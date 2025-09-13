Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος του Σαββάτου και της Κυριακής (13-14/09).

Κυριακή (14/09)

18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός

Στον Βόλο θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Βιτόρια πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και αν κάνει νέο λάθος θα μπλέξει άσχημα. Έχει την υποχρέωση να δείξει σοβαρότητα στο παιχνίδι. Καλή εικόνα έδειξε η Κηφισιά στα δύο πρώτα της παιχνίδια. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι στη Λιβαδειά παρότι προηγήθηκε με 0-2, πήρε βαθμό όμως στην έδρα της ΑΕΛ. Δέχεται πάντως πολλές φάσεις, κάτι που περιμένω να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει το παιχνίδι με over 1,5, το διπλό στο 1,57.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εκτός παραμένει ο τερματοφύλακας Ξενόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μπαίνουν αποστολή οι Ντέσερς, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς. Επανέρχεται ο Γεντβάι.

18:00 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΛ

Ο Αστέρας ξεκίνησε με δύο ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Πάλεψε μέχρι τις καθυστερήσεις στο Καραϊσκάκης, έχασε δίκαια με 2-0. Με 1-0 αλλά σαφώς πιο εύκολα ηττήθηκε από την ΑΕΚ. Συνολικά, έβγαλε παθητικότητα και δεν μπόρεσε να απειλήσει. Αμυντικά πάντως σαν σύνολο είναι συμπαγής. Χρειάζεται να πετύχει την πρώτη του νίκη απέναντι στην ΑΕΛ. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη έπαιξε πολύ αμυντικά στην Τούμπα και έχασε με 1-0, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Αναμένεται να παραταχθεί με αμυντικό 4-5-1 με σκοπό να πάρει έστω τον ένα βαθμό. Και οι δύο ομάδες θα έχουν ως στόχο να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα. Δεν πιστεύω πως μπορούν να πάνε ψηλά το σκορ. Το under 2,5 στο 1,57.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Απέκτησε τον 27χρονο Αργεντινό μέσο Τσίκο που έπαιζε στη Λεγανές. Εξέτισε ο νεοφερμένος χαφ Φρόκου και μπαίνει στην αποστολή. Ερωτηματικό παραμένει ο χαφ Αλάγκμπε.

ΑΕΛ: Απόκτησαν τον Ιταλό εξτρέμ Βινιάτο από την Πίζα, προσπαθεί να αποκτήσει τον Ουάρντα. Εκτός ο μπακ Κοσονού, αμφίβολος παραμένει ο νεοφερμένος στόπερ Φεριγκρά.

20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο να κάνει ανατροπή από 0-2, δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις στη Λεωφόρο, να χάνεις με 1-0 από το πρώτο λεπτό και να παίρνεις αποτέλεσμα. Τα πέτυχε και τα δύο, απόλυτα δίκαια. Η ομάδα του Παπαδόπουλου μεγάλωσε πέρυσι και φέτος είναι γεμάτη φιλοδοξίες. Υπάρχει επιθετικό πλάνο και στην αρχή της σεζόν είναι ξεκάθαρο πως έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση. Καλή η εικόνα της ΑΕΚ με τον Νίκολιτς, πιστεύω όμως πως δεν είναι καλή περίοδος για να πας να παίξεις στη Λειβαδιά. Δύσκολα να περάσει η ΑΕΚ, θα πάω με το 1ΧΔ στο 2,75.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Έτοιμος ο μεσοεπιθετικός Μπάλτσι (1/0) που έλειψε στο προηγούμενο, εξέτισε ο χαφ Τσιμπόλα (1/0).

ΑΕΚ: Διαθέσιμος ο Ελίασον, εκτός οι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς. Πήρε περίπου 2.000 εισιτήρια.

21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Δεν θα έχουν τη δύναμη της έδρας οι Κρητικοί καθώς γίνονται έργα στο χορτάρι στο Παγκρήτιο που θα χρησιμοποιήσει φέτος ως έδρα ο ΟΦΗ. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας από πέρσι. Ο ΟΦΗ έδειξε καλό πρόσωπο στα φιλικά, κέρδισε στις Σέρρες στο μοναδικό παιχνίδι που έχει δώσει φέτος για το πρωτάθλημα και δείχνει πως θα έχει μία καλή παρουσία την φετινή σεζόν. Πιστεύω πως είναι ικανός να κάνει γκολ στον ΠΑΟΚ και πως χρειάζεται να κάνει δύο τέρματα η ομάδα του Λουτσέσκου για να κερδίσει. Το Goal Goal στο 1,75.

ΟΦΗ: Νέο απόκτημα ο διεθνής Βόσνιος χαφ Βούκοτιτς. Παρελθόν αποτελεί ο φορ Γιούνγκ.

ΠΑΟΚ: Νέος τραυματισμός για τον Ντεσπόντοφ. Έχασε προπονήσεις ο Καμαρά αλλά μάλλον θα προλάβει.