Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, το Σάββατο και την Κυριακή (30-31/08).

Σάββατο

Σπόρτινγκ-Πόρτο

Η Σπόρτινγκ υποδέχεται την Πόρτο. Η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ ξεκίνησε τη σεζόν χάνοντας το Σούπερ Καπ από την Μπενφίκα με 1-0. Παρά τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ, έχει 3/3 νίκες, αν και σε δύο αγώνες ευνοήθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα. Η Πόρτο δείχνει σημάδια βελτίωσης υπό την καθοδήγηση του Φαριόλι, με καλή απόδοση των νέων παικτών Βέιγκα και Φρόχλον και με το νέο απόκτημα Ντε Γιονκ. Προτείνεται το Χ2Δ στο 1,75.

Κυριακή

18.30 Λίβερπουλ-Άρσεναλ

Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει τυχερά τη σεζόν, με νίκες παρά τις αμυντικές αδυναμίες. Ισοφαρίστηκε από τη Μπόρνμουθ και τη Νιούκαστλ αλλά κέρδισε και στα δύο ματς στα τελευταία λεπτά. Η Άρσεναλ έχει ενδυναμώσει σημαντικά το ρόστερ της, κάνοντας σοβαρές προσθήκες και αγωνίζεται σταθερά. Η απουσία του Σάκα είναι σημαντική, αλλά η απόδοση του Έζε μπορεί να καλύψει το κενό. Προτείνεται το Χ2Δ στο 1,72.

22.00 Μαρσέιγ-Λιόν

Η Μαρσέιγ είχε κακή πρεμιέρα αλλά ξέσπασε με νίκη 5-2 επί της Χάβρης. Ωστόσο, οι αμυντικές αδυναμίες παραμένουν εμφανείς. Η Λιόν, παρά τα προβλήματα, έχει καλό ρόστερ και δύο νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν. Προτείνεται το goal/goal στο 1,47.

