο 1.55.

ΑΡΗΣ: Σημαντική απώλεια ο χαφ Μόντσου (18/1) που πηγαίνει στο Μεξικό, δύσκολα ξανά ο στόπερ Άλβαρο (15/1), νέο πρόβλημα ο μέσος Μισεουί (9/1), ερωτηματικό ο χαφ Γαλανόπουλος (14/0). Ήρθε Θεσσαλονίκη και λογικά κλείνει ο Κουαμέ, που φυσικά δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι.

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια (13/6).

20.30 Ολυμπιακός – ΠΑΟ

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Πέτυχε δύο ιστορικές ευρωπαϊκές νίκες και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, ήταν καλύτερος και έστω από υπερβολική χρήση του VAR πήρε ένα αποτέλεσμα που άξιζε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και με το εύκολο μεσοβδόμαδο διπλό στην Τρίπολη πέρασε στην πρώτη θέση, στο +1 από την ΑΕΚ, +2 με ένα παιχνίδι όμως περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει τα χάλια του. Την Τετάρτη ήταν ξανά άθλιος με τον ΠΑΟΚ και την περασμένη Πέμπτη ο Μπενίτεθ άκουσε παράπονα για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα παιχνίδια από τους ίδιους τους παίκτες του. Σε άθλια κατάσταση οι “πράσινοι”, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι μπορούν να βρουν αντίδραση στο Καραϊσκάκης. Ο άσος στο 1,58.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Επιστρέφει λογικά ο αρχισκόρερ Ελ Κααμπί (15/13), δύσκολα όμως και ο Πιρόλα (12/0).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Χτύπησε με το καλημέρα ο νεοφερμένος χαφ Σισοκό. Τραυματίες οι Τσιριβέγια (16/0), Κώτσιρας (9/0), καιρό λείπει πια ο Τζούρισιτς (14/3), ερωτηματικό και ο Πελίστρι (3/0).