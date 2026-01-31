16:00, Λιόν – Λιλ

Η ομάδα του Φονσέκα αξιοποιεί ιδανικά τον δανεισμό του εντυπωσιακού Έντρικ. Ο Βραζιλιάνος, του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στη Ρεάλ, έχει δώσει εξαιρετικές παραστάσεις στη Γαλλία. Στην πρεμιέρα του στο Κύπελλο, στη νίκη–πρόκριση μέσα στην έδρα της Λιλ με 1-2, άνοιξε λογαριασμό στο 41ο λεπτό. Ακολούθησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση με 9 επιτυχημένες ντρίμπλες και 5 key passes στο 2-1 επί της Μπρεστ, ενώ σημείωσε χατ-τρικ στο διπλό με 2-5 στην έδρα της Μετς.

Ο Φονσέκα, που ήδη είχε φτιάξει ένα σύνολο για να διεκδικήσει την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, πλέον τρίβει τα χέρια του. Η Λιλ δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει στις αρχές της χρονιάς και συνολικά δεν βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό επίπεδο. Προέρχεται από τρεις σερί ήττες: 0-2 εντός από τη Ρεν, 3-0 στο Παρίσι και 1-4 εντός από το Στρασβούργο. Όλες δίκαιες και καθαρές.

Ο άσος στο 1,95.

18:30, Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι

Εκτός έδρας πηγαίνει καλά η Τότεναμ. Με το διπλό στη Φρανκφούρτη τερμάτισε στην 4η θέση της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και πήρε την πρόκριση για τους «16». Στο πρωτάθλημα, όμως, βρίσκεται στη 14η θέση, με πρόσφατο ρεκόρ 0-3-2, ενώ έχει να κερδίσει από τις 28 Δεκεμβρίου. Αν εξαιρέσουμε το 0-0 στην έδρα της Μπρέντφορντ, τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια της έχουν έρθει Goal/Goal.

Είναι απίστευτη η αμυντική της ελαφρότητα και η ευκολία με την οποία λυγίζει, τόσο στη ροή του αγώνα όσο και στις στατικές φάσεις. Για τη διαφορά επιπέδου που χωρίζει τις δύο ομάδες, η παράδοση που έχει δημιουργήσει η Τότεναμ απέναντι στη Σίτι είναι εξαιρετική: ρεκόρ 8-2-6 στις τελευταίες 16 μεταξύ τους αναμετρήσεις, ανεξαρτήτως έδρας.

Η Σίτι μείωσε τη διαφορά στους 4 βαθμούς από την Άρσεναλ, χωρίς όμως να βρίσκεται σε καλό μομέντουμ. Ο Γκουαρντιόλα, για να καλύψει τις αμυντικές απουσίες των Ντίας, Γκβάρντιολ και Στόουνς, έφερε στο «Έτιχαντ» τον Γκουεχί. Απέναντι σε αυτή την άθλια άμυνα της Τότεναμ, περιμένω να σκοράρει η Σίτι. Οι Σπερς, πάντως, βρίσκουν πάντα τον τρόπο, όποια κι αν είναι η κατάστασή τους, να βάζουν δύσκολα στη Σίτι.

Το Goal/Goal στο 1,66.

22:00, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Ματαράτσο ανέλαβε στις 21 Δεκεμβρίου τη Σοσιεδάδ, πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, και κατάφερε να τη μεταμορφώσει. Η ομάδα έδειχνε να έχει ανάγκη από μία καλύτερη προπονητική κατεύθυνση, καθώς δεν βγήκε η επιλογή του Φρανθίσκο, που από τη Β΄ ομάδα ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος αποχώρησε μετά από επτά επιτυχημένα χρόνια.

Με τον Ματαράτσο, η Σοσιεδάδ τρέχει ένα απίθανο –αν συνυπολογίσουμε και το πρόγραμμα– ρεκόρ 3-1-0: ισοπαλία 1-1 εντός με την Ατλέτικο Μαδρίτης, διπλό 1-2 στη Χετάφε, επική νίκη 2-1 επί της Μπαρτσελόνα, θρίαμβος 3-1 επί της εντυπωσιακής φέτος Θέλτα, ενώ προκρίθηκε και στο Κύπελλο απέναντι στην Οσασούνα.

Πηγαίνει, λοιπόν, στο γειτονικό «Σαν Μαμές» με καλή ψυχολογία για να αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο. Η ομάδα του Βαλβέρδε δεν είναι καλά. Μεσοβδόμαδα ηττήθηκε εντός από τη Σπόρτινγκ και έμεινε εκτός συνέχειας του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ στο πρωτάθλημα τρέχει ρεκόρ 0-1-4 και έπεσε στη 13η θέση. Χωρίς τους Ινιάκι και Νίκο Γουίλιαμς, η Μπιλμπάο δεν είναι η ίδια ομάδα, ενώ έχει και σοβαρές απουσίες στις υπόλοιπες θέσεις. Οπότε πηγαίνουμε προς τα δεξιά.

Το Χ2Δ στο 1,62.

Κυριακή 01/02

