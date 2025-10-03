Διαβάστε τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς της Stoiximan Super League το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (04 & 05/10).

Σάββατο 04/10

18.00 ΟΦΗ – Άρης

Στην Τρίπολη θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Ο Ράσταβατς μοιάζει να έχει υποχρέωση νίκης, καθώς το ξεκίνημα είναι άθλιο και έρχεται διακοπή. Ο ΟΦΗ βρίσκεται στη 12η θέση, με 3 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Την περασμένη αγωνιστική πλήρωσε την επιπόλαιη ενέργεια του Σενγκέλια να τραβήξει τα μαλλιά του Άντονιτς, που έφερε την αποβολή του, και ήρθε η σκληρή ήττα με 1-3 από την Κηφισιά. Ο Χιμένεθ έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά το 1-1 στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό μοιάζει με πισωγύρισμα. Μία μάχη ανάμεσα σε Ράσταβατς – Χιμένεθ δύσκολα θα φέρει πολλά γκολ. Το under 2,5 στο 1,85.

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο εξτρέμ Σενγκέλια (4/0). Συνεχίζουν εκτός οι μεσοεπιθετικοί Φούντας (3/0) και Θεοδοσουλάκης (3/0).

Άρης: Πρόβλημα με τον σημαντικό μέσο Ράτσιτς (5/0). Τραυματίας σταθερά ο μεσοεπιθετικός Πέρεθ (2/0). Τρέχει να προλάβει ο Γένσεν (2/0).

18.00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Προβληματικό ξεκίνημα και για τους δύο, που μοιράζονται την τελευταία θέση με 2 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός, δίχως να είναι καλύτερος, πήρε δύο ισοπαλίες με 1-1 στα δύο τελευταία του παιχνίδια με Ατρόμητο (εντός) και Άρη (εκτός). Ο Αστέρας προέρχεται από την καλύτερή του φετινή εμφάνιση, στο 3-3 με τον ΠΑΟΚ. Έρχεται διακοπή και ο χαμένος θα μείνει μόνος τελευταίος, κάτι που –καταλαβαίνετε– θα φέρει σε δύσκολη θέση τους προπονητές των δύο ομάδων. Ο Αστέρας έδειξε με τον ΠΑΟΚ πως έχει την ποιότητα να γυρίσει την κατάσταση. Δεν πιστεύω πως θα ηττηθεί ο Αστέρας, δεν περιμένω όμως να πάει ψηλά το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,78.

Πανσερραϊκός: Νοκ άουτ ο βασικός χαφ Ομεονγκά (3/0). Μακροχρόνια τα υπόλοιπα προβλήματα.

Αστέρας: Τραυματίας ο εξτρέμ Μεντιέτα (3/0), τιμωρημένος ο μπακ Πομόνης (2/0).

20.00 ΑΕΛ – Βόλος

Δεν έχει κερδίσει, όμως έχει πάρει 4 ισοπαλίες η ΑΕΛ, σε δύσκολες συνθήκες. Το εντός έδρας 1-1 με την Κηφισιά δεν ήταν επιτυχία, όμως έβγαλε χαρακτήρα και επέστρεψε στην Τρίπολη από 2-0 σε 2-2. Ακολούθησε το 1-1 με την ΑΕΚ και η ισοπαλία στο Περιστέρι ξανά με 1-1, παίζοντας από το 23ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Τρομερές εμφανίσεις από τον χαφ Αντόνοφ, μεγάλη προσθήκη ο Ουάρντα. Ο Χουάν Φεράντο είναι επιθετικογενής προπονητής και φέρνει συχνά Goal/Goal, που βρίσκεται σε απόδοση 1,93.

ΑΕΛ: Τιμωρημένος ο αρχηγός/φορ Πασάς (6/2).

Βόλος: Σταθερά απουσιάζουν ο αρχηγός/μέσος Τσοκάνης και ο χαφ Πίντσι.

