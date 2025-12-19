Σάββατο (20/12)

Νιούκαστλ – Τσέλσι

Η πορεία της στη φετινή Premier League δεν είναι αυτή που περίμεναν στην Νιούκαστλ και σίγουρα δεν υπάρχει η ανάλογη συνέχεια με την περσινή σεζόν. Χάρη πάντως στη δύναμη του Σεντ Τζέιμς Παρκ και σε ένα ρεκόρ 5-1-2 εντός έδρας βρίσκεται στη 12η θέση, σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την 5άδα.

Μπορεί να ακούγεται άσχημο πλασάρισμα η 12η θέση, όμως οι διαφορές είναι μικρές. Ο Μαρέσκα βλέπει χαρούμενος να επιστρέφει και να μπορεί να υπολογίζει κανονικά τον Πάλμερ, σε συνεχόμενα παιχνίδια. Όσο παίζει και βρίσκει ρυθμό ο Πάλμερ τόσο θα ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας του. Φρέσκια απουσία του Μπερν, που δεν θα είναι διαθέσιμος για τους γηπεδούχους.

Πιστεύω πως το παιχνίδι θα έχει πάνω από 1,5 γκολ και δεν θα χάσει η Τσέλσι. Στο 1,83 το X2Δ με over 1,5.

Τότεναμ – Λίβερπουλ

Παρότι έχει κάνει δυνατές μεταγραφές, φέρνοντας ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου όπως οι Σίμονς, Κούντους, Κόλο Μουανί η Τότεναμ δεν μπορεί να ξεπεράσει τον soft χαρακτήρα της. Λυγίζει εύκολα, μοιάζει σαν να παρατάει παιχνίδια και δεν έχει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της. Υποδέχεται τη Λίβερπουλ που φέτος έχει τα θέματα της. Ο Σλοτ δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το ακριβό ρόστερ που έχει στα χέρια της, η ιστορία με τον Σαλάχ ασφαλώς και έχει επηρεάσει όλη την ομάδα. Αυτό το διάστημα δεν θα τον έχει έτσι κι αλλιώς καθώς πήγε στο Copa Africa.

Δέκα συνεχόμενα παιχνίδια των δύο ομάδων στην Premier League έχουν έρθει στο Goal/Goal, στην κατάσταση που βρίσκονται φέτος οι άμυνες των δύο ομάδων, μοιάζει δύσκολο να σπάσει το σερί. Το Goal/Goal στο 1,60

Κυριακή (21/12)

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

Η Βιγιαρεάλ κάνει μία εντυπωσιακή σεζόν στο πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 3η θέση στο -8 από την πρωτοπόρο, Μπάρτσα, με δύο όμως παιχνίδια λιγότερα. Αντίθετα στο Champions League απογοητεύει. Αποκλείστηκε και μαθηματικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της League Phase, γνωρίζοντας ήττες από θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες, όπως η Πάφος και εντός η Κοπεγχάγη. Η Μπαρτσελόνα έχει πατήσει το γκάζι και έκανε το -5 σε +4 από τη Ρεάλ. Αυτές τις ομάδες, που προσπαθούν να παίξουν μπάλα, να βγάλουν επιθετικότητα και είναι αδύναμες πίσω, τύπου Μπέτις και Βιγιαρεάλ, παραδοσιακά εκτός έδρας της κερδίζει. Στο Ελ Μαδριγάλ μετράει άλλωστε έξι σερί νίκες. Το «διπλό» στο 1,85.

Σάββατο

14.30 Νιούκαστλ-Τσέλσι Χ2Δ over 1,5@ 1,83

19.30 Τότεναμ-Λίβερπουλ Goal Goal@ 1,60

Κυριακή

17.15 Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 2@ 1,85