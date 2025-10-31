Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League της επερχόμενης αγωνιστικής (25-26 & 27/10).

Σάββατο (01/11)

18.00 Βόλος-Παναθηναϊκός

Με κόσμο στο πλευρό του και αέρα από τον Μπενίτεθ πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στον Βόλο. Την επόμενη αγωνιστική, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και αν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια επιστρέφει στην μάχη του τίτλου. Το ματς λοιπόν με τον Βόλο μοιάζει κομβικό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει καλή παράδοση, καθώς μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες ανεξαρτήτως διοργάνωσης σαν φιλοξενούμενος στο Βόλο. Δεν ήταν ανταγωνιστική η ομάδα του Φρανσίσκο στην Τούμπα, το διπλό στο 1,62.

Βόλος: Εξέτισε ο βασικός μεσοεπιθετικός Κόμπα (7/1), αλλά εκτίει τιμωρία ο αμυντικός χαφ Μαρτίνες (7/0).

Παναθηναϊκός: Χτύπησε ξανά μεσοβδόμαδα ο Σάντσες (6/0), τραυματίες οι Μπακασέτας (6/0), Καλάμπρια (7/0), μακροχρόνια οι Ντέσερς (2/1) και Πελίστρι.

19.30 Ατρόμητος-Κηφισιά

Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο η Κηφισιά, σκοράρει όπου και να αγωνίζεται, έχει δυσκολία στο να κρατήσει το μηδέν. Ο Βόκολος πήγε με πίεση στην Κρήτη, το «διπλό» που πήρε τον ισχυροποίησε. Ξέρει όμως πως για να πετύχει κάτι η ομάδα του Περιστερίου, πρέπει να βελτιώσει την εντός έδρας αποτελεσματικότητα της. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν έφερε στο Goal/Goal η Κηφισιά, ήταν το 0-1 με τον Άρη στο Αγρίνιο που είχε μείνει απο το πρώτο μέρος με παίκτη λιγότερο. Το Goal/Goal ψηλά στο 1,93.

Ατρόμητος: Λογικά εκτός ο στόπερ Μανσούρ (8/0), ερωτηματικό ο μπακ, Ούρονεν (7/0), μακροχρόνια ο μπακ Κίνι (4/0) και ο εξτρέμ Τσιλούλης.

Κηφισιά:Τιμωρημένος ο εξτρέμ Αντονίσε (8/2 ασίστ), μακροχρόνιοι ο μπακ Χουχούμης (6/0) και ο στόπερ Πετκόφ (1/0)

20.00 Ολυμπιακός-Άρης

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα με 2-0 την ΆΕΚ και βρίσκεται στο -1 απο τον ΠΑΟΚ. Ο Μεντιλίμπαρ, δικαιώθηκε για την απόφαση του να παίξει με επιθετικό δίδυμο, ενώ η εικόνα του Γιάρεμτσουκ στο κύπελλο 5-0 με τon B;olo ενισχύει αυτή την τακτική. Έχει προβλήματα ο Χιμένεθ, τραυματισμούς κακή φυσική κατάσταση, γκρινιάζει ανοιχτά για τη δουλειά του προκατόχου του, όμως το παλεύει. Δύσκολα αυτός ο Άρης να φύγει με αποτέλεσμα από το Καραϊσκάκης έρχεται όμως ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Αϊντχόφεν δεν περιμένω να το πάει ψηλά το σκορ ο Ολυμπιακός. Ο «άσος» με under 3,5 φτάνει σε απόδοση 2,00.

Ολυμπιακός: Δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους οι Ζέλσον (5/0) και Ορτέγκα (7/1), εκτός με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ο Έσε (8/0).

Άρης: Προέκυψαν νέα προβλήματα εκτός ο μπακ Μεντίλ (5/0), ο εξτρέμ Δώνης (2/1) και ο κίπερ Διούδης (6 συμ). Παραμένουν μακροχρόνιοι εκτός ο ετξρέμ Πέρεθ (2/0), ο μπακ Φρίντεκ (3/1 ασίστ) θα μείνει καιρό εκτός ο φορ Καντεβέρε.

Κυριακή (02/11)

17.30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Τεράστιο «διπλό» σαν εξάποντο παραμονής πέτυχε η ΑΕΛ, που έδειξε πως είναι ανώτερη ομάδα από τον Πανσερραϊκό και έχει ποιότητα, για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Λεβαδειακός δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τον Άρη, κατάφερε όμως και έσωσε τον βαθμό και κράτησε το μαξιλάρι που έχει αποκτήσει για την 8άδα. Η εικόνα πάντως της ομάδας του Παπαδόπουλου, δείχνει πως το 5-8 είναι καπαρωμένο και μπορεί να δώσει μάχη στα Play Offs ακόμα και για την 5ή θέση που είναι και ο μεγάλος στόχος. Ασφαλώς και μπορεί να πάρει αποτέλεσμα και στη Λάρισα, το Χ2Δ λογικά χαμηλό στο 1,38.

