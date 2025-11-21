Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League, που «έρχονται» το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σάββατο 22/11

19.30 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

Οι δύο ομάδες έχουν ευεργετηθεί από την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Κόλμαν ξεκίνησε με ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Κηφισιά, ηττήθηκε εκτός 2-0 από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια πήρε δύο μεγάλα αποτελέσματα: κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ και απέσπασε 0-0 στο «Βικελίδης». Οι τέσσερις βαθμοί στα δύο τελευταία παιχνίδια ανέβασαν την ομάδα της Τρίπολης στην 11η θέση και την επανέφεραν σε τροχιά οκτάδας.



Ο Παναιτωλικός, με τον Αναστασίου στον πάγκο, κέρδισε 4-2 τον ΟΦΗ εντός, πήρε ισοπαλία 1-1 εκτός με την Κηφισιά, έχασε 1-0 από την ΑΕΚ και διέλυσε 3-0 την ΑΕΛ. Βρίσκεται πλέον στην 9η θέση, στο -1 από την οκτάδα. Στόχος και των δύο ομάδων είναι να αποφύγουν τα πλέι άουτ και να μπουν στην πρώτη οκτάδα. Στο ερώτημα ποιος έχει το ρόστερ να το πετύχει, η απάντηση είναι ο Αστέρας — και το γεγονός ότι η ομάδα του Κόλμαν βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον Παναιτωλικό με οδηγεί στον άσο σε απόδοση 2,20.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τρεις σημαντικές επιστροφές. Ανάρρωσαν ο φορ Μακέντα (9/3) και ο χαφ Μούμο (8/0), ενώ εξέτισε ο μπακ Φερνάντεθ (5/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τιμωρημένος λόγω καρτών ο μέσος Κόγιτς (9/0). Αμφίβολοι ο μπακ Αποστολόπουλος (4/0) και ο στόπερ Μλάντεν.

20.00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Ο Ολυμπιακός μεσοβδόμαδα δίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Στο πρωτάθλημα έχει επιστρέψει στην πρώτη θέση και το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα να «τρέξει» ένα σερί μέχρι τη διακοπή. Υποδέχεται τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του νέου του προπονητή. Η πορεία του Βόκολου ήταν απογοητευτική — ο Ατρόμητος βρίσκεται στη 10η θέση με ρεκόρ 2-3-5 και μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι δεν μπορεί να κερδίσει εντός έδρας. Τη θέση του πήρε ο 49χρονος Βόσνιος τεχνικός Ντούσαν Κέρκεζ.



Ασφαλώς η τύχη του παιχνιδιού εξαρτάται από τη διάθεση των παικτών του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι δεν θα πιεστούν υπερβολικά, καθώς ακολουθεί ο αγώνας με τη Ρεάλ. Ο άσος από 1,16 με under 3,5 εκτοξεύεται στο 2,00.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τρέχουν για να προλάβουν οι Έσε (8/0) και Γκαρθία (6/0). Εξέτισε ο στόπερ Μάντσα (2/0). Εκτός ο Πασχαλάκης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Τιμωρημένος ο μέσος Καραμάνης (6/1). Λογικά επανέρχεται ο στόπερ Μανσούρ (8/0). Έλειπε πρόσφατα ο εξτρέμ Τζοβάρας (6/1).

Κυριακή 23/11

17.00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

Ο φετινός Πανσερραϊκός είναι με διαφορά η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ακόμη και οι πέντε βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μοιάζουν υπερβολικοί με βάση την εικόνα του στο γήπεδο. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα κάνει το ντεμπούτο του, στη δεύτερη θητεία του στις Σέρρες, ο Ζεράρ Σαραγόσα.



Βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ στον πάγκο. Το παιχνίδι είναι ιδανική ευκαιρία για να «διπλώσει» τις νίκες του στο πρωτάθλημα και να πετύχει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη ο Ισπανός τεχνικός. Το διπλό στο 1,40.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Επέστρεψε στο τιμόνι της ομάδας ο Ισπανός Ζεράρ Σαραγόσα μετά από τέσσερα χρόνια στην Ινδία. Υπάρχουν κάποιοι μακροχρόνιοι τραυματίες που δεν επηρεάζουν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Τζούρισιτς (9/1). Φρέσκοι τραυματισμοί για Κυριακόπουλο (8/0) και Κώτσιρα (3/0), με πιθανότητες συμμετοχής για τον δεύτερο. Πάγια εκτός οι Σάντσες (6/0), Καλάμπρια (7/0), Ντέσερς (2/1). Νέα θλάση ο Πελίστρι.

