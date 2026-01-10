Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα πρώτα ματς της Stoiximan Super League εντός του νέου έτους!

Σάββατο 10/01

17.00 Κηφισιά–ΑΕΛ

Η πρώτη εμφάνιση χωρίς τους Τετέη και Παντελίδη ήταν ενθαρρυντική για την Κηφισιά. Η ομάδα του Λέτο κράτησε τα θετικά στοιχεία της και κατέφερε να πάρει την πρόκριση κερδίζοντας 0-1 στον Βόλο. Έχει δείξει πως είναι ανώτερη από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή και ότι ανήκει στο γκρουπ για τις θέσεις 5–8.

Η ΑΕΛ δεν έδειξε βελτίωση ούτε με τον Παντελίδη. Δεν έχει σκοράρει ακόμη σε δύο παιχνίδια με τον έμπειρο τεχνικό. Ηττήθηκε 3-0 στη Λιβαδειά και έμεινε στο 0-0 στο σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Η Κηφισιά θα πρέπει να γίνει πιο κυνική και πιο ρεαλίστρια χωρίς τα δύο επιθετικά της όπλα, ενώ η ΑΕΛ θα δώσει τα πάντα για να πάρει αποτέλεσμα. Το παιχνίδι μπορεί να πάει μέχρι και την ισοπαλία. Ποντάρω στο 1Χ Δ + under 3,5 στο 1,61.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ερωτηματικό ο μπακ Λαρουσί (11/2).

ΛΑΡΙΣΑ: Αποκτήθηκε ο δεξιός μπακ Μασόν, ενώ αποχώρησαν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς και Τσάκλα, που δεν υπολογίζονταν.

19.30 Ατρόμητος–Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός «γκέλαρε» στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 και έκανε γιορτές στη δεύτερη θέση. Με την έναρξη της νέας χρονιάς κατέκτησε το Σούπερ Καπ, κερδίζοντας 3-0 στην παράταση τον ΟΦΗ.

Σημαντική η απουσία του Ελ Κααμπί. Περιμένω, όμως, να βρει λύσεις στο Περιστέρι και να πάρει τη νίκη, έστω και στο γκολ, ώστε να μη μεγαλώσει η διαφορά από την κορυφή.

Ο Ατρόμητος ήταν ανταγωνιστικός στην Τούμπα, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι, αλλά αποκλείστηκε δίκαια από τον ΠΑΟΚ. Το διπλό + under 3,5 είναι στο 2,00.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Τιμωρημένοι Οζέγκοβιτς (12/2) και Τσιγγάρας (15/0). Στο Κόπα Άφρικα ο Μουτουσάμι (11/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Προλαβαίνουν Μπιανκόν και Ρέτσος, όχι ο Πιρόλα (12/0). Μεγάλη απουσία ο Ελ Κααμπί (14/12).

19.30 Παναιτωλικός–ΠΑΟΚ

Με ήρωα τον Μοναστιρλή πήρε την πρόκριση στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου. Η ομάδα του Λουτσέσκου σπατάλησε πολλές ευκαιρίες και κινδύνευσε με αποκλεισμό.

Στο Αγρίνιο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Ζαφείρης, δίνοντας επιπλέον ώθηση στη δημιουργία και την αναχαίτιση.

Ο Παναιτωλικός προέρχεται από σειρά προβληματικών παιχνιδιών: 0-5 από την ΑΕΚ, 1-0 από τον Βόλο, αποκλεισμός 2-0 από τον ΟΦΗ στο κύπελλο.

Περιμένω να περάσει ο ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο. Το διπλό στο 1,42.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Αμφίβολος ο Αγκίρε (15/3). Εκτός Στάγιτς (9/0) και Λουίς (7/0).

ΠΑΟΚ: Ντεμπούτο έκαναν οι Ζαφείρης και Γερεμέγεφ. Αμφίβολοι Ντεσπόντοφ (12/2) και Ιβανούσετς (13/0). Ίσως προλάβει ο Πέλκας (5/2).

