Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League, που «έρχονται» το Σάββατο και την Κυριακή.

Σάββατο (29/11)

17.30 ΟΦΗ-Βόλος

Σημαντικό διπλό για τον ΟΦΗ, στη Λάρισα. Πέτυχε την πρώτη νίκη με τον Κόντη στον πάγκο και έφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Η αλήθεια είναι πως το ρόστερ δεν είναι για να κινδυνεύσει και θα είναι μεγάλη αποτυχία να μην παίξει στο 5-8. Υποδέχεται τον Βόλο, που και αυτός είχε αποτέλεσμα βαθμολογικής διόρθωσης. Είναι κατώτερος από τη Λειβαδιά, υπερβολικό που βρέθηκε τόσο ψηλά στον πίνακα. Ηττήθηκε 1-2 στη μάχη των δύο μεγάλων εκπλήξεων της φετινής σεζόν και υποχώρησε βαθμολογικά. Σε κάθε περίπτωση, βγάζει θάρρος, θράσος και ειδικά σε μία αδύναμη άμυνα όπως του ΟΦΗ μπορεί να σκοράρει. Παιχνίδι στο Goal Goal σε απόδοση 1,75.

ΟΦΗ: Χτύπησε ο μεσοεπιθετικός Νέιρα (8/2), εκτός ο χαφ Βούκοτιτς (7/0) και ο εξτρέμ Ζανελάτο (3/0), εξέτισε ο εξτρέμ Νους (8/1).

ΒΟΛΟΣ: Κάρτες ο μπακ Φορτούνα (9/1).

19.30 Άρης-ΑΕΛ

Δεν βλέπονται και οι δύο. Ο Άρης τρέχει ένα σερί 7 αγώνων χωρίς νίκη, ο κόσμος του όμως βράζει για τη στάση του Χιμένεθ, τους πανηγυρισμούς με το κασκόλ μπροστά στο πέταλο των οπαδών της ΑΕΚ, μετά τη βράβευσή του. Η διοίκησή του τα έψαλλε αλλά τον κρατάει, γιατί βλέπει πως δεν είναι εύκολο να γυρίσει η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, για να συνεχίσει, είναι υποχρεωτικό να κερδίσει την ΑΕΛ, που εμφανίζεται υπερβολικά σοφτ και δέχεται πολύ εύκολα το γκολ. Δεν έχει βελτιώσει καθόλου την εικόνα της ομάδας του ο Μαλεζάς, χρειάζεται ενίσχυση τον Ιανουάριο για να μπορέσει να δώσει μάχη για την παραμονή. Ακόμη και αυτός ο άθλιος Άρης μπορεί να κερδίσει την ΑΕΛ. Ο άσος στο 1,66.

ΑΡΗΣ: Κάρτες ο πολύτιμος Μόντσου (11/1), τραυματίες ο στόπερ Σούντμπεργκ (5/0) και ο φορ Αλφαρέλα (5/0), εξέτισε ο Γαλανόπουλος (8/0), συνεχίζουν εκτός Μεντίλ (5/0), Δώνης (2/1), επιστρέφει ο Γένσεν (5/0).

ΛΑΡΙΣΑ: Τιμωρημένος ο χαφ Πέρες (11/2), λογικά επιστρέφει ο εξτρέμ Ουάρντα (7/1) που είχε κοπεί για πειθαρχικό παράπτωμα. Ερωτηματικό ο εξτρέμ Σαγάλ (7/0), λείπει καιρό ο μπακ Δεληγιαννίδης (6/0).

19.30 Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Πάλεψε αλλά δεν πήρε κάτι στην Τούμπα η ομάδα του Λέτο. Υποδέχεται τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος και είναι σημαντικό να την κερδίσει ώστε να μείνει σε τροχιά 8άδας. Η Κηφισιά θα χάσει τον Τετέι τον Ιανουάριο και χρειάζεται μέχρι τότε να έχει κερδίσει μία απόσταση από τις ομάδες που παίζουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Συνολικά ο οργανισμός πήρε μία σπάνια επιλογή. Λειτούργησε σαν μεγάλη ομάδα, δήλωσε τον Τετέι στην Τούμπα και αποφάσισε να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, δείχνοντας μία σπάνια νοοτροπία. Είναι με διαφορά η κατώτερη ομάδα του πρωταθλήματος ο Πανσερραϊκός ακόμη και χωρίς τον Τετέι μπορεί να κάνει τον άσο στο 1,60 η Κηφισιά.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εξέτισαν οι χαφ Πέρεθ (8/0), Πομπό (10/3), ο αρχηγός/στόπερ Μποτία (6/0), ο κίπερ Ραμίρες (6 συμ.), ο πρώτος σκόρερ Παντελίδης (9/6) και ο εξτρέμ Αντονίσε (9/1). Τιμωρημένοι ο αναντικατάστατος επιθετικός Τετέι (11/4) και ο στόπερ Σόουζα (9/1), αμφίβολος ο Βιγιαφάνιες (6/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Εξέτισε ο φορ Ίβαν (10/2).

Ελεγχόμενο τέμπο στη Λεωφόρο, ματσάρα με γκολ στη Λειβαδιά!

