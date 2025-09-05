Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για την επερχόμενη αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Λευκορωσία και της Δανίας με τη Σκωτία (05/09, 21:45).

Η Εθνική μας ομάδα, έχει εντυπωσιάσει στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και 8-0-2 είναι το ρεκόρ σε επίσημα και φιλικά του νέου μας ομοσπονδιακού με 22-6 τέρματα. Παρουσιάζει μία νεανική και σπάνια για το ποδόσφαιρο μας ταλαντούχα ομάδα.

Συνέχεια από την Γλασκώβη.

Στα φιλικά του Ιουνίου ρίξαμε δύο 4άρες σε Βουλγαρία και Σλοβακία, όμως πρέπει να κρατήσουμε σαν τελευταίο σταθμό πριν το σημερινό παιχνίδι με την Λευκορωσία, το τελευταίο επίσημο που έχουμε δώσει. Το εκτός έδρας παιχνίδι στην Γλασκώβη. Σε έναν αγώνα που υπήρχε άγχος, καθώς είχαμε ηττηθεί με 0-1 στο Καραϊσκάκης από τους Σκωτσέζους και χρειαζόμασταν νίκη με δύο τέρματα για να πάρουμε την άνοδο στην 1η κατηγορία. Υπήρχε στόχος, όμως το διακύβευμα δεν ήταν τόσο ισχυρό, καθώς η άνοδος δεν σε πηγαίνει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.

Ενδεκάδα γεμάτη νιάτα, ταλέντο, ποιότητα.

Σε αυτήν την πραγματικότητα λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς πήρε ένα ρίσκο, που αποδείχτηκε ευεργετικό. Έβαλε μέσα όλα τα νέα παιδιά. Παρουσίασε μία νεανική ενδεκάδα, με τερματοφύλακα τον Τζολάκη στα δύο άκρα τους Βαγιαννίδη, Γιαννούλη, τους Κουλιεράκη, Μαυροπάνο αμυντικό δίδυμο, τους Μουζακίτη, Ζαφείρη στον άξονα, Κωνσταντέλια μπροστά τους, Καρέτσα, Τζόλη περιφερειακά του Παυλίδη.

Η εικόνα βγαλμένη από τα πιο τρελά μας όνειρα. Χάθηκε η μπάλα και παίζοντας πραγματικά ελκυστικό ποδόσφαιρο η Εθνική μας κέρδισε με 0-3 τους Σκωτσέζους και μας γέμισε όνειρα. Παρουσιάσαμε μία ποδοσφαιρική πρόταση, που όχι μόνο είναι ικανή να μας πάει στο Μουντιάλ, αλλά μας κάνει να ονειρευόμαστε και μία εντυπωσιακή πορεία.

Τα σημαντικά ξεκινάνε σήμερα.

Τα σημαντικά όμως ξεκινάνε σήμερα. Ο στόχος και η ελπίδα είναι να επιστρέψουμε μετά από 12 χρόνια στις μεγάλες διοργανώσεις. Κληρωθήκαμε σε όμιλο με Δανία, Λευκορωσία, Σκωτία και την απευθείας πρόκριση παίρνει μόνο ο πρώτος.

Πλάνο και για τα δύο παιχνίδια.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκης, σήμερα (05/09, 21:45) με την Λευκορωσία και την Δευτέρα (08/09, 21:45) με την Δανία. Η λογική λέει πως ο Γιοβάνοβιτς έχει πλάνα και για τα δύο παιχνίδια. Πιστεύω πως θα έχει στο μυαλό του, πως ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αγώνες, θα πρέπει οι δύο ενδεκάδες να έχουν κάποιες αλλαγές. Αυτό που περιμένω με ενδιαφέρον να δω, αν η λογική του ειδικά στο παιχνίδι με την Δανία την Δευτέρα, θα είναι να πάει με την ομάδα της Γλασκώβης ή αν το ισχυρό διακύβευμα θα τον κάνει να χρησιμοποιήσει την εμπειρία.

Δεν είναι σε θέση να μας κοντράρουν.

Σε κάθε περίπτωση οι Λευκορώσοι δεν είναι σε θέση να μας κοντράρουν. Στα Προκριματικά του Ευρωπαϊκού του 2024 τερμάτισαν στην 4ή θέση με 12 βαθμούς και 9-14 γκολ σε όμιλο με Ρουμανία (22), Ελβετία (17), Ισραήλ (15), Κόσοβο (11), Ανδόρα (2).

Στο πρόσφατο Nations League αγωνίστηκαν σε όμιλο της Γ’ κατηγορίας και πήραν την 3ή θέση με 7 βαθμούς 3-4 τέρματα σε όμιλο με Βόρεια Ιρλανδία 11, Βουλγαρία 9, Λουξεμβούργο 3.

Ο Ισπανός προπονητής τους Κλάος Άλος Φερέρ, αναμένεται να παρουσιάσει έναν συντηρητικό σχηματισμό στο Καραϊσκάκης που θα μετατρέπεται από 5-4-1 σε 3-4-3. Στην κορυφή της επίθεσης ο 18 χρονος Μελνιτσένκο που αγωνίζεται στην Β’ ομάδα της Πόρτο, πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής μοιάζει ο Γκρόμικο που αγωνίζεται στην Καϊράτ. Δεν πιστεύω πως μπορούν να μας βάλουν δύσκολα. Καθαρή νίκη της Εθνικής με ασιατικό χάντικαπ 1,5 προσφέρεται σε απόδοση 1,70.

Η μάχη θα δοθεί με την Δανία.

Τους Σκωτσέζους τους γνωρίσαμε καλά από τα πρόσφατα διπλά παιχνίδια του Μαρτίου για τα πλέι οφ. Δεν μοιάζουν ικανοί για να μας στερήσουν την διάκριση. Ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η έμπειρη Δανία και περιμένω την Δευτέρα (08/09, 21:45) η μάχη να γίνει ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους, ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Στο 1,60 δίνεται ο άσος των Δανών απέναντι στους Σκωτσέζους.