Κυριακή 11/01

16.00 Λεβαδειακός–Βόλος

Μάχη ανάμεσα στις δύο ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και ο Λεβαδειακός επιβεβαίωσε τότε ότι βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο και είναι για μεγαλύτερους στόχους.

Η διοίκηση δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον κορμό και να διεκδικήσει τους πολύ υψηλούς στόχους που έχει θέσει. Μπορεί να κερδίσει ξανά τον Βόλο και να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας στην 4η θέση. Ο άσος στο 1,68.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Διακόπηκε ο δανεισμός του Κάτρη. Εξέτισε ο σημαντικός Κωστή (13/2), επιστρέφει ο Λοντίγκιν (14 συμ.).

ΒΟΛΟΣ: Τιμωρημένος ο Μύγας (15/0). Εκτός ξανά ο Φορτούνα (11/1).

17.30 ΟΦΗ–Αστέρας Τρίπολης

Οι δύο ομάδες έπαιξαν και την Τετάρτη για το κύπελλο, με τον ΟΦΗ να κερδίζει 2-0 και να περνά στους «8». Η ομάδα του Κόντη έχει δώσει πολλά παιχνίδια τελευταία, αφού έπαιξε και στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Αστέρας είχε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι κυπέλλου και είναι ακραίο που δεν σκόραρε. Περιμένω γκολ και από τις δύο ομάδες. Το Goal–Goal στο 1,84.

ΟΦΗ: Αμφίβολος ο Φούντας (11/1).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τιμωρημένος ο Γιαμπλόνσκι (11/0). Αμφίβολος ο Μπαρτόλο (14/3).

19.30 Άρης–ΑΕΚ

Μεγάλο παιχνίδι στο Βικελίδης. Ο Χιμένεθ έχει κίνητρο να κάνει ζημιά στην πρώην ομάδα του, για να δείξει στους οπαδούς του Άρη ότι είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του. Από την άλλη, η ΑΕΚ θέλει να διατηρήσει την κορυφή.

Ο Χιμένεθ συνήθως πηγαίνει συντηρητικά στα μεγάλα παιχνίδια, παίζοντας πρώτα για το μηδέν στην άμυνα, και θα είναι ικανοποιημένος ακόμα και αν το ματς λήξει χωρίς φάσεις. Ο Νίκολιτς αναμένεται να διαχειριστεί το παιχνίδι με στόχο το 0-1.

Όλα δείχνουν προς under 2,5 στο 1,70.

ΑΕΚ: Πιθανή η συμμετοχή του Βάργκα. Δύσκολο για Πιερό (9/2) και Ζίνι (3/2). Τραυματίας ο Περέιρα (2/0). Επέστρεψε ο Γκατσίνοβιτς (6/0).

ΑΡΗΣ: Τιμωρημένος ο Μορόν (15/3). Επέστρεψε και έπαιξε στο κύπελλο ο Καντεβέρε.

21.00 Παναθηναϊκός–Πανσερραϊκός

(Ο αγώνας στο ΟΑΚΑ.)

Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με Τετέη, Πελίστρι και Τσάβες στην ενδεκάδα. Η ομάδα βρίσκεται σε φάση πολλών μεταγραφών και αναμένει άμεση βελτίωση. Μεσοβδόμαδα ακολουθεί το κύπελλο με τον Άρη.

Ο Πανσερραϊκός είναι η πιο αδύναμη ομάδα του πρωταθλήματος και προσφέρεται για «καθαρή» νίκη ώστε να ζεσταθεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τις αλλαγές. Ο άσος με ασιατικό -1,5 στο 1,42.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Εκτός ο Κοντούρης (10/1). Εκτός και ο Κυριακόπουλος (8/0). Μεγάλο πλήγμα ο σοβαρός τραυματισμός του Ντέσερς (5/2). Αποχωρεί ο Τετέ (13/2). Τιμωρημένοι Μπακασέτας (12/3), Παντελίδης (13/7) και Πάλμερ–Μπράουν (11/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένοι Καλίνιν (9/0) και Μάρας (12/3).