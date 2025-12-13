Κυριακή 7/12

Μπολόνια-Γιουβέντους

O Σπαλέτι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Ο όρος για να ανανεώσει είναι να καταφέρει να βγάλει την ομάδα στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ίδιος δήλωσε πως πιστεύει στο υλικό και είναι βέβαιος πως θα τα καταφέρει και για αυτό τον λόγο υπέγραψε το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Στόχος όμως που αρχίζει να απομακρύνεται επικίνδυνα. Η Γιουβέντους στα χέρια του έμπειρου τεχνικού δεν έχει βελτίωση. Το ρεκόρ με Σπαλέτι στο πρωτάθλημα 2-2-1. Πέρα απο την εικόνα, ο Σπαλέτι έχασε και τον Βλάοβιτς. Την περασμένη αγωνιστική ή ήττα στην Νάπολι έφερε την Γιουβέντους στην 7η θέση. Πηγαίνει στην Μπολόνια, σε ένα γήπεδο που έχει να ηττηθεί απο το 1988. Το ρεκόρ της Γιουβέντους στην Μπολόνια είναι υπέρ της 14-8-0. Η Μπολόνια έπαιξε άθλια στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της και ηττήθηκε 1-3 απο την Κρεμονέζε και βγάζει κόμπλεξ όταν υποδέχεται την Γιουβέντους. Περιμένω να μην πάει ψηλά το σκορ και να συνεχίσει το αήττητο σερί της Γιουβέντους. Το Χ2 με under 3,5 στο 1,82.

Μαρσέιγ-Μονακό

Η Μαρσέιγ έκανε κούρσα τίτλου, όμως δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα την έριξαν στην 3ή θέση, στο -5 απο την Λανς στο -4 απο την Παρί. Τα πράγματα στην Μονακό είναι ακόμη χειρότερα, η αλλαγή προπονητή η πρόσληψη του Βέλγου Ποκολιόνι στην θέση του Χούτερ, δεν έχει βοηθήσει την ομάδα. Το ρεκόρ απο την ημέρα που ανέλαβε στο πρωτάθλημα 3-1-4. Η Μονακό έμοιαζε πως δεν χάνει την 4άδα με τίποτα και τώρα βρίσκεται στην 7η θέση, στο -6 απο την 4ή Λιλ. Στα θετικά και για τους δύο, πως έδειξαν μεσοβδόμαδα στο Τσάμπιονς Λιγκ να ανακάμπτουν. Η Μαρσέιγ κέρδισε 2-3 την πρώην ομάδα του Ποκολιόνι και ανέβηκε στην 16η θέση με 9 βαθμούς και +3 τέρματα, με τους ίδιους βαθμούς 16 και -1 τέρματα ανέβηκε στην 19η θέση η Μονακό. Δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιός θα επιστρέψει στις νίκες, αυτό το ζευγάρι πάντως, δύσκολα να μην έχει γκολ και απο τις δύο ομάδες. 9/10 το σερί με τα Goal Goal στο Βελοντρόμ, 15/18 τα αμφίσκορα ανεξαρτήτου έδρας. Λογικά χαμηλό το Goal Goal στο 1,49.

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ

Η Σάντερλαντ επέστρεψε στην Πρέμιερ και μαζί της και το ντέρμπι ¨The Tyne-Wear Derby¨(η ονομασία προέρχεται από την τοποθεσία των δύο πόλεων: η Νιούκαστλ βρίσκεται στον ποταμό Tyne και η Σάντερλαντ στον ποταμό Wear).Ντέρμπι που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς η Σάντερλαντ έχει επιστρέψει δυναμικά στην Πρέμιερ. Ο Ρεζίς Λε Μπρι έχει κάνει μία σπουδαία δουλειά. Η Σάντερλαντ απο νωρίς έδειξε πως θα ξεφύγει απο τον κανόνα που τα τελευταία χρόνια θέλει τις ομάδες που ανεβαίνουν απο την Πρέμιερ να επιστρέψουν την επόμενη σεζόν. Με όπλο την καλή αμυντική λειτουργία βρίσκεται στην 9η θέση έχοντας την 6η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Πιστεύω πάντως πως η βαθμολογία θα κάνει μία διόρθωση, Θεωρώ υπερβολικό που βρίσκεται η Σάντερλαντ πιο ψηλά απο την Νιούκαστλ. Η Νιούκαστλ προσπαθεί να τρέξει ένα ρεκόρ για να πλησιάσει στις θέσεις που ανήκει, με στόχο να παίξει ξανά του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση, μόλις όμως στο -4 απο την 4άδα. Η Σάντερλαντ μέσα απο την δική της κούρσα, θα ψάξει την σωτηρία. Βρίσκεται στην 9η θέση στο +10 απο την παραμονή. Η Νιούκαστλ είναι για περισσότερα, πιστεύω πως δεν θα ηττηθεί, η σημασία του αγώνα, κάνει δύσκολο να δούμε πολλά τέρματα.Το Χ2 με under 3,5 στο 1,85.

Κυριακή

16.00 Σάντερλαντ-Νιούκαστλ Χ2 under 3,5@ 1,85

21.45 Μπολόνια-Γιουβέντους Χ2 under 3,5΅@ 1,82

21.45 Μαρσέιγ-Μονακό Goal Goal@ 1,49