Σάββατο (07/03)

Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έκανε μία τρομερή προσπάθεια να γυρίσει το 4-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έπιασε μία εντυπωσιακή απόδοση, έφτασε μέχρι το 3-0. Η εικόνα της πάντως ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Στο πρωτάθλημα πήρε ξανά προβάδισμα 4 βαθμών από τη Ρεάλ. Μοιάζει ξεκάθαρο πως βρίσκεται σε πολύ ανώτερο επίπεδο, θα πρέπει να γίνουν ακραία πράγματα για να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Πηγαίνει στο Σαν Μαμές να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο. Η ομάδα του Βαλβέρδε, μετά από ένα προβληματικό διάστημα με ρεκόρ 0-2-4, έχει ακολουθήσει ένα θετικό ρεκόρ 3-1-0, που την ανέβασε στην 9η θέση. Με την εικόνα πάντως που έχει η Μπαρτσελόνα αυτή την εποχή, στην κατάσταση που έδειξε πως βρίσκεται στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, μοιάζει στο χέρι της να κερδίσει. Απέναντι στην Μπιλμπάο μετράει 5 σερί νίκες, σε όλες τις διοργανώσεις. Το διπλό στο 1,65.

Κυριακή (08/03)

Μίλαν-Ίντερ

Η Ίντερ έχει πάρει προβάδισμα 10 βαθμών από τη Μίλαν και μοιάζει να έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Μένει μία εκκρεμότητα για να τελειώσει η σεζόν πανηγυρικά. Η Ίντερ μετρά ένα ταπεινωτικό ρεκόρ 4 ήττες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 6 παιχνίδια και είναι μεγάλο κίνητρο να δώσει ακόμα πιο πανηγυρικό τόνο στον τίτλο, σπάζοντας αυτό το πρόσφατο αρνητικό σερί. Για την ομάδα του Αλέγκρι, μοιάζει και σαν τελευταία ευκαιρία να μπει στη μάχη του πρωταθλήματος, μειώνοντας στους 7 βαθμούς. Αν και με τη συνέπεια που δείχνει η Ίντερ με τους μικρομεσαίους, μοιάζει δύσκολο να της καλυφθεί αυτή η διαφορά. Και οι δύο ομάδες του Μιλάνου έχουν το δικό τους κίνητρο για τη νίκη, Goal Goal στο 1,70.

Μπενφίκα-Πόρτο

Τελευταία ευκαιρία της Μπενφίκα να μπει γερά στη μάχη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μουρίνιο το βράδυ της Κυριακής παίζει για να κρατήσει ζωντανό τον μοναδικό στόχο που της έχει απομείνει. Έφτασε μέχρι τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, αποκλείστηκε και στο κύπελλο και στο Λιγκ Καπ. Στο πρωτάθλημα είναι αήττητη, αλλά έχοντας κάνει 7 ισοπαλίες βρίσκεται στο -7 από την Πόρτο και στο -3 από τη Σπόρτινγκ. Νίκη στο ντέρμπι θα βάλει πραγματικά φωτιά στο πρωτάθλημα, καθώς η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε απόσταση βολής και η Μπενφίκα μειώνοντας στους 4 βαθμούς θα μπει γερά στο κόλπο. Πέρυσι ο Φαριόλι έχασε ακόμα πιο ακραίο πρωτάθλημα μέσα από τα δικά του χέρια με τον Άγιαξ, ασφαλώς και θα βλέπει φαντάσματα. Ο άσος στο 2,22.

Σάββατο (07/03)

22:00 Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 2 @ 1,65

Κυριακή (08/03)

20:00 Μπενφίκα-Πόρτο 1 @ 2,22

21:45 Μίλαν-Ίντερ Goal Goal 1,70