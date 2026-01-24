Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (24 & 25/01).

Σάββατο 24/01

17:00, Ολυμπιακός – Βόλος

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τεράστια νίκη επί της Λεβερκούζεν και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Τα εκατομμύρια φίλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον πλανήτη ζουν και αναπνέουν για τη μάχη στο Άμστερνταμ. Μέχρι να έρθει όμως εκείνο το παιχνίδι, υπάρχει μία υποχρέωση.

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να δώσει χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν την περασμένη Τρίτη. Το κίνητρο που θα έχουν ποδοσφαιριστές όπως ο Ποντένσε και ο Στρεφέτσα να του δείξουν πως είναι έτοιμοι να κάνουν τη διαφορά είναι τεράστιο.

Ο Βόλος βρίσκεται σε φυσιολογική πτώση και προέρχεται από άθλιο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπου έχασε με 0-3. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ -1,5 στο 1,52.

Ολυμπιακός: Με ενοχλήσεις αποχώρησαν οι Τσικίνιο (15/4), Πιρόλα (12/0) και πιθανότατα θα προφυλαχθούν. Ευχάριστο, ωστόσο, ότι επέστρεψε ο Ελ Κααμπί, που μπήκε αλλαγή μεσοβδόμαδα.

Βόλος: Κάρτες ο μεσοεπιθετικός Κόμπα (16/3), ο χαφ Μαρτίνες (13/1) και ο εξτρέμ Ασεχνούν (14/0). Εξέτισε ο φορ Μακνί (15/0). Αποχώρησε και ο επιθετικός Χάμουλιτς (15/4).

19:30, Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Χάλια μαύρο το κλίμα στον Αστέρα, γνώρισε δύο ήττες στη σειρά από τον ΟΦΗ μέσα σε τρεις ημέρες, με συνολικό σκορ 6-0. Αποτελέσματα που έφεραν το τέλος του Κόλμαν και την επιστροφή του Ράσταβατς.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε φύγει πέρυσι την 3η αγωνιστική, παρότι είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό και είχε πάρει ισοπαλία στο «Βικελίδης», επειδή η ομάδα δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο που ήθελαν οι διοικούντες.

Προφανώς, βρισκόμενοι με 13 βαθμούς στη 12η θέση, μαζί με τη 13η ΑΕΛ, το μόνο που μετρά για τη συνέχεια είναι να έρθουν τα αποτελέσματα. Την περασμένη αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οπότε ο Ράσταβατς θα κάνει πρεμιέρα με την ΑΕΚ.

Με ψυχολογία από την τεσσάρα επί του Παναθηναϊκού και με πολλούς παίκτες που έχουν το γκολ, η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη. Θα ήταν προτιμότερο να έβρισκε τον Αστέρα με τον Κόλμαν, όμως δεν υπάρχει εικόνα που να δείχνει πως μπορεί να της κάνει ζημιά. Το διπλό στο 1,55.

Αστέρας Τρίπολης: Επιστροφή Ράσταβατς. Τιμωρημένος ο μέσος Αλάγκμπε (8/1), εξέτισε ο χαφ Γιαμπλόνσκι (11/0). Παρελθόν ο μπακ Φερνάντεθ (11/0).

ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της στην Τρίπολη, έχοντας εξασφαλίσει περίπου 2.000 εισιτήρια. Σταθερά εκτός ο Περέιρα (2/0), παρελθόν ο Οντουμπάτζο (2/0).

20:00, ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Μεγάλες νίκες πέτυχαν και οι δύο ομάδες που βρίσκονται εδώ και καιρό στις τελευταίες θέσεις. Η ομάδα του Παντελίδη, μαζεύοντας 5 βαθμούς σε 3 παιχνίδια με τον έμπειρο τεχνικό, έπιασε σε βαθμούς τον Αστέρα.

Στο -5 από την παραμονή βρίσκεται ο Πανσερραϊκός, που πέτυχε τα πρώτα του γκολ με τον Σαραγόσα και την πρώτη του νίκη. Η αλήθεια είναι πως το γκολ νίκης που πέτυχε στις καθυστερήσεις θα έπρεπε να ακυρωθεί, καθώς η φάση ξεκίνησε από καθαρό φάουλ στον Μπόμπο.

Μεταξύ των δύο, πιστεύω πως μόνο η ομάδα της Λάρισας είναι σε θέση να δώσει μάχη παραμονής, οπότε πηγαίνω στον άσο, σε απόδοση 1,79.

ΑΕΛ: Εξέτισαν ο σημαντικός χαφ Ατανάσοφ (15/1) και ο μπακ Μασόν (1/0). Εκτίει τιμωρία ο βασικός μέσος Πέρες (16/3).

Πανσερραϊκός: Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ακόμη, αλλά τουλάχιστον μείωσε στο -5 από τη γραμμή σωτηρίας με τη νίκη στις καθυστερήσεις επί της Κηφισιάς. Δεν αναφέρονται προβλήματα.

Κυριακή 25/01

16:00, Άρης – Λεβαδειακός

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο Χιμένεθ, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό παίζει την καρέκλα του και μόνο με νίκη θα παραμείνει στον πάγκο του Άρη. Ο Λεβαδειακός, κάνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, πέρασε για πλάκα από το Αγρίνιο και άνοιξε τη διαφορά στους 9 βαθμούς από τον 5ο Παναθηναϊκό.

Κάνει όνειρα τετράδας η ομάδα του Παπαδόπουλου, με το διακύβευμα και τους υψηλούς στόχους, προς το παρόν τουλάχιστον, να μην βαραίνουν τους παίκτες. Υποχρεωμένος να ψάξει τη νίκη ο Χιμένεθ, παίζει την μπάλα του και είναι αλέγκρος παντού ο Λεβαδειακός. Το Goal/Goal στο 1,95.

Άρης: Πλήγμα στην άμυνα με τον τραυματισμό του στόπερ Άλβαρο (17/0), από ίωση ταλαιπωρείται ο χαφ Γένσεν (8/0), δύσκολα ο φορ Καντεβέρε (6/0).

Λεβαδειακός: Εξέτισε ο εκ των πρώτων σκόρερ Όζμπολτ (14/8), λείπει στα τελευταία ο εξτρέμ Βέρμπιτς (10/4).

18:00, ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Μετά από μία ονειρική εβδομάδα, όπου κέρδισε δύο φορές τον Αστέρα με συνολικό σκορ 6-0 και πέρασε στο Κύπελλο την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ήρθε η φυσιολογική προσγείωση στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι, πάντως, που δεν ήταν στο πρόγραμμα για αποτέλεσμα.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε περίοδο βελτίωσης, ενώ ο Παναιτωλικός σε σοβαρή πτώση. Μάλιστα, μετά από την 5η ήττα στη σειρά με 1-14 τέρματα, οι οπαδοί ζήτησαν εξηγήσεις και αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες του Αναστασίου. Η φόρα με την οποία έρχονται οι δύο ομάδες οδηγεί σε ποντάρισμα στον άσο, σε απόδοση 2,03.

ΟΦΗ: Εξέτισαν ο εξτρέμ Νους (13/5), ο χαφ Ανδρούτσος (14/1) και ο αρχηγός/στόπερ Λαμπρόπουλος (15/1), επιστρέφει και ο μεσοεπιθετικός Φούντας (11/1).

Παναιτωλικός: Εκτός ο επιθετικός Αγκίρε (15/3), ίσως επιστρέψει ο χαφ Σατσιάς (1/0), εξέτισε ο αμυντικός Αγαπάκης (7/0).

19:30, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Τεράστια νίκη πέτυχε η ομάδα του Περιστερίου στο Βόλο με 0-3 και ανέβηκε στην 9η θέση. Στην έδρα της, πάντως, δεν έχει δυναμική και παίρνει πιο εύκολα αποτελέσματα εκτός.

Ο Παναθηναϊκός δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς ο Μπενίτεθ αλλάζει συνεχώς τακτικές και ποδοσφαιρικές λογικές. Μετά την πρόκριση με ποδόσφαιρο χώρου επί του Άρη, ήρθε το πρέσινγκ ψηλά και η ταπεινωτική τεσσάρα από την ΑΕΚ. Την περασμένη Πέμπτη, με σωστό διάβασμα, τριάδα στην άμυνα και γκολάρα του Ζαρουρί, ήρθε η ισοπαλία-πρόκριση στην έδρα της Φερεντσβάρος.

Δεν θα πάρω σημείο από την αναμέτρηση. Είναι αδύναμος εντός ο Ατρόμητος, δεν είναι ομάδα εμπιστοσύνης ο Παναθηναϊκός.

Ατρόμητος: Απέκτησαν Τσούμπερ και Μήτογλου. Τιμωρημένος ο στόπερ Σταυρόπουλος (17/1).

Παναθηναϊκός: Επανέρχονται οι Τεττέη και Παντελίδης, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Εκτός παραμένει ο Τζούρισιτς (14/3), τραυματίας ο Ντέσερς (5/2).