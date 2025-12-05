Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League, που «έρχονται» το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα (06-07-08/12).

Σάββατο (06/12)

17.00 Ολυμπιακός-ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός έχει πατήσει στην κορυφή απ’ τη 10η αγωνιστική και έχει την ευκαιρία κερδίζοντας τον ΟΦΗ, να κλείσει πρώτος τον πρώτο γύρο της κανονικής πορείας του πρωταθλήματος. Ο ΟΦΗ είναι πολύ σοφτ, δέχεται εύκολα το γκολ και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει την παραμικρή βελτίωση με τον Κόντη στον πάγκο. Η λογική λέει πως με την ποιότητα και την πληθώρα επιθετικών λύσεων που έχει ο Ολυμπιακός, θα κερδισει με καθαρό σκορ. Ο «άσος» με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1,42.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τραυματίες οι Ρέτσος (11/2), Πασχαλάκης, «μέσα» οι Τσικίνιο (11/4) και Ποντένσε (9/2).

ΟΦΗ: Κάρτες ο επιθετικός Σαλσέδο (10/2) και ο μεσοεπιθετικός Αποστολάκης (10/1), τραυματίας ο μέσος Νέιρα (8/2).

20.30 Βόλος-Κηφισιά

Δεν σταματά ο Βόλος να κάνει την προσπάθεια του για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία. Μετά την εντός έδρας ήττα απ’ τον Λεβαδειακό στη μάχη των δύο μεγάλων εκπλήξεων της σεζόν, κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Φεράντο έμεινε πολύ ψηλά στη βαθμολογία στο +9 απο τη 8η θέση. H Κηφισιά μετά απο ένα ρεκόρ με 9/10 Goal Goal, έφερε δύο παιχνίδια στο Νο Goal. Ηττήθηκε με 3-0 στην Τούμπα κέρδισε με 3-0 τον Πανσερραϊκό. Φεράντο και Λέτο είναι επιθετικοί προπονητές, ρισκάρουν και δύσκολα η μεταξύ τους μάχη να μην έχει γκολ και απο τους δύο. To Goal Goal στο 1,91.

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισε ο μπακ Φορτούνα (9/1), έμεινε εκτός στα δύο τελευταία ο μεσοεπιθετικός Χουάνπι (11/2).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Επιστρέφουν ο φορ Τετέι (11/4), ο εξτρέμ Παντελίδης (10/6) και ο χαφ Ρουκουνάκης (3/0). Τραυματίας ο μέσος Βιγιαφάνιες (6/0).

Κυριακή (07/12)

17.00 Asteras AKTOR-Λεβαδειακός

Σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Ο Λεβαδειακός θέλει να κρατήσει την απόσταση απο τον ανταγωνισμό για την 5ή θέση, ο Asteras AKTOR βρίσκεται στο -4 απο την 8άδα. Βρέθηκε ακόμη και στην τελευταία θέση, είναι δεδομένο πως δεν ανήκει στις ομάδες που θα παίξουν για την παραμονή τους και ο στόχος τους είναι η πρώτη 8άδα. «Τρέχει» ένα αήττητο τεσσάρων αγώνων 2-2-0 και είναι σημαντικό να το επεκτείνει στο παιχνίδι με την] σπουδαία ομάδα του Παπαδόπουλου. Αυτόν τον Λεβαδειακό στο μηδέν εύκολα δεν τον κρατάς, ο Αστέρας βρίσκει μομέντουμ, παίζει στην έδρα του και θα παλέψει για να πάρει κάτι από το παιχνίδι, θα πάω με το Goal Goal στο 1,80.

ASTERAS AKTOR: Εκτός ο χαφ Τσίκο (5/1) κι ο μπακ Άλχο (8/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Αμφίβολος ο στόπερ Χάνα (6/0), τραυματίας στα τελευταία εξτρέμ Λαγιούς (9/3).

17.30 ΑΕΛ-Παναθηναϊκός

Στη Λάρισα κυκλοφορούν φήμες, πως ασκείται πίεση στον Μαλεζά για να παραιτηθεί και έχει υπάρξει προφορική συμφωνία με τον Παντελίδη. Προς το παρόν ο προπονητής της ΑΕΛ δεν παραιτείται δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μετά τον αγώνα. Η αλήθεια είναι πως η παρουσία του Μαλεζά δεν έχει φέρει την παραμικρή βελτίωση. Δεν πηγαίνει να δώσει στις καλύτερες δυνατές συνθήκες το παιχνίδι η ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Μπενίτεθ, θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τον σκληρό τρόπο που ήρθε η ήττα απο την ΑΕΚ. Πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χτυπήσει, χρειάζεται όμως προσοχή για να μην κινδυνεύσει να χάσει την 4άδα. Το διπλό στο 1,56.

