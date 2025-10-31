Σάββατο 01/11

Λειψία-Στουτγκάρδη

Η Μπάγερν δείχνει να μην έχει αντίπαλο στη φετινή Μπουντεσλίγκα. Ακόμη δεν έχει χάσει βαθμό σε 8 παιχνίδια και μετράει 30-4 τέρματα. Ακολουθούν στην κούρσα η Λειψία με 19 βαθμούς και η Στουτγκάρδη με 18. Η Λειψία ταπεινώθηκε την πρώτη αγωνιστική, χάνοντας με 6-0 στο Μόναχο. Τη δεύτερη αγωνιστική, οι οπαδοί, σε ένδειξη στήριξης, ύψωσαν πανό που έγραφε πως «το πρωτάθλημα τώρα αρχίζει». Οι παίκτες της Λειψίας τους δικαίωσαν, μετράνε 6 νίκες και, με σπουδαία εμφάνιση, πήραν 1-1 στο Βεστφάλεν από τη Ντόρτμουντ.

Παράδοση

Φορμαρισμένη, όμως, είναι και η Στουτγκάρδη, η οποία ξεκίνησε με 2 ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια και τρέχει 5 νίκες στη σειρά. Η μεταξύ τους παράδοση δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο. Στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας, έχει επιβεβαιωθεί το Goal Goal με Over 2,5, που δίνεται στο 1,62.

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν

Η Μπάγερν μετράει 8/8 στη Μπουντεσλίγκα και μοιάζει δύσκολο να βρεθεί ομάδα που θα την απειλήσει στην κούρσα για την κατάκτηση της φετινής Μπουντεσλίγκα. Η Λεβερκούζεν της πήρε το προπέρσινο πρωτάθλημα και με τον Αλόνσο είχε δημιουργήσει μία καλή παράδοση, καθώς δεν είχε ηττηθεί για το πρωτάθλημα σε 6 συνεχόμενα παιχνίδια.

Δεν είναι ίδια χωρίς Αλόνσο

Η Μπάγερν, φυσικά, πήρε το αίμα της πίσω στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς, κερδίζοντας την δύο φορές. Η Λεβερκούζεν δεν είναι η ίδια ομάδα χωρίς τον Αλόνσο και η άμυνά της είναι για τα θηρία. Η Μπάγερν έχει να την κερδίσει από τις 30/9/2022 για το πρωτάθλημα και περιμένω να κερδίσει, πληρώνοντας και το over 2,5. Ο άσος με over 2,5 δίνεται στο 1,47.

Τότεναμ-Τσέλσι

Με καλή ενδεκάδα αντιμετώπισε ο Φρανκ το παιχνίδι του Λιγκ Καπ με την Νιούκαστλ. Δεν ήταν καλή η εικόνα και ηττήθηκε με 2-0. Συνολικά, η Τότεναμ είναι ομάδα με διακυμάνσεις. Στην καλή της ημέρα, βλέπεις το ρόστερ και νιώθεις πως είναι για μεγάλα πράγματα, ενώ σε άλλες στιγμές πραγματοποιεί προβληματικές εμφανίσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Τότεναμ με 17 βαθμούς βρίσκεται εντός τετράδας.

Να διορθώσει την ήττα από τη Σάντερλαντ

Την ήττα από τη Σάντερλαντ θέλει σίγουρα να διορθώσει η Τσέλσι. Η ομάδα του Μαρέσκα έπεσε στην 9η θέση, μόλις στο -3 από την τετράδα. Στο Λιγκ Καπ κέρδισε με 3-4 στο Μολινό. Λείπει η ηρεμία και η κατεύθυνση που δίνει ο Πάλμερ στην ομάδα, ο οποίος μπήκε στις προπονήσεις, αλλά ο Μαρέσκα αυτή τη φορά πιθανότατα δεν θα ρισκάρει τη γρήγορη χρησιμοποίησή του. Η Τότεναμ μετράει 4/5 πρόσφατα Goal Goal στο πρωτάθλημα, η Τσέλσι 5/6. Η επιθετικότητα της ομάδας του Μαρέσκα και η ανάγκη να διορθώσει το λάθος της προηγούμενης αγωνιστικής, σε συνδυασμό με τον ασταθή χαρακτήρα της Τότεναμ, οδηγούν στο Goal Goal με απόδοση 1,60.

Κυριακή 02/11

Μίλαν-Ρόμα

Η Μίλαν έκανε το λάθος με την Πίζα. Την περασμένη Παρασκευή έμεινε στο 2-2 σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει. Μεσοβδόμαδα ήταν σοβαρή στο Μπέργκαμο και πήρε την ισοπαλία. Με αυτούς τους 4 χαμένους βαθμούς, βρίσκεται στην 4η θέση, στο -3 από Νάπολι και Ρόμα. Είναι περίεργο, περιμέναμε από τον Γκασπερίνι να κάνει πιο επιθετική τη Ρόμα, αλλά αυτός την έχει βελτιώσει σημαντικά στο αμυντικό κομμάτι. Έχοντας μόλις 4 τέρματα παθητικό, έχει την καλύτερη άμυνα στη Σέριε Α. Οι δύο ομάδες παίζουν με τριάδες στην άμυνα και έχουν ως πρώτο μέλημα την καλή αμυντική λειτουργία. Η διαφορά είναι ότι ο Αλέγκρι ακολουθεί το 3-5-2, ενώ ο Γκασπερίνι συνήθως θέλει 3 παίκτες στην επίθεση και πηγαίνει σε 3-4-3. Σημαντικό που είναι σε φόρμα ο Ντιμπάλα για τη Ρόμα. Πιστεύω πως η Μίλαν δεν θα ηττηθεί, αλλά δεν θα ανέβει και πολύ το σκορ. Θα πάρω το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,62.

Σάββατο 01/11

16:30 Λειψία-Στουτγκάρδη – Goal/Goal & Over 2,5 @ 1,62

19:30 Μπάγερν-Λεβερκούζεν – 1 & Over 2,5 @ 1,47

19:30 Τότεναμ-Τσέλσι – Goal/Goal @ 1,60

Κυριακή 02/11

21:45 Μίλαν-Ρόμα – 1ΧΔ & under 3,5 @ 1,62