ΑΕΛ: Εξέτισε ο μπακ Κοβάσεβιτς (7/0), τραυματίας ο μπακ Δεληγιαννίδης (6/0)

Λεβαδειακός:Έλειψαν στα τελευταία ο στόπερ, Χάνα (6/0), ο φορ Όζμπολτ (6/3) και ο εξτρέμ Λαγιούς (7/3).

19.30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ

Με πολλές απουσίες αναμένεται να παρουσιαστεί ο Πανσερραϊκός με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Λουτσέσκου, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει εντυπωσιακή πρόσφατη παράδοση στις Σέρρες. Στα δύο χρόνια που βρίσκεται ο Πανσερραϊκός στην πρώτη κατηγορία έχει πάειτ τρεις φορέςκαι μετράει ισάριθμες νίκες όλες με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ. Οι κακές γλώσσες λένε πως ο προπονητής του Πανσερραϊκού Ιταλός και πρώην βοηθός του Λουτσέσκου, Μπάτσι, θα φύγει μετά το τέλος του αγώνα.

Το «διπλό» με ασιατικό χάντικαπ 1,5, καθώς πιστεύω πως θα συνεχίσει το σερί και πληρώνει 1,82.

Πανσερραϊκός: Τέσσερις θα εκτίσουν ποινή, τιμωρημένοι ο βασικός μπακ Λύρατζης (8/0), ο στόπερ Ντε Μάρκο (8/1) και οι μέσοι Λιάσος (8/0), Ρούμιαντσεφ (4/0).

ΠΑΟΚ: Τιμωρημένος με κάρτες ο Ζίβκοβιτς (8/1), τραυματίες οι Καμαρά (7/0), Λόβρεν (8/0), Σάστρε (4/0), ερωτηματικό ο Γιακουμάκης (8/1) που ταλαιπωρούνταν από ίωση. Ίσως επανέλθει ο Πέλκας.

21.00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Προβλήματα βγάζει η ΆΕΚ. Η εικόνα της ομάδας στα δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ εντός 0-2, με Ολυμπιακό εκτός 2-0 δεν ήταν αυτή που έπρεπε, ενώ άθλια ήταν και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με την Ηλιούπολη. Η ομάδα φωνάζει πως δεν έχει καθαρό 6άρι, πως μεσοαμυντικά είναι αργή και το γεγονός αυτό δημιουργεί μία συνολική δυσλειτουργία. Ασφαλώς το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο για την ομάδα του Νίκολιτς και περιμένω να επιστρέψει στις νίκες. Αν δεν κερδίσει θα δημιουργηθεί μία εσωστρέφεια που θα μοιάζει αβάσταχτη. Η ομάδα του Αγρινίου πήρε τέσσερις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια του Αναστασίου και βαθμολογικά είναι πιο άνετη. Η εικόνα της πάντως δεν είναι για να κάνει «ζημιά» σε μεγάλο, ούτε η εικόνα της ΑΕΚ για να πάει πολύ ψηλά το σκορ. Λογική επιλογή ο «άσος» με under 3,5 στο 1,92.

ΑΕΚ: Νέο πρόβλημα ο Γιόβιτς (7/1), εκτός ο Ελίασον (7/0), σταθερά ο Ζίνι (2/1).

Παναιτωλικός: Χτύπησε ο αριστερός μπακ Αποστολόπουλος (4/0), κάρτες κι ο επίσης αριστερός μπακ Μανρίκε (8/0). Ερωτηματικό ο μεσοαμυντικός, Γκαρθία (4/0).

Δευτέρα (03/11)

17.00 Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ

Αλλαγή σελίδας μετά το άθλιο ξεκίνημα για τον ΟΦΗ. Ο Ράσταβατς χαιρέτησε τη θέση του πήρε ο Κόντης, για να περάσει ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο στην ομάδα. Ο Αστέρας, παραμένει τελευταίος και έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει για δεύτερη φορά φέτος στην Τρίπολη καθώς σε αυτό το γήπεδο, έχει πετύχει μία από τις δύο φετινές του νίκες καθώς έπαιξε σαν τυπικά γηπεδούχος το νικηφόρο παιχνίδι με 3-0 κόντρα στον Άρη. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν πολύ χειρότερα απο ότι είχαν συνηθίσει και βλέπουν τον αγώνα σαν ευκαιρία για να κάνουν restart. Περιμένω επιθετική προσέγγιση από τους Κόουλμαν και Κόντη, το Goal/Goal στο 1,91.

Αστέρας Τρίπολης: Φρέσκα προβλήματα ο χαφ Μούμο (8/0) και ο μπακ Άλχο (6/0).

ΟΦΗ: Αμφίβολος ο φορ Ράκονιατς (7/0), εξέτισε ο Ανδρούτσος (6/1), τραυματίας ο μπακ Γκονζάλεθ (5/1).