Κυριακή (30/11)

17.00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης

Το πάλεψε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Ατρόμητος στο ντεμπούτο του Κέρκεζ. Σημαντικό να αρχίσει με εντός έδρας νίκη, να δείξει πως μπορεί να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γήπεδό της η ομάδα του Περιστερίου. Ο Αστέρας δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε στο Βικελίδης από το 24ο λεπτό, ισοφαρίστηκε δίκαια σε 1-1 την περασμένη εβδομάδα από τον Παναιτωλικό και δεν δείχνει ομάδα εμπιστοσύνης. Θα πάω πάσο σε αυτή την αναμέτρηση.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Εξέτισε ο μέσος Καραμάνης (6/1), μακροχρόνια λείπει ο εξτρέμ Τσιλούλης και δεν επηρεάζει.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Έλειψε και αποτελεί ερωτηματικό ο μπακ Άλχο (8/0), κάρτες ο νεαρός μπακ Πομώνης (4/0).

17.00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή. Δεν έχει κάνει λάθος σε κανένα από τα φετινά του παιχνίδια με ομάδες που δεν διεκδικούν το πρωτάθλημα. Η ψαλίδα ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου και τους μικρούς μοιάζει να έχει ανοίξει σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια, κάτι που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ το αξιοποιεί. Προέρχεται από απαιτητικό παιχνίδι με τη Ρεάλ, κάτι που με κάνει να πιστεύω πως δεν θα πάει ψηλά το σκορ. Βελτιωμένος ο Παναιτωλικός από την ημέρα που ανέλαβε ο Αναστασίου. Με την αλλαγή προπονητή τρέχει ρεκόρ 2-2-1 στο πρωτάθλημα. Το διπλό με under 3,5 φτάνει σε απόδοση 2,00.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Εκτός ο σημαντικός στόπερ Στάγιτς (9/0), λογικά δεν προλαβαίνει ο Σιέλης (9/0), πάγια εκτός ο Μλάντεν. Εξέτισε ο χαφ Κόγιτς (9/0). Τραυματίας και ο μπακ Αποστολόπουλος (4/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Έβγαλαν ενοχλήσεις οι Πιρόλα (9/0), Τσικίνιο (11/4) και Ποντένσε (9/2) με τη Ρεάλ, όμως δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Από τον Μεντιλίμπαρ εξαρτάται αν θα προφυλαχθούν.

19.00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

Δεν είναι εύκολο να περάσεις από τη Λειβαδιά κάτι που το γνωρίζουν καλά στον ΠΑΟΚ καθώς έφαγαν 4 στο κύπελλο. Η ομάδα του Παπαδόπουλου εντυπωσιάζει. Τρέχει ένα απίθανο ρεκόρ 6-3-2, έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μετά από 11 αγωνιστικές και την περασμένη Δευτέρα κερδίζοντας με 1-2 στον Βόλο απέδειξε πως αυτή είναι η ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για τη νίκη, για να μείνει στο κυνήγι του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις το μηδέν, απέναντι στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, θα χρειαστεί δύο γκολ για να κερδίσει, ποντάρισμα στο Goal Goal στο 1,85.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Έλειψαν και δίνονται αμφίβολοι ο ημιβασικός εξτρέμ Λαγιούς (9/3) και ο αναπληρωματικός στόπερ Τσιβελεκίδης (2/0).

ΠΑΟΚ: Σε καλό δρόμο οι Κωνσταντέλιας (8/3) και Καμαρά (7/0), αλλά ίσως και να προφυλαχθούν ενόψει Άρη, επέστρεψε ο Ντεσπόντοφ (9/2).

21.00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Μεταμορφωμένος ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ στον πάγκο του μετράει 6 νίκες σε 7 παιχνίδια. Η ομάδα έχει αποκτήσει ψυχολογία, ποδοσφαιριστές που δεν έδειχναν το παραμικρό έχουν γίνει χρήσιμοι. Η ΑΕΚ τρέχει ένα απίστευτο αρνητικό σερί με 9 συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι το οποίο επιθυμεί να σπάσει στη Λεωφόρο. Έρχεται με καλή ψυχολογία από το μεγάλο διπλό στη Φλωρεντία. Τα παιχνίδια της δεν έχουν πολλά γκολ και δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της. Μπενίτεθ, Νίκολιτς είχαν παιχνίδια την Πέμπτη και οι δύο θέλουν ελεγχόμενο τέμπο, βλέπω αργό ρυθμό και χαμηλό σκορ στο ντέρμπι. Το under 2,5 στο 1,77.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τραυματίας ο Λαφόν (5 συμ.), τουλάχιστον δεν είχε κάτι σοβαρό ο Τσιριβέγια, επέστρεψαν και οι Ντέσερς (2/1), Καλάμπρια (7/0), Κώτσιρας (3/0), τραυματίες οι Κυριακόπουλος (8/0), Πελίστρι, Σάντσες (6/0).

ΑΕΚ: Τραυματίες Πιερό (9/2) και Ελίασον (7/0). Βγήκε υποβασταζόμενος ο Ζίνι στη Φλωρεντία και σίγουρα χάνει το παιχνίδι.