19.00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε με ήττα στη Λεωφόρο έναν επιτυχημένο κύκλο αγώνων, καθώς προερχόταν από επτά σερί νίκες με θεαματικό ποδόσφαιρο. Εκτός από τους τρεις χαμένους βαθμούς, έχασε και τον παικταρά Κωνσταντέλια. Η απουσία του μικρού μάγου σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα.



Η Κηφισιά είναι η χαρά του ουδέτερου φιλάθλου: παίζει επιθετικό, γρήγορο ποδόσφαιρο με θράσος, αλλά η άμυνά της δεν κρατάει. Μετρά 9/10 Goal/Goal χωρίς να αλλάζει χαρακτήρα όπου κι αν παίζει. Το 2,35 στο Goal/Goal συνεχίζει να αξίζει.

ΠΑΟΚ: Εκτός ο Κωνσταντέλιας. Σταθερά απών και ο Καμαρά (7/0).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Πέντε τιμωρημένοι: Πέρεθ (8/0), Πομπό (10/3), Μποτία (6/0), Ραμίρες (6 συμ.), Παντελίδης (9/6). Προστέθηκε και ο Αντονίσε (9/1). Νοκ άουτ ο Βιγιαφάνιες (6/0).

21.00 ΑΕΚ – Άρης

Ο Χιμένεθ θα χειροκροτηθεί, αλλά θεωρώ ότι θα δυσκολέψει την ΑΕΚ. Ο Άρης θα παρουσιάσει το συνηθισμένο σκληρό παιχνίδι πίσω από την μπάλα, θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έλλειψη αποτελεσματικότητας της ΑΕΚ και θα επιδιώξει να κρατήσει το ματς όσο γίνεται στο 0-0.



Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει περιθώριο για απώλειες. Η ΑΕΚ βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, έχει πέσει 3η και η εικόνα της προβληματίζει, άρα ο Νίκολιτς χρειάζεται τα αποτελέσματα ως σύμμαχο. Ο Άρης του Χιμένεθ είναι στην 7η θέση, χωρίς νίκη εδώ και έξι παιχνίδια. Αν χάσει, θα έχει πρόβλημα. Το under 2,5 στο 1,85.

ΑΕΚ: Τραυματίας γύρισε από την εθνική ο Πιερό (9/2). Κοντά στην επιστροφή ο Ζίνι (2/0). Πάγια εκτός ο Ελίασον (7/0). Εξέτισαν Ρότα (9/0) και Βίντα (6/0).

ΑΡΗΣ: Τιμωρημένος ο Γαλανόπουλος (8/0). Εκτός οι Μεντίλ (5/0), Δώνης (2/1), Μισεούι (5/1), Γένσεν (5/0), Καντεβέρε (5/0).

Δευτέρα 24/11

Η μάχη των ευχάριστων και των δυσάρεστων εκπλήξεων της σεζόν.

18.00 Βόλος – Λεβαδειακός

Οι δύο εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος αναμετρώνται σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Βόλος και Λεβαδειακός μοιράζονται την 4η θέση με 18 βαθμούς. Έχουν απομακρυνθεί από τον φόβο των πλέι άουτ και έχουν αλλάξει στόχο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την προβληματική πορεία του Άρη και να βγουν στην Ευρώπη.



Πιο έτοιμη ομάδα για να το καταφέρει μοιάζει ο Λεβαδειακός — μια ομάδα με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Περιμένω ότι η ομάδα του Παπαδόπουλου θα το παλέψει μέχρι τέλους και θα ποντάρω ότι θα πάρει αποτέλεσμα και στον Βόλο. Το Χ2 Δ στο 1,40.

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισε ο Χέρμανσον (9/0). Ερωτηματικό ο εξτρέμ Θαρθάνα (5/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Αμφίβολη η επιστροφή του στόπερ Χάνα (6/0).

20.00 ΑΕΛ – ΟΦΗ

Απογοητευτική εικόνα και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ δείχνει ομάδα που πιθανότατα θα επιστρέψει στη Β’ κατηγορία. Ο Μαλεζάς πρέπει να βρει τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση. Ο ΟΦΗ δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα με τον Κόντη, έχασε 3-0 στην Τρίπολη και πολύ πιο άνετα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 0-1 από την ΑΕΚ.



Ευάλωτες ομάδες και οι δύο, και οι αδυναμίες τους οδηγούν σε παιχνίδι με γκολ. Δύσκολο να κρατήσει κάποια από τις δύο το μηδέν. Το Goal/Goal στο 1,81.

ΛΑΡΙΣΑ: Τραυματίας καιρό ο μπακ Δεληγιαννίδης (6/0). Λογικά επιστρέφουν οι μεσοεπιθετικοί Ατανάσοφ (9/1), Σαγκάλ (7/0).

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο εξτρέμ Νους (8/1). Επιστρέφει ο καλός μπακ Γκονζάλεθ (5/1).