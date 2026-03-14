Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σπουδαιότερα ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης το Σαββατοκύριακο (14/03 & 15/03).

Σάββατο (14/03)

16.30 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου

H Μπάγερν πέρασε σαν τρένο από το Μπέργκαμο. Δεν υπήρξε ο παραμικρός ανταγωνισμός, σκόρπισε την ομάδα του Πολιτάνο κερδίζοντας με 6-1.

Τώρα ήρθε η σειρά της Λεβερκούζεν. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο +11 από τη δεύτερη θέση, στην πραγματικότητα δεν μοιάζει να υπάρχει ανταγωνισμός.

Η Μπάγερν όμως δεν κρατιέται. Εξασφάλισε την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και μπορεί να κάνει αλλαγές στη ρεβάνς. Φέτος έχει περάσει με «διπλό» από όλες τις μεγάλες έδρες, 0-3 στην Άιντραχτ, 0-3 στην Γκλάντμπαχ, 0-5 στην Στουτγκάρδη, 1-5 στη Λειψία, 2-3 στο Ντόρτμουντ. Απομένει μόνο η Λεβερκούζεν, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να έχει στο μυαλό του και το δύσκολο παιχνίδι στο Έμιρεϊτς. Το «διπλό» στο 1,56.

19.30 Τσέλσι – Νιούκαστλ

Ήταν ανταγωνιστική η Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα, θα μπορούσε να πάρει τη νίκη, την έχασε στην τελευταία άμυνα. Είναι όμως γνωστό πως η ομάδα του Έντι Χάου δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστική μακριά από το γήπεδό της.

Πηγαίνει στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου έχει πάρει μόλις μια ισοπαλία και έχει γνωρίσει 11 ήττες στις 12 τελευταίες επισκέψεις της. Η Τσέλσι γνώρισε πιο βαριά ήττα από ό,τι άξιζε στο Παρίσι, ο Ροζενιόρ γνωρίζει πως για να μη θεωρηθεί αποτυχημένος πρέπει να βγάλει την ομάδα του στο Champions League. H Τσέλσι ισοβαθμεί στην 5η θέση με την Λίβερπουλ, την έχει πολύ ανάγκη αυτή τη νίκη. Συνηθίζει να το παίρνει αυτό το παιχνίδι, ο άσος στο 1,83.

Κυριακή (15/03)

16.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

Η Γιουνάιτεντ τρέχει ρεκόρ, με σκληρό τρόπο έχασε το αήττητό της με τον Κάρικ στο πρωτάθλημα στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Έπαιζε από το 45ο λεπτό με παίκτη περισσότερο κι όμως κατάφερε να χάσει και μάλιστα δίκαια, με βάση την εικόνα του αγώνα. Έχει φρεσκαριστεί 11 ημέρες και θα υποδεχτεί την ισόβαθμή της Άστον Βίλα. Οι δύο ομάδες έχουν από 51 βαθμούς, η Γιουνάιτεντ έχει καλύτερα τέρματα και είναι στην 3η θέση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 6ποντο στη μάχη για το επόμενο Champions League.

Η ομάδα του Έμερι μετά από έναν προβληματικό κύκλο αγώνων, αποκλεισμό στο FA Cup από την Νιούκαστλ, 0-1-2 στο πρωτάθλημα, έκανε βήμα πρόκρισης στο Europa League κερδίζοντας 1-0 εκτός τη Λιλ.

Στα τελευταία παιχνίδια βγάζει αμυντικά προβλήματα η Γιουνάιτεντ, περιμένω να σκοράρει η Άστον Βίλα. Στο Ολντ Τράφορντ δεν μένει η Γιουνάιτεντ στο μηδέν. Ποντάρισμα στο Goal Goal στο 1,70.

21.45 Λάτσιο – Μίλαν

Η Μίλαν κέρδισε στο ντέρμπι την Ίντερ και τρέχει απέναντί της ένα σερί 5-2-0. Ακόμη δηλαδή και να χάσει το πρωτάθλημα, οι φίλοι της Μίλαν δικαιούνται να περπατούν περήφανοι στο Μιλάνο. Η διαφορά από την Ίντερ έκλεισε στους 7 βαθμούς, μοιάζει δύσκολο να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση, αλλά θα γίνει μία τελευταία προσπάθεια. Η Λάτσιο του Σάρι πραγματικά δεν βλέπεται και δεν έχει και κανένα κίνητρο. Το διπλό στο 1,95.

