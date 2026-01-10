Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

Η επιλογή του Κάσπερ Χιούμαλτ φαίνεται πως βγαίνει στη Μπάγερ. Ο Δανός τεχνικός έχει βελτιώσει αρκετά την ομάδα, σε σχέση με το «έκτρωμα» που ανέλαβε από τον Τεν Χαγκ, και την οδηγεί με ασφάλεια και στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ. Προέρχεται από μία τεράστια εμφάνιση και μία απόλυτα δίκαιη νίκη στην έδρα της Λειψίας με 1-3 (1,94–2,70 xG), αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 3η θέση.

Η Στουτγκάρδη έκλεισε το 2025 με τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Χοφενχάιμ. Την έχει πελάτισσα η Λεβερκούζεν στο γήπεδό της: 7-2-0 το πρόσφατο εντός έδρας ρεκόρ, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Ο άσος στο 1,95.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Μπιλμπάο με 5-0, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ραφίνια ήταν εντυπωσιακός και ο Γιαμάλ ήρθε από τον πάγκο. Η Ρεάλ, στον δικό της ημιτελικό, επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο χωρίς να έχει στη διάθεσή της τον Εμπαπέ. Προηγήθηκε νωρίς, δέχτηκε πίεση, άντεξε και πήρε τη νίκη σε παιχνίδι με εις βάρος της xGoals (2,26–1,15).

Ο Αλόνσο δεν έχει στη διάθεσή του τον Εμπαπέ, ενώ χρησιμοποιεί τον Βαλβέρδε στα δεξιά. Με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο ομάδες, η Μπάρτσα φαντάζει το φαβορί. Έχει πάρει και το ψυχολογικό προβάδισμα απέναντι στη Ρεάλ από την περσινή σεζόν η ομάδα του Φλινκ, με εξαίρεση το φετινό παιχνίδι στο Μπερναμπέου, στο οποίο όμως είχε αγωνιστεί με σοβαρά προβλήματα απουσιών.

Στο 2,01 να κερδίσει στο 90λεπτο.

Ίντερ – Νάπολι

Τεράστια ευκαιρία έχει η Ίντερ να ξεφύγει και να αφήσει πίσω τη Νάπολι στη μάχη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Κόντε άφησε δύο σημαντικούς βαθμούς με τη Βερόνα, αποτέλεσμα που την άφησε στο -4 από την κορυφή. Καταλαβαίνετε πως οι παίκτες του Κίβου έχουν την ευκαιρία να αφήσουν στο -7 έναν πολύ σημαντικό διεκδικητή για τον τίτλο, την ομάδα που της στέρησε δύο πρωταθλήματα τα τελευταία τρία χρόνια και νιώθει ανωτερότητα στην Ιταλία.

Έχει μομέντουμ, προέρχεται από 6 εντός έδρας νίκες και ήρθε η ώρα να κερδίσει και ένα παιχνίδι απέναντι στους διεκδικητές η Ίντερ. Μέχρι τώρα βρίσκεται στην κορυφή επειδή δεν κάνει κανένα λάθος στα υπόλοιπα. Ο άσος στο 1,76.

Σάββατο 10/01

19:30 Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1 @ 1,95

Κυριακή 11/01

21:00 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ 1 @ 2,05

21:45 Ίντερ – Νάπολι 1 @ 1,75