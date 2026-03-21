Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σπουδαιότερα ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης το Σαββατοκύριακο (14/03 & 15/03).

ΚΥΡΙΑΚΗ (22/03)

14.00 Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

Στις 14:00 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» το Ντέρμπι Τάιν-Γουέαρ. Ένα ντέρμπι μεγάλης αντιπαλότητας.

Η Νιούκαστλ βρίσκεται στην 9η θέση με 42 βαθμούς και θέλει να κάνει ένα καλό σερί για να βγει στην Ευρώπη, η Σάντερλαντ στην 13η με 40. Εδώ που έχει φτάσει η χρονιά, κοιτάς τι στόχους μπορεί να κατακτήσει η κάθε ομάδα.

Ο Έντι Χάου έχει στα χέρια του ένα ρόστερ που θα είναι μεγάλη αποτυχία να μην το βγάλει στην Ευρώπη.

Η λογική λέει πως μετά από το «διπλό» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Νιούκαστλ θα βρει τη δυναμική που χρειάζεται για να κάνει ένα καλό κλείσιμο στην σεζόν. Η Σάντερλαντ στους 40 βαθμούς είναι άνετη. Με την καλή εκκίνηση που έκανε στην σεζόν, εξασφάλισε την παραμονή της.

To τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί μία φυσιολογική πτώση, «τρέχει» ένα ρεκόρ 1-0-4 και μοιάζει να αρκείται σε μία άνετη παραμονή. Ο «άσος» στο 1,70.

18.30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Στις 18.30 έχουμε την μάχη για την πρώτη κούπα της χρονιάς στην Αγγλία. Άρσεναλ και Σίτι που κυνηγάνε το πρωτάθλημα, θα δώσουν μία πρώτη «μάχη» για την κατάκτηση του Carabao Cup. Η Άρσεναλ έχει καλύτερη βάση σαν ομάδα.

Ξέρει να κρατά το… μηδέν, να κερδίζει παιχνίδια με κυνικότητα, ψάχνοντας γκολ στον χώρο και αξιοποιώντας τα στημένα. Στα οριακά παιχνίδια πηγαίνεις με τις ομάδες που μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους. Η Άρσεναλ φέτος είναι έτοιμη για τίτλους και το Carabao Cup θα είναι απλά το ξεκίνημα. Η κατάκτηση του τροπαίου από την Άρσεναλ στο 1,75.

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση μάλιστα και με δύο νίκες απέναντι στην Σίτι. Πριν ξεκινήσει η σειρά λίγοι περίμεναν τόσο άνετη επικράτηση.

Η «βασίλισσα» όμωςόμως έχει φανέλα και φυσικά την δυνατότητα να κερδίζει στον χώρο, ομάδες που δεν έχουν σκληράδα. Η πρόκριση, τα δύο γκολ του Βινίσιους στο «Έτιχαντ», η επιστροφή του Εμπαπέ, περιμένω να δώσουν δυναμική για τη συνέχεια.

Η Ρεάλ στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο -4, υπάρχει αγώνας με την Μπαρτσελόνα, όποτε και η ανάγκη να μην χαθεί έδαφος. Η Ατλέτικο, δεν είναι πια η ομάδα που δυσκολεύεσαι να της ανοίξεις την άμυνα. Μέχρι και η Τότεναμ της έβαλε τρία γκολ. Περιμένω να κερδίσει η Ρεάλ και να μείνει στη «μάχη» του τίτλου. Ο «άσος» στο 1,95.