Κυριακή 05/10

18.00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Στο Περιστέρι θα διεξαχθεί η αναμέτρηση και στη συνέχεια η Κηφισιά θα χρησιμοποιεί ως έδρα τη Νεάπολη. Τρομερό ξεκίνημα για την ομάδα του Λέτο, που βγάζει θάρρος, επιθετικότητα και έχει πάρει ήδη 7 βαθμούς, βρισκόμενη στην 6η θέση. Η ΑΕΚ έχει ποιότητα στις μεσοεπιθετικές θέσεις, όμως είναι η πρώτη φορά στο πρωτάθλημα που θα δώσει παιχνίδι μετά από ευρωπαϊκό αγώνα ομίλων. Στη Σλοβενία έβγαλε αμυντικά θέματα. Φαβορί η ΑΕΚ, στο χέρι της να κερδίσει, θεωρώ όμως υπερβολικά χαμηλές τις αποδόσεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που σκοράρει. Αουτσάιντερ που έχει το γκολ πάντα είναι επικίνδυνο, ενώ η ΑΕΚ έρχεται από απαιτητικό παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης. Πιστεύω πως θα χρειαστεί δύο γκολ για να κερδίσει η ΑΕΚ. Το Goal/Goal ψηλά στο 2,42.

Κηφισιά: Δύσκολα ξανά οι χαφ Βιγιαφάνιες, Εσκιβέλ και ο αμυντικός Πέτκοφ.

ΑΕΚ: Λείπουν σταθερά οι Περέιρα και Ζίνι (2/1).

18.00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Υψηλούς στόχους έχει η Λιβαδειά, που παλεύει όλα τα παιχνίδια. Η ομάδα του Παπαδόπουλου θέλει να διεκδικήσει ακόμη και την 5η θέση. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει παιχνίδια όπως αυτό με τον Παναιτωλικό εντός να τα κερδίζει. 4 βαθμούς, όλους στη Θεσσαλονίκη, έχει μαζέψει ο Παναιτωλικός, που μετράει 3 ήττες εντός έδρας. Προέρχεται από ήττα στις καθυστερήσεις από τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι πάντως που δεν άξιζε να πάρει τίποτα. Δεν θυμίζει την περσινή σκληρή ομάδα του Πετράκη. Σαφώς για πιο μεγάλα πράγματα η Λιβαδειά. Ο άσος στο 1,75.

Λεβαδειακός: Συνεχίζουν εκτός ο εξτρέμ Βέρμπιτς (3/1) και ο μεσοεπιθετικός Μπάλτσι (2/0).

Παναιτωλικός: Τραυματίας αποχώρησε ο μέσος Μπουχαλάκης, αλλά όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

20.30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Κομβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Θα υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση ήττας. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από αρνητικό σερί 5 αγώνων χωρίς νίκη. Ξεκίνησε η ελεύθερη πτώση από την τεσσάρα στο Κύπελλο με τον Λεβαδειακό. Ακολούθησαν δύο εντός έδρας 0-0 (Μακάμπι, Παναιτωλικός), σε παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, και φάνηκε η έλλειψη φορ. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα κέρδιζε 1-3, όμως ήταν εντελώς ασύνδετος, με παθητική άμυνα, και ήρθε το σκληρό 3-3. Στο Βίγο είχε ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση και ηττήθηκε με 1-0. Ο Ολυμπιακός δείχνει ένα επίπεδο πάνω, είναι γεμάτος με λύσεις και μοιάζει πως πρέπει να παίξει πολύ άσχημα για να ηττηθεί στην Τούμπα. Το Χ2Δ στο 1,50.

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ παραμένει ο Πέλκας (3/2).

Ολυμπιακός: Τραυματίες οι Ροντινέι (3/0), Γιάρεμτσουκ.

21.30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Κεκλεισμένων των θυρών. Κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα πήγαιναν καλά με τον Κόντη, όλα έδειχναν πως πηγαίναμε σε παραμονή του, όμως ήρθαν αλλοπρόσαλλες αλλαγές με τη Γκόου Αχέντ Ίγκλς και ήρθε μία ταπεινωτική ήττα. Σε μεγάλο βαθμό, η παράταση χρόνου για τον Κόντη μοιάζει να εξαρτάται από αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος κέρδισε στην πρεμιέρα τον Παναιτωλικό, όμως η συνέχεια ήταν απογοητευτική. Έχει πάρει μόλις 2 βαθμούς: την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό και την εντός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ, σε ένα παιχνίδι που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 23ο λεπτό και πήρε νωρίς προβάδισμα με πέναλτι. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει αυτό το παιχνίδι, όμως η εικόνα της ομάδας δεν πείθει για ποντάρισμα σε χαμηλές τιμές. Δεν μου δίνει το δικαίωμα ούτε η εικόνα του Ατρομήτου να ψάξω την έκπληξη. No bet.

Παναθηναϊκός: Τραυματίας ο Πελίστρι. Πιθανότητες επιστροφής για Ντέσερς (2/1) και Ντραγκόφσκι.