Σάββατο 31/01

17.00 Παναιτωλικός – Άρης

Κομβικό μοιάζει το παιχνίδι για το μέλλον των Αναστασίου και Χιμένεθ. Μοιάζει δεδομένο πως ο χαμένος δεν θα συνεχίσει, ενώ δεν αποκλείεται να απολυθούν και οι δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Ο Άρης ηττήθηκε τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος με 0-2 από τον Παναιτωλικό, αποτέλεσμα που έφερε την απόλυση του Ουζουνίδη. Μετράει όμως δύο συνεχόμενες νίκες στο Κύπελλο, με 0-1 στο Αγρίνιο για τους ομίλους και 2-0 στο «Βικελίδης» για τα πλέι οφ. Επίσης, φέτος έχει πετύχει στο Αγρίνιο δύο νίκες με 0-1, καθώς πέρα από το παιχνίδι Κυπέλλου έχει κερδίσει και την Κηφισιά. Η πρόσφατη εικόνα των δύο ομάδων, με τον Παναιτωλικό να τρέχει ρεκόρ 6 ηττών με γκολ 1-15 και τον Άρη να δείχνει βελτίωση με τον Λεβαδειακό, με οδηγεί στο διπλό σε απόδοση 2,03.

Παναιτωλικός: Τιμωρημένοι ο εξτρέμ Εστεμπάν (18/2) και ο μέσος Σατσιάς (2/0), αμφίβολοι ο στόπερ Σιέλης (15/0) και ο φορ Αγκίρε (15/3). Λογικά επιστρέφει όμως ο στόπερ Γκαρσία (11/0).

‘Άρης: Επανέρχονται ο χαφ Γένσεν (8/2), ο φορ Αλφαρέλα (5/0) και ο κίπερ Διούδης (11 συμ.). Τιμωρημένος με κάρτες ο στόπερ Ρόουζ (9/0).

18.00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βελτιωμένη εικόνα δείχνει ο ΟΦΗ από την ημέρα που ο Κόντης άλλαξε τακτική και δουλεύει το 3-4-2-1. Μέσα από αυτό το σχήμα βελτιώθηκαν αμυντικά σε χαμηλά μέτρα, παίρνουν περισσότερες ελευθερίες οι μπακ Γκονζάλεθ και Αποστολάκης και, σε συνδυασμό με το ανέβασμα του Νους, έρχονται αποτελέσματα. Ο Ατρόμητος πήρε έναν σημαντικό βαθμό με τον Παναθηναϊκό, που όμως κατέβηκε με ενδεκάδα για να ηττηθεί. Το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν φέρνει άσο, ανεξαρτήτως έδρας, για 12 συνεχόμενα παιχνίδια. Η προϊστορία και η καλή εικόνα που δείχνει στα τελευταία ο ΟΦΗ με κάνουν να πηγαίνω στο Χ2 & Under σε απόδοση 1,85.

Ατρόμητος: Εξέτισε ο στόπερ Σταυρόπουλος (17/1), ανέτοιμος ακόμη ο νεοφερμένος στόπερ Μήτογλου.

ΟΦΗ: Δύο σημαντικά προβλήματα, καθώς τραυματίστηκαν ο φορ Σαλσίδο (15/6) και ο μέσος Καραχάλιος (17/1) και δύσκολα θα προλάβουν. Τιμωρημένος με κάρτες ο στόπερ Κρίζμανιτς (17/0).

20.00 Βόλος – ΑΕΛ

Σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Ο Βόλος μοιάζει να βρίσκεται σε μια διαδικασία βαθμολογικής διόρθωσης. Είναι ομάδα 8άδας, δεν δικαιολογούσε όμως η εικόνα του να βρίσκεται κοντά στην πρώτη 4άδα και μαζί με τον Λεβαδειακό. Τρέχει λοιπόν ένα ρεκόρ 1-1-4 και βρίσκεται στην 6η θέση, στο +7 από τα πλέι άουτ. Η ΑΕΛ είναι φανερά βελτιωμένη με την έλευση του Σάββα Παντελίδη. Με ρεκόρ 2-2-0, μαζεύοντας 8 βαθμούς στα τελευταία 4 παιχνίδια, κατάφερε να βάλει 3 ομάδες από κάτω και να αποκτήσει ένα +3 από τον υποβιβασμό. Αξιοσημείωτο πως ο φορ Σαγκάλ, που δεν είχε δείξει τίποτα πριν την έλευση Παντελίδη, σκοράρει για τρία παιχνίδια στη σειρά. Η ευκολία με την οποία βρίσκει γκολ ο Χιλιανός και η ποιότητα του Βόλου με οδηγούν στο Goal.

Βόλος: Εξέτισαν ο μεσοεπιθετικός Κόμπα (16/3), ο εξτρέμ Ασεχνούν (14/0), ο βασικός τερματοφύλακας Σιαμπάνης (17/0), ο στόπερ Χέρμασον (16/0), ο μπακ Μύγας (16/0) και ο χαφ Μαρτίνες (13/1), που όμως είναι τραυματίας. Εκτός και ο εξτρέμ Πίντσι (12/0).

ΑΕΛ: Με 2.000 κόσμο στο πλευρό της στο Πανθεσσαλικό. Εξέτισε ο μέσος Πέρες (16/3).

Κυριακή 01/02

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Ο Λεβαδειακός ίσως έκανε ένα από τα χειρότερα φετινά του παιχνίδια στο «Βικελίδης», έδειξε όμως πως έχει την ποιότητα και τον χαρακτήρα για να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και στην κακή του ημέρα, ισοφαρίζοντας με γκολάρα του Κωστή σε 2-2 στις καθυστερήσεις. Σοβαρά βελτιωμένος ο Αστέρας στο ντεμπούτο του Ράσταβατς, άξιζε και πλησίασε την ισοφάριση με την ΑΕΚ, αλλά δεν τη βρήκε. Θα προτιμήσω να πάω πάσο, με βάση την εικόνα της περασμένης αγωνιστικής, που μου έδειξε μια μικρή πτώση του Λεβαδειακού και βελτίωση του Αστέρα.

Λεβαδειακός: Τιμωρημένος με κάρτες ο μεσοεπιθετικός Συμελίδης (13/3), λείπει καιρό ο εξτρέμ Βέρμπιτς (10/4), αμφίβολος ο αρχηγός/στόπερ Λιάγκας (18/1). Επέστρεψε ο Νίκας από τον Παναθηναϊκό.

Αστέρας Τρίπολης: Εξέτισαν οι μέσοι Γιαμπλόνσκι (11/0), Τσίκο (6/1) και Αλάγκμπε (8/1).

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Άθλιος με ενδεκάδα για γέλια από τον Μπενίτεθ στο Περιστέρι, κερδισμένος όμως από την εικόνα της ομάδας με τη Ρόμα. Η καλή εμφάνιση και το γκολ του Ταμπόρδα γλύκαναν τον κόσμο. Η Κηφισιά δυσκολεύεται χωρίς τους Τετέι και Παντελίδη. Προέρχεται από δύο προβληματικά αποτελέσματα, την εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ και την ήττα με 2-1 στις Σέρρες, που την φέρνουν σε δύσκολη θέση. Κρατιέται πάντως στην 8άδα, αλλά αρχίζει να κοιτάει προς τα κάτω, καθώς βρίσκεται μόλις στο +6 από την παραμονή. Επιστρέφει στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός και περιμένω να επιστρέψει και στις νίκες, για να μη του φύγει ο Λεβαδειακός. Ο άσος από το 1,35 με Under 4,5 πάει στο 1,62.

Παναθηναϊκός: Πλήγμα ο σοβαρός τραυματισμός του Τσιριβέγια (16/0), εξαιρετικά αμφίβολος ο Πελίστρι (3/0), λείπει εσχάτως ο Τζούρισιτς (14/3), ερωτηματικό ο Καλάμπρια (13/1), μακροχρόνια ο Ντέσερς (5/2). Ίσως ντεμπουτάρει ο Αντίνο.

Κηφισιά: Έλειπε εσχάτως ο μπακ Λαρουσί, που πιθανότατα επιστρέφει (11/2).

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Βαρύ το πένθος για τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Την περασμένη Πέμπτη ηττήθηκε με 4-2 στη Λιόν, έχοντας πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, τον οποίο συνηθίζει να κερδίζει με άνεση. Απέναντί του μετρά 7 νίκες στη σειρά με τέρματα 28-3, δηλαδή 4,00-0,43 ανά παιχνίδι. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ -1,5 και Over 2,5 δίνεται στο 1,53.

ΠΑΟΚ: Τιμωρημένος με κάρτες ο Κένι (14/0), τραυματίας ο Ιβανούσετς (13/0).

Πανσερραϊκός: Τιμωρημένοι οι μέσοι Μπρουκ (13/0) και Ομεονγκά (14/0). Καιρό τραυματίας ο εξτρέμ Γκαλβάν (4/0).

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Τεράστιο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πραγματοποιεί μια πολύ καλή πρώτη σεζόν με τον Νίκολιτς και βρίσκεται στην πρώτη θέση, στο +2 από τον Ολυμπιακό, στο +3 από τον ΠΑΟΚ και από τους δύο συνδιεκδικητές με ένα παιχνίδι περισσότερο. Τα δύο ντέρμπι που έρχονται, με Ολυμπιακό εντός και ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μοιάζουν σαν αγώνες απόδειξης. Η ΑΕΚ βλέπει ως μοναδικό μελανό σημείο μέχρι στιγμής αυτά τα δύο παιχνίδια του πρώτου γύρου, στα οποία δεν ήταν όσο ανταγωνιστική θα ήθελε και θα έπρεπε. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια ιστορική επιτυχία και την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Η ΑΕΚ παίζει με επιθετικό δίδυμο, χωρίς καθαρό «6άρι» και με προβληματικές μεταβάσεις. Αυτή η πραγματικότητα πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε ένα ροκ ντέρμπι, στο οποίο θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Το Goal/Goal στο 1,90.

ΑΕΚ: Αν κάνει την τρίτη σερί νίκη της –μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο– θα σβηστεί το πρόστιμο των 400.000 ευρώ της διοίκησης προς τους παίκτες. Καιρό λείπει ο Περέιρα (2/0).

Ολυμπιακός: Χτύπησε μεσοβδόμαδα ο Πιρόλα (12/0).