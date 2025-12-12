ΣΑΒΒΑΤΟ (13/12)

17.00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ

Ο Λεβαδειακός έχει φτάσει στο σημείο να παίρνει ισοπαλία στην Τρίπολη και να είναι άδικο για εκείνον αποτέλεσμα. Η αλήθεια όμως είναι πως στο γήπεδο τον πάτησε τον Asteras AKTOR, 28-72% η κατοχή μπάλας, 6-14 οι τελικές και «σκότωσε» κάθε δικαίωμα για δημιουργία στην ομάδα του Κόλμαν, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις μία Key passes.

Εποχή Παντελίδη ξεκινά στην ΑΕΛ. Δύσκολο έργο πάντως έχει αναλάβει, μπορεί να πήρε ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό, η εικόνα της στο γήπεδο, όμως είναι για να πέφτει κατηγορία. Καλά που υπάρχει ο Πανσερραϊκός και μοιάζει εξασφαλισμένο πως μία ομάδα θα είναι από κάτω και ψάχνει ποιον ακόμη μπορεί να ρίξει.

Ο «άσος» πάντως στο 1,42 απόλυτα λογικός.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Κάρτες ο εξτρέμ Βέρμπιτς (9/3).

ΑΕΛ: Τιμωρημένος ο επιθετικός Γκαράτε (12/2), εξέτισαν ο εξτρέμ Μούργος (10/0) και ο στόπερ Παντελάκης (8/0), για λύση συμβολαίου πηγαίνουν με τον Ουάρντα (7/1).

18.00 ΟΦΗ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Όσο χάλια, όσο σοφτ ομάδα και να είναι ο ΟΦΗ, τον Πανσερραϊκό οφείλει να τον κερδίσει. Τον είχε κερδίσει την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που ήταν η δική του πρεμιέρα καθώς δεν έχει δώσει το εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Είναι τόσο χάλια ο Πανσερραϊκός, που είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρει και να ανέβει στους 12 βαθμούς αποκτώντας μία βαθιά ανάσα.

Θα πρέπει όμως να βελτιωθεί, γιατί άλλο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, μέχρι τα Play Outs δεν έχει. Το υλικό είναι για 5-8, η σοφτ εικόνα που δείχνει η ομάδα, όμως, βάζει σε επικίνδυνες σκέψεις. Ο «άσος» στο 1,94.

ΟΦΗ: Εξέτισαν ο φορ Σαλσέδο (10/2) και ο μεσοεπιθετικός Αποστολάκης (10/1), δύσκολα ξανά ο Νέιρα (8/2).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Εξέτισε ο χαφ Λιάσος (11/0). Χωρίς σημαντικά προβλήματα.

20.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ASTERAS AKTOR

Ακολουθώντας ένα παιχνίδι πολύ γρήγορο, με άμεσες γεμάτες ένταση μεταβάσεις, η Κηφισιά πήρε αποτέλεσμα και στον Βόλο. Θα μπορούσε να κερδίσει, το παιχνίδι είχε πολλές γρήγορες επιθέσεις με την Κηφισιά να έχει τις περισσότερες. Ο Asteras AKTOR, αγωνιστικά ήταν πολύ κατώτερος από τον Λεβαδειακό και πρέπει να νιώθει τυχερός που πήρε έστω έναν βαθμό. Το καλό νέο πάντως είναι πως έχει μάθει να μην χάνει.

Τρέχει ένα αήττητο σερί 5 αγώνων 2-3-0 που έβγαλε τον Asteras AKTOR απ’ την τελευταία θέση και τον έχει φέρει στην μάχη της 8άδας, στο -4 από την Κηφισιά. Είναι νωρίς, αλλά θα δείξει πολλά αυτή η αναμέτρηση. 10/13 παιχνίδια της Κηφισιάς στο Goal/Goal, ακολουθούμε τον χαρακτήρα της στο 1,90 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Για πρώτη φορά φέτος θα λείψει ο τιμωρημένος χαφ Έμπο (13/0).

Asteras AKTOR: Πένθος για τον βασικό μπακ Σιλά (8/0) που έχασε τη σύζυγό του κι έλειψε την περασμένη εβδομάδα. Αμφίβολοι ο μέσος Τσίκο (5/1) κι ο μπακ Άλχο (8/0).

Κυριακή (14/12)

17.30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΕΚ

Από τεράστια ιστορική νίκη η ΑΕΚ στη Σαμψούντα, που δημιουργεί ένα σερί επτά συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, έχουν έρθει σπουδαίες νίκες, με Άρη 1-0 εντός, με Φιορεντίνα 0-1 εκτός, Παναθηναϊκό 2-3 εκτός, Σαμσουνσπόρ 1-2 εκτός.

Το σίγουρο πάντως είναι πως το παιχνίδι της Πέμπτης στην Σαμψούντα έχει φέρει κούραση, η ΑΕΚ δεν θα έχει στο Αγρίνιο τον Μουκουντί που βγήκε με πρόβλημα στο ημίχρονο και η ομάδα του Αναστασίου είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου τρέχει ένα ρεκόρ 3-2-2, που τον έχει φέρει στο -1 από την 8άδα. Στο τελευταίο παιχνίδι στο Αγρίνιο ήταν πολύ ανταγωνιστικός με τον Ολυμπιακό, είχε πολλές φάσεις για να σκοράρει και το τελικό 0-1 αδικεί την προσπάθεια που έκανε.

Εκτιμώ πως αν δείξει την ίδια εικόνα στην κουρασμένη ΑΕΚ με τον Βίντα παρτενέρ του Ρέλβας, γκολ μπορεί να βάλει. Ασφαλώς οι παίκτες του Νίκολιτς μπορεί να πετύχουν δύο και να συνεχίσουν το σερί. Το Goal/Goal στο 2,20

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Δύο νέα προβλήματα, νοκ άουτ ο χαφ Κοντούρης (10/1) και ο μπακ/χαφ Μαυρίας (7/1).

ΑΕΚ: Θα λείψει καιρό ο Γκατσίνοβιτς (6/0), αμφίβολος ο Ζίνι (3/2), τραυματίας ο Πιερό (9/0). Αποχώρησε στο ημίχρονο την Πέμπτη και δύσκολα να προλάβει τον Παναιτωλικό ο Μουκουντί

18.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος εντός έδρας, είναι μία απελπισία. Φέτος τρέχει ρεκόρ 0-2-4 και δείχνει ανίκανος να αξιοποιήσει την έδρα του. Η φετινή σεζόν μοιάζει δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, παίκτες με προσωπικότητα που κάνουν την διαφορά και η λογική λέει πως θα περάσει από το Περιστέρι. Σκοράρει εύκολα στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Λουτσέσκου και είναι πολύ δημιουργική. Το «διπλό» στο 1,47.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κάρτες ο στόπερ, Τσακμάκης (7/0), εξέτισε ο μέσος, Μίχορλ (12/1), τρέχει να προλάβει ο επιθετικός Φαν Φέερτ (8/0).

ΠΑΟΚ: Τραυματίες Μιχαηλίδης (6/0), Πέλκας (5/2).

20.00 ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δεν βλέπεται ο Άρης. Ο Χιμένεθ μοιάζει να παραμένει, γιατί κανείς δεν πιστεύει πως μπορεί να γυρίσει η φετινή σεζόν. Η εικόνα της ομάδας όμως είναι αποκαρδιωτική και ο Ισπανός τεχνικός, δεν έχει δώσει το παραμικρό. Αφήστε που ο Μορόν, πραγματοποιεί μία άθλια σεζόν και η εικόνα του στο γήπεδο δείχνει σαν να είναι εντελώς ξενερωμένος. Ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, ξέρει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια δίχως, να χρειάζεται να παίζει στο 100%. Δεν έχει δείξει κάτι ο Άρης, για να έχουμε το δικαίωμα να κοντράρουμε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, πάμε με το «διπλό» στο 1,46.

ΑΡΗΣ: Αποχώρησαν με προβλήματα στο τελευταίο ο Διούδης (10 συμ.)ι o μπακ Φαντιγκά (8/0). Tραυματίες οι στόπερ, Σούντμπεργκ (5/0), Φαμπιάνο (7/1), οι επιθετικοί Αλφαρέλα (5/0), Καντεβέρε (5/0) και ο εξτρέμ Δώνης (2/1), αμφίβολοι οι μπακ Μεντίλ (5/0) και Φρίντεκ (6/1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τραυματίες οι Ρέτσος (11/2) και Πασχαλάκης.

21:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Τεράστιο το πρόβλημα στη ψυχολογία και στην εκτέλεση για τον Παναθηναϊκό. Το ρόστερ που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι χαμηλού επιπέδου και το δηλητήριο το πίνει ο φουκαράς ο Μπενίτεθ. Την περασμένη Κυριακή είδε τον Μλαντένοβιτς να του στερεί με το έτσι θέλω την νίκη στη Λάρισα, την περασμένη Πέμπτη τους παίκτες του να μην μπορούν να κάνουν μία αξιοπρεπή τελική προσπάθεια με αντίπαλο που είχε για μία ώρα αγώνα παίκτη λιγότερο και είχε μπει στην περιοχή του. Δεν είναι στα καλύτερα του ο Βόλος, έπρεπε να χάσει από την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα, δεν αξίζει κανείς να ποντάρει σε χαμηλές τιμές τον Παναθηναϊκό. Νο ΒΕΤ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Μλαντένοβιτς (8/0), τραυματίες οι Κυριακόπουλος (8/0), Σάντσες (6/0), Πελίστρι.

ΒΟΛΟΣ:. Κάρτες ο στόπερ, Κάργας (12/0), ερωτηματικό ο μπακ Σόρια (12/0).