Παιχνίδι από τον όμιλο της Εθνικής μας

Η Εθνική μας ομάδα ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Λευκορωσία και σήμερα δίνει ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι. Η εικόνα των παικτών μας και η σύγκριση των τελευταίων αγώνων με εκείνους των αντιπάλων μας στον όμιλο δείχνουν πως αυτήν τη φορά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η προσπάθεια που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στην Εθνική ομάδα, σε συνδυασμό με το ταλέντο που έχει ενσωματωθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και την εκπληκτική δουλειά του Γιοβάνοβιτς, δημιουργούν ένα μίγμα που μοιάζει ιδανικό.

2,45 γκολ με τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής μας σε 11 παιχνίδια και μετρά ρεκόρ 9-0-2 με 27-7 τέρματα. Η Εθνική επί ημερών του σκοράρει 2,45 γκολ ανά παιχνίδι. Μιλάμε για αριθμούς που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Η αλήθεια, όμως, είναι πως όλα αυτά είναι σπουδαία, αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δώσει κάτι χειροπιαστό. Τα δύσκολα και τα σημαντικά τώρα ξεκινούν. Η πραγματική μας προσπάθεια αρχίζει σήμερα, με το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Δανία.

Μέχρι τώρα έχει γίνει μια δουλειά ενός χρόνου, που μας κάνει να πιστεύουμε πως όχι μόνο ήρθε η ώρα να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά είμαστε έτοιμοι και να διακριθούμε. Να πετύχουμε, μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική πρόταση, ακολουθώντας ελκυστικό ποδόσφαιρο και παρουσιάζοντας ποδοσφαιριστές γεμάτους ταλέντο. Την Παρασκευή ξεκινήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήμασταν σαρωτικοί απέναντι στη Λευκορωσία, ενώ την ίδια στιγμή οι δύο βασικοί μας αντίπαλοι στον όμιλο άφηναν από δύο βαθμούς στη μεταξύ τους μάχη. Είναι ξεκάθαρο ότι μια νίκη σήμερα θα μας δώσει σημαντική ώθηση για την πρώτη θέση, αφού από τη δεύτερη αγωνιστική κιόλας θα έχουμε αποκτήσει προβάδισμα 5 βαθμών από τον βασικό μας αντίπαλο και θα έχουμε χτίσει σημαντική διαφορά τερμάτων.

Μετράνε τα τέρματα

Να σημειώσω εδώ ότι η διοργάνωση είναι της FIFA, οπότε το πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς σήμερα πρέπει να έχουν δύο πράγματα στο μυαλό τους: ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεαστούν από το βάρος του αγώνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπουν και να παίξουν το ποδόσφαιρό τους. Χρειάζεται, όμως, να ξέρουν ότι ούτε η ισοπαλία είναι καταστροφή. Πραγματικό πρόβλημα θα υπάρξει μόνο αν χάσουμε το σημερινό παιχνίδι και βρεθούμε κάτω τόσο από τους Δανούς όσο και από τους Σκωτσέζους. Ακόμη και με ισοπαλία θα έχουμε πλεονέκτημα 3 βαθμών από τη Δανία και υπέρ μας διαφορά τερμάτων +4.

Κόμπο στο 1,75

Οι Δανοί έχουν εμπειρία, παίζουν με τρεις στόπερ στο κέντρο της άμυνας και έχουν καταφέρει να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους στα 4 από τα 6 τελευταία παιχνίδια. Πιστεύω πως το σκορ δεν θα πάει ψηλά και ότι δεν θα χάσουμε. Το 1ΧΔ με under 3,5 σε απόδοση 1,75.

Δύσκολο να πάρουν βαθμούς

Στον όμιλό μας, επίσης, οι Σκωτσέζοι άντεξαν στη Δανία και πήραν μια σπουδαία λευκή ισοπαλία. Αν κάνουν το αυτονόητο και κερδίσουν σε ουδέτερο έδαφος στην Ουγγαρία το θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λευκορωσία, τότε θα μείνουν κοντά στη μάχη της πρόκρισης. Οι Λευκορώσοι ήταν «σάκος του μποξ» την Παρασκευή στο Καραϊσκάκης, και παρότι θα ήταν καλό να κόψουν κάπου βαθμούς, φαντάζει δύσκολο. Το διπλό στο 1,53.

21:45 Ελλάδα – Δανία: 1ΧΔ under 3,5 @ 1,75

21:45 Λευκορωσία – Σκωτία: 2 @ 1,53