ΛΑΡΙΣΑ: Εξέτισε στο Κύπελλο ο επιθετικός Γκαράτε (11/2), τιμωρημένος ο αρχηγός/στόπερ Παντελάκης (8/0), εκτός ομάδας ο μεσοεπιθετικός Ουάρντα (7/1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Τσιριβέγια (11/0), εξέτισε ο Τουμπά (10/2), τραυματίες παραμένουν οι Κυριακόπουλος (8/0), Σάντσες (6/0), Πελίστρι, Λαφόντ (5 συμ.).

19.30 ΠΑΟΚ-Άρης

Το ντέρμπι με τον Άρη πάντα κρύβει δυσκολίες για την ομάδα του Λουτσέσκου. Μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες έπαιξαν στο Βικελίδης, με τον Άρη να έχει μεγαλύτερο κίνητρο και τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να του κάνει τη… ζημιά στην τελευταία φάση του αγώνα. Το μεγάλο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ ήρθε στη Λειβαδιά. Σε έναν αγώνα που η ομάδα του Λουτσέσκου έβγαλε χαρακτήρα, καθώς κατάφερε και πήρε την νίκη με παίκτη λιγότερο. Η νίκη στη Λειβαδιά κράτησε τον ΠΑΟΚ στο -2 απο τον Ολυμπιακό, θα μου κάνει εντύπωση να πετάξει αυτή τη νίκη στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν νομίζω πως αυτός ο Άρης είναι σε θέση να κάνει …ζημιά στην Τούμπα. Ο «άσος» στο 1,57.

ΠΑΟΚ: Εξέτισε μεσοβδόμαδα ο Μεϊτέ (12/0), λογικά δεν θα ρισκάρει ο Κωνσταντέλιας(8/3) που λείπει τον τελευταίο μήνα.

ΑΡΗΣ: Τραυματίες παραμένουν οι Σούντμπεργκ (5/0), Αλφαρέλα (5/0), Μεντίλ (5/0), Δώνης (2/1), Καντεβέρε (5/0)

21.30 ΑΕΚ-Ατρόμητος

Το καλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν «τρέχει» η ΑΕΚ, σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο του 2025. Κέρδισε πολύ πιο άνετα απο ότι δείχνει το τελικό 1-0 τον Άρη, ακολούθησε ο θρίαμβος επί της Φιορεντίνα με 0-1, το εντυπωσιακό «διπλό» με 2-3 στη Λεωφόρο και η νίκη 4άδας επί του ΟΦΗ 2-0 για το Κύπελλο. Βγάζοντας ένα δύσκολο πρόγραμμα βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους της. Ο Ατρόμητος δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα στην έδρα του, τρέχει ρεκόρ 0-2-4 και είναι πιο ανταγωνιστικός εκτός έδρας. Δεν πηγαίνει ψηλά το σκορ η ΑΕΚ, ο «άσος» απο το 1,29 στο 1,98 με under 3,5.

ΑΕΚ: Προς επιστροφή οι Ελίασον (7/0), Κουτέσα (9/0), αμφίβολος ο Μάνταλος (11/2), τραυματίες Πιερό (9/2), Ζίνι (3/2).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κάρτες ο χαφ Μίχορλ (12/1).

Δευτέρα (08/12)

18.00 Πανσερραϊκος-Παναιτωλικός

Με διαφορά η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, δύσκολα αν δεν γίνουν μεταγραφές τον Ιανουάριο να μπορέσει να σώσει τν χρονιά. Όλα δείχνουν πως θα έχει τη θέση της περσινής Λαμίας. Δεν έχει βοηθήσει η αλλαγή προπονητή στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, δύο ήττες με 3-0 μετρά ο Πανσερραϊκός. Σοβαρά βελτιωμένος ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου. Ρεκόρ 2-2-2 απο την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα του Αγρινίου στο πρωτάθλημα που την έχει ανεβάσει στη 9η θέση στο -3 απο την 8άδα, στο +5 απο την παραμονή. Περιμένω να πάρει αποτέλεσμα ο Παναιτωλικός και να μην πάει ψηλά το σκορ το Χ2Δ under 3,5 στο 1,88.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένος ο μέσος Λιάσος (11/0).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τραυματίες οι στόπερ Στάγιτς (9/0), Σιέλης (9/0) και ο μπακ Αποστολόπουλος